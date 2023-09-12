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Секреты производителя: Зачем отверстие на палочке от «Чупа-Чупса»?


Свисток? Плевалка?

Свисток? Плевалка?

 

Эх, сладкое детство. Чудесное время, когда лопаешь конфеты и не думаешь о том, как они отразятся на фигуре или уровне сахара в крови. Вот какой ребёнок хоть раз отказывался от «Чупа-Чупса»? И кто из нас в детстве не гадал, зачем эта странная дырочка на палке от леденца. Свисток? Плевалка? Ответ, как оказалось, отнюдь не детский.

Сладкий символ детства.

Сладкий символ детства.

 

Леденец на палочке прочно ассоциируется с инфантильностью и ребячеством. «Спасибо» кинорежиссёрам и сладкому образу Бритни Спирз в самом начале своей карьеры. Хотя, всё правильно: дети просто обожают «Чупа-Чупсы» и подобные сладости. Но отверстие на палочке от конфеты предназначено отнюдь не для детской забавы. Его придумали заботливые взрослые. И на то есть две причины.

Причина №1: чтобы леденец не падал


Сахар и снаружи, и внутри.

Сахар и снаружи, и внутри.


Да-да, всё просто и прозаично: оказавшись во рту сладкоежки, сахарный сироп начинает таять. Логично, что подтаявший леденец начнёт падать или съезжать вниз. Удержать конфету на палочке до победного конца помогает отверстие. Приглядитесь: в нём всегда остаётся немного карамели. Она и держит всю конструкцию изнутри.

Причина №2: безопасность – превыше всего


На случай, если увлёкся и проглотил леденец вместе с палочкой

На случай, если увлёкся и проглотил леденец вместе с палочкой

 

Но самая главная и жизненно важная причина, почему палочки для конфет снабжают отверстиями – забота о детском здоровье. Ведь даже, если ребёнок по неосторожности проглотит леденец вместе с палочкой, он сможет свободно дышать до оказания медицинской помощи.

Но кто сможет переубедить нас, что это – не свисток?

 
А свистеть всё равно удобно.

А свистеть всё равно удобно.

 

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Секреты производителя: Зачем отверстие на палочке от «Чупа-Чупса»?

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Секреты производителя: Зачем отверстие на палочке от «Чупа-Чупса»?Подписаться на мой Instagram
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