Собственный остров из пластиковых бутылок: вдохновляющий опыт британского художника

1. С чего все начиналось

Ричард Сова самостоятельно создал 3 искусственных острова из пластиковых бутылок. | Фото: factroom.mirtesen.ru.

Если приложить усилий, то можно стать и обладателем собственного острова.

2. Первая попытка

Первый эксперимент Ричарда с созданием плавучей платформы из пластиковых бутылок. | Фото: inenart.eu.

Пластиковые бутылки стали основой для создания искусственного острова. | Фото: 3.bp.blogspot.com.

Строительные поддоны тоже пошли в ход. | Фото: 3.bp.blogspot.com.

3. Второй эксперимент

План-чертеж второго острова, созданного британским художником («Спиральный остров», Мексика). | Фото: inhabitat.com.

«Спиральный остров» британца Ричарда Совы (2000 г.)

Неравнодушные творцы взывают к благоразумию жителей планеты. | Фото: prostonail.com.

4. Еще одна попытка

Понадобилось 2 года, чтобы новый остров начал принимать гостей (Joysxee, Мексика). | Фото: theflyingtortoise.blogspot.com.

Целеустремленность Ричарда позволила исполнить свою мечту (Joysxee, Мексика). | Фото: nnov.kp.ru.

Экологический рай британского художника (Joysxee, Мексика). | Фото: designstack.co.

Ричард Сова установил мини-электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией остров (Joysxee, Мексика). | Фото: adaptnetwork.com.

На острове созданы все условия для отдыха на свежем воздухе (Joysxee, Мексика).

Ричард Сова с удовольствием принимает гостей и даже предоставляет им ночлег (Joysxee, Мексика).