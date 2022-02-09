Научно-технический прогресс регулярно пополняет рынок различными гаджетами и предметами, которые гораздо удобнее их более ранних аналогов. Соответственно, последние неизбежно оказываются на периферии истории.

Вот только, по непонятным причинам, так происходит не всегда, и в наших домах и квартирах все еще найдутся такие вещицы, которые сегодня давно имеют более современные и удобные аналоги. Вашему вниманию 9 морально устаревших предметов и гаджетов, которыми до сих пор пользуются люди.

1. Часы

Наручные часы сегодня считают недостаточно функциональными.

Наручные часы нельзя назвать большой редкостью даже в современном мира. Однако их функциональность и внешний вид претерпевают значительные изменения. Так, сейчас все больше людей предпочитают смарт-часы обыкновенным наручным, ведь они обладают огромным количество дополнительных возможностей, кроме трансляции времени. Но есть и те, кто вообще не используют отдельный гаджет, а проверяют, который час, просто взглянув на экран смартфона. Обычные наручные часы сегодня используют не столько как прибор для измерения времени, сколько в качестве аксессуара или элемента образа.

2. Будильник

Вместо ударов по отдельному гаджету предпочитают один раз коснуться экрана смартфона.

Еще не так давно каждое утро многих из нас начиналось с противного звона железного будильника. Вот только эти агрегаты с малоприятным звуком уже отходят в прошлое. В современном мире на смену будильнику уже давно пришли смартфоны, которые и места мало занимают, и имеют возможность выбрать гораздо более приятные слуху мелодии, которые будут пробуждать нас по утрам.

3. Фотоаппарат

Сегодня даже фотографы начинают отходить от фотоаппаратов.

Развитие технологий сильно ударило и по производителям фотоаппаратов. Сегодня их актуальность намного ниже, чем была те же пятнадцать лет назад. Все дело в том, что телефоном с видеокамерой никого не удивишь, и их качество только улучшается. Поэтому нет ничего удивительного в том, что отдельным гаджетам предпочитают именно смартфоны. Сегодня полноценными фотоаппаратами пользуются в основном те, для кого они считаются рабочим инструментом.

4. Дорожные карты

Многие предпочитают макулатуре навигатор.

Еще пару десятилетий назад каждому водителю приходилось разбираться с огромными полотнами дорожных карт в незнакомой местности. А вот сегодня такая практика почти сошла на нет. Спасибо все тому же научно-техническому прогрессу: современные навигаторы с голосовым помощником и руки освободили, и место в бардачке машины сэкономили, и времени меньше на поездку уходит - не надо останавливаться, чтобы рассматривать карты.

5. Телевизоры

У многих сегодня телевизор просто занимает место.

Обычный телевизор сегодня, хоть и является незаменимым предметом интерьера, имеет гораздо меньшую актуальность, нежели, например, четверть века назад. Как ни прискорбно это признавать, но с развитием современных технологий гаджет на стене или тумбе, транслирующий картинку, стал почти бессмысленной вещью. Сегодня все больше людей предпочитают смотреть фильмы в режиме онлайн, либо ролики на различных сервисах. Но, справедливости ради, следует отметить, что многие семьи продолжают иногда собираться перед экраном телевизора, проводя вечера вместе, но это и в этом случае последний все чаще заменяется ноутбуком.

6. Факс

Электронная почта давно вытеснила громоздкий гаджет.

Сегодняшняя эпоха электронной почты, мессенджеров и беспроводной сети практически вытеснила громоздкие гаджеты родом из семидесятых, которыми передавали информацию. Однако один агрегат все еще используется в офисах как небольших компаний, так и крупных корпораций. Речь идет о факсе, и пока что цифровизация еще недостаточно сильна, чтобы они отошли в историю. Все дело в том, что технология электронных подписей еще только развивается, а большинство документов, необходимых для решения юридических вопросов, требует наличие подписи. И на сегодняшний день только факс способен удовлетворить эту потребность. Но современные технологии шагают вперед очень быстро, и скоро, вместе с проводными телефонами, уйдет на периферию действительности и агрегат для передачи документов на расстоянии.

7. Оптические диски

Облачное пространство делает диски попросту ненужными.

Поразительно, но еще лет пятнадцать назад мы складировали у себя дома десятки коробочек с компакт-дисками, на которых были записаны и фильмы, и игры, и программное обеспечение. Но вот сегодня они все чаще оказываются в буквальном смысле на свалке. Да и компании, как показывают особенности развития технологий, максимум через десятилетие перестанут производить компакт-диски, так как они окажутся абсолютно устаревшими. Уже сегодня подавляющее большинство пользователей предпочитают хранить информацию на более удобных носителях, которыми справедливо считать флешки, а также в облачных хранилищах. А фильмы и сериалы гораздо удобнее запускать с потоковых Интернет-ресурсов, чем перебирать бесчисленные коробочки с оптическими дисками.

8. Телефонная книга

Зачем хранить дома лишнюю макулатуру, когда номера можно хранить в смартфоне.

Телефонная книга на протяжении многих десятилетий была незаменимым атрибутом любого дома или квартиры. Однако в последние годы они все сильнее теряют свою популярность. Причины утраты актуальности объемной книжки с телефонными номерами две: во-первых, стационарные телефоны массово уходят из использования обывателями. А во-вторых, возможность хранить информацию в виртуальном виде попросту нивелирует смысл хранения дома лишней макулатуры. Однако некоторые люди все еще держат дома телефонные книги.

9. Автоответчик

Мессенджеры давно нивелировали смысл использования автоответчика.

Еще пятнадцать-двадцать лет назад наличие в квартире телефона с автоответчиком являлось некоторым признаком престижа. Но время на месте не стоит, и сегодня этот гаджет считается, скорее, телефонным атавизмом. Современная действительность, активной частью которого являются голосовая почта, а также мессенджеры и социальные сети, обладающие возможностью записи аудио- и видеосообщений, попросту лишили автоответчики своей функциональности. Кроме того, постепенный отход в историю самих стационарных телефонов утягивает туда же и гаджет для записи сообщений после сигнала.

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