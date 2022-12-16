Собственный остров из пластиковых бутылок: вдохновляющий опыт британского художника

Кто-то мечтает о роскошной вилле на берегу океана, кто-то о яхте, ну а некоторые и вовсе о собственном острове. Как бы фантастически это не звучало, но одному британскому художнику удалось воплотить мечту в жизнь, при этом сильно не потратиться. А построил свой приватный остров из... пластиковых бутылок. Задумку удалось реализовать лишь с третьей попытки, но создатель счастлив, что изобрел оптимальный способ решения проблемы обеспечения людей доступным жильем, а самое главное - этот опыт поспособствует очищению планеты от переизбытка пластика.
1. С чего все начиналось
Ричард Сова самостоятельно создал 3 искусственных острова из пластиковых бутылок. | Фото: factroom.mirtesen.ru.
О собственном острове мечтают многие, но покупка клочка земли среди вод океана обойдется в фантастическую сумму, которая большинству недоступна. Но не стоит отчаиваться, если рассмотреть вариант создания собственного острова. Именно так и сделал британский художник Ричард Сова (Richard Sova), который решил не только обзавестись рукотворным клочком суши, но и немного очистить природу от огромного количества пластиковых бутылок.
Если приложить усилий, то можно стать и обладателем собственного острова.
А началось все с того, что еще в 90-х годах прошлого века Ричард, работая плотником в Великобритании, грезил свободой и спокойной жизнью на острове. Поскольку миллионов мужчина заработать никак не мог, он искал пути реализации своей мечты. Так сложилась обстоятельства, что Ричарду пришлось кардинально поменять и профессию, и страну проживания. Он перебрался в Мексику, в небольшое селение на берегу Тихого океана – Сан-Педро Почутла.
2. Первая попытка
Первый эксперимент Ричарда с созданием плавучей платформы из пластиковых бутылок. | Фото: inenart.eu.
Будучи творческим человеком, он начал писать картины, хотя это занятие оказалось не очень прибыльным, но зато появилось много свободного времени, которое он тратил на изучение древней технологии ацтеков. Как оказалось, индейцы пытались создавать плавучие острова много веков назад. Подобными идеями загорелся и новоиспеченный художник. Однажды, гуляя по пляжу, он обратил внимание на груды пластиковых бутылок и его озарило, что именно они могут стать основой для его будущего острова.
Пластиковые бутылки стали основой для создания искусственного острова. | Фото: 3.bp.blogspot.com.
Для начала он собрал достаточное количество пустой тары, стволы бамбука, строительные поддоны и фанеру, а затем принялся за работу. Основой искусственного острова стал плот огромных размеров, состоящий из пустых пластиковых бутылок, помещенных в мешки из крепкой сетки. Далее Ричард создал своеобразный бордюр вокруг островка из камней, скрепленных цементным раствором и заполнил внутреннее пространство морским песком. Посередине он построил небольшую хижину, в которой и планировал жить, наслаждаясь свободой и бескрайним простором.
Строительные поддоны тоже пошли в ход. | Фото: 3.bp.blogspot.com.
Но мечты художника разрушили местные жители, которым очень не понравилось такое соседство, и они забросали жалобами муниципалитет. Поскольку Ричард Сова так и не удосужился оформить разрешительные документы, власти обязали его демонтировать остров. Но это огорчало художника не долго, поскольку через несколько дней поднялся ураган, и он все равно разрушил бы хлипкий объект, ведь пострадали даже дома на берегу.
3. Второй эксперимент
План-чертеж второго острова, созданного британским художником («Спиральный остров», Мексика). | Фото: inhabitat.com.
Понадобилось еще пару лет, чтобы Ричи, как он просит себя называть, приступил к организации уже второго острова. На этот раз он решил попытать судьбу на восточном побережье Мексики, омываемом Карибским морем, в небольшом поселке Пуэрто-Авентура. Он предусмотрительно начал не со строительства, а с походов по кабинетам чиновников для получения разрешения на создание клочка суши у берегов населенного пункта. Параллельно он собирал пустые бутылки, подключив к этому процессу волонтеров и местных жителей. Также он устанавливал пустые баки у обочин трассы с призывом бросать пустую тару в них.
«Спиральный остров» британца Ричарда Совы (2000 г.)
Общими усилиями он собрал 150 тыс. пластиковых бутылок и начал реализовывать свой амбициозный план. В итоге у него получился «Спиральный остров» (Spiral Island) диаметром 20 м, на котором неугомонный художник построил небольшой домик и личный пляж. На нем Ричи прожил 7 лет, совершенствуя собственную технологию создания плавучих островов, помогающих не только обеспечить владельцев клочком суши на воде, но и очистить побережье от пластика, который упорно губит нашу планету.
Неравнодушные творцы взывают к благоразумию жителей планеты. | Фото: prostonail.com.
Удручающие цифры: По утверждениям исследователей, для разложения пластиковой бутылки с маркировкой PET (термопластик используемый для производства пищевой тары) потребуется около 450-500 лет. Пластик класса HDPE (для хранения бытовой химии, средств для ухода за авто и т. д.) период полного распада составляет 1000 лет! По этой причине 70% от всего мусора, плавающего в Мировом океане, приходится на пластик. Ученые бьют тревогу, считая, что к 2050 г. на планете не останется морских животных, которые погибнут от этой напасти.
К сожалению, этот рукотворный остров постигла трагическая судьба. В 2005 г. он не пережил мощного напора урагана Эмили, который и разрушил «Спиральный остров».
4. Еще одна попытка
Понадобилось 2 года, чтобы новый остров начал принимать гостей (Joysxee, Мексика). | Фото: theflyingtortoise.blogspot.com.
Этот удар судьбы Ричард Сова тоже сумел пережить. Британец спас все, что уцелело и принялся создавать новый плавучий объект, применяя уже отработанную практику с учетом всех предыдущих ошибок. К этому процессу подключилась общественность и активисты-экологи, которые не только выбили материальную помощь от властей, но кинули клич о сборе стройматериалов в виде сетчатых мешков, пластиковых бутылок и бамбуковых шестов. С помощью неравнодушных жителей и экологов за два года (2007-2008 гг.) Ричи смог создать третий свой остров Joysxee возле курорта Исла Мухерес.
Целеустремленность Ричарда позволила исполнить свою мечту (Joysxee, Мексика). | Фото: nnov.kp.ru.
На данный момент диаметр острова составляет 25 м. Для того, чтобы минимизировать влияние пластика на окружающую экосистему, Ричи вскрыл бутылки специальным раствором, препятствующим выделению вредных веществ из-за нахождения в соленой воде. В общей сложности, он избавил побережье от 250 тыс. выброшенных пластиковых бутылок.
Экологический рай британского художника (Joysxee, Мексика). | Фото: designstack.co.
На собственном острове художник построил двухэтажный дом из хлама, найденном на побережье и мусорных полигонах. В нем имеются гостиная, спальня, кухня и ванная комната. Также он создал отдельное бунгало для любителей нетрадиционного отдыха. Чтобы обеспечить себя и постояльцев всем необходимым, Ричи установил мини-электростанцию и емкости для сбора дождевой воды, которая очищается с помощью фильтров и подается мощными насосами в дом и бунгало.
Ричард Сова установил мини-электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией остров (Joysxee, Мексика). | Фото: adaptnetwork.com.
На острове созданы все условия для отдыха на свежем воздухе (Joysxee, Мексика).
Рукотворный участок суши полностью облагорожен. Ричард Сова создал три искусственных водоема, в которых дополнительно хранится дождевая вода, используемая для полива растений. Обустроил несколько зон отдыха с водопадом, благоухающим садом и мангровой «рощей», в тени которой можно спрятаться в знойные дни. Также британец решил обзавестись собственным огородом, где теперь выращивает овощи и зелень, а также пышными клумбами, на которых красуются декоративные кустарники и цветы.
Ричард Сова с удовольствием принимает гостей и даже предоставляет им ночлег (Joysxee, Мексика).
Как стало известно редакции Novate.ru, благодаря прекрасно обустроенному острову Ричард Сова имеет небольшой бизнес. Он сдает в аренду бунгало всем желающим всего за 20 дол. Но можно пожить и бесплатно, если вызваться помогать креативному и предприимчивому владельцу Joysxee по хозяйству.
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