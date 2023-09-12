Секреты производителя: Зачем отверстие на палочке от «Чупа-Чупса»?

Свисток? Плевалка?
Эх, сладкое детство. Чудесное время, когда лопаешь конфеты и не думаешь о том, как они отразятся на фигуре или уровне сахара в крови. Вот какой ребёнок хоть раз отказывался от «Чупа-Чупса»? И кто из нас в детстве не гадал, зачем эта странная дырочка на палке от леденца. Свисток? Плевалка? Ответ, как оказалось, отнюдь не детский.
Сладкий символ детства.
Леденец на палочке прочно ассоциируется с инфантильностью и ребячеством. «Спасибо» кинорежиссёрам и сладкому образу Бритни Спирз в самом начале своей карьеры. Хотя, всё правильно: дети просто обожают «Чупа-Чупсы» и подобные сладости. Но отверстие на палочке от конфеты предназначено отнюдь не для детской забавы. Его придумали заботливые взрослые. И на то есть две причины.
Причина №1: чтобы леденец не падал
Сахар и снаружи, и внутри.
Да-да, всё просто и прозаично: оказавшись во рту сладкоежки, сахарный сироп начинает таять. Логично, что подтаявший леденец начнёт падать или съезжать вниз. Удержать конфету на палочке до победного конца помогает отверстие. Приглядитесь: в нём всегда остаётся немного карамели. Она и держит всю конструкцию изнутри.
Причина №2: безопасность – превыше всего
На случай, если увлёкся и проглотил леденец вместе с палочкой
Но самая главная и жизненно важная причина, почему палочки для конфет снабжают отверстиями – забота о детском здоровье. Ведь даже, если ребёнок по неосторожности проглотит леденец вместе с палочкой, он сможет свободно дышать до оказания медицинской помощи.
Но кто сможет переубедить нас, что это – не свисток?
А свистеть всё равно удобно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии