Жутковатый мотель клоунов в Неваде

Город Тонопа в Неваде знаменит огромным поголовьем черных котов и старинным кладбищем на 300 могил. Но, как будто этого мало, на объездном шоссе на окраине города построили мотель «Клоуны» – наверное, самый страшный мотель в США!











Стивен Кинг однажды сказал: «Никто не захочет встретить клоуна в полночь». Но, поезжая через Неваду, вы, возможно, обречете себя на это, если ваш путь проходит мимо мотеля «Клоуны» в Тонопе, расположенного недалеко от старого городского кладбища. Многие считают его самым жутким мотелем в США. Постояльценв здесь встречают сотни клоунов с выбеленными лицами и зловещими ухмылками, и даже привыкшие ко всему дальнобойщики порой просят закрыть клоунские портреты на дверях и в комнатах.







Вход в мотель выглядит вполне мило и миролюбиво, и маленькая картинка с клоуном не портит впечатления. Но внутри все иначе.







На ресепшене гостей встречают десятки клоунов-кукол с мертвыми глазами. Кажется, они прожигают стеклянными глазами всех, ожидающих оформления.







Желающие могут посмотреть телевизор – если+ конечно, огромная компания клоунов не будет их отвлекать.







В ожидании оформления также можно почитать журнал – правда, гостям предлагается только журнал «Клоунада» Всемирной клоунской ассоциации.

Клоунская статуя в полный рост смотрится жутковато . Желающие приобщиться к настроению мотеля могут всего за доллар приобрести клоунский нос. Ну, а для тех, кто, напротив, хочет хоть немного от него отвлечься, в продаже есть книжки про ковбоев.Этому клоуну , кажется, почему-то грустно.Ну , а эта компания веселится вовсю!Создатели мотеля не обошли вниманием и самого знаменитого клоуна в мире – Роналда Макдоналда. Даже уборщики в мотеле щеголяют в клоунской униформе.Редкая игрушка – клоун на парашюте. Сзади него, на верхней полке, можно разглядеть даже клоуна-медведя!Здесь можно обнаружить клоунов практически из любых материалов – резиновых, матерчатых, пластиковых, гипсовых…В отдельном стеллаже выставлены клоуны на продажу. Рядом, на стенке – газета с портретом Кэтрин Мицци, дочери владельца мотеля Джо Мицци. Кэтрин – известная в этих краях охотница за привидениями.Двери всех номеров снаружи украшают изображения клоунов.Судя по отзывам в интернете, мотель «Клоун» не так уж и плох, если, конечно, отвлечься от странного и жутковатого выбора темы . К счастью, интерьер номеров не так заполнен клоунами, как лобби. Правда, почти в каждом номере есть клоунские портреты, но по просьбе постояльцев их могут чем-нибудь завесить.Основной контингент придорожного мотеля – байкеры и дальнобойщики, которых привлекает охраняемая стоянка.Жути в атмосферу мотеля добавляет и то, что сразу за его порогом находится старое городское кладбише.На кладбище похоронены около 300 человек, включая жертв таинственной эпидемии 1902 года и 14 шахтеров, погибших во время пожара на шахте в 1911-м.Кресты, торчащие из каменистой земли, выглядят совершенно заброшенными.По слухам, в окрестных зданиях нередко видели призраков.Здание клоунского мотеля выкрашено в светло-голубой цвет, который очень гармонирует с блеклым, словно выцветшим небом Невады.Одним словом, добро пожаловать в мотель «Клоуны» – если у вас, конечно, хватит смелости!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)