«Отмстить неразумным хазарам»: Откуда появился и куда исчез самый загадочный народ Древней Руси

«Святослав. Разгром Хазарии». Художник Анатолий Булдаков
Пушкинские строки «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам...» в школе учили, пожалуй, все. Почему и как долго воевали русские князья с хазарами, знают при этом немногие. Хотя сам образ заклятого врага Руси прочно закрепился за хазарами – как и множество легенд об их еврейском происхождении, «хазарском иге» над русскими землями и современных наследниках исчезнувшего народа.
Главный соперник Древней Руси
О происхождении хазар спорят до сих пор. Увы, но прямых письменных свидетельств об этом не сохранилось. Скорее всего, они были тюрками – из этой группы вышли современные турки, казахи, якуты и другие народы. Поселившись на территории Северного Кавказа, Поволжья и Дона, кочевые племена объединились в 7 веке в Хазарский каганат во главе с правителем – каганом. Похожий титул «хан» нам знаком благодаря монгольским ханам и означал такого же верховного лидера кочевников.
Всадник Хазарского каганата
Хазарский каганат наращивал своё могущество и стал единственным государством на юге Восточной Европы – от Кавказа до современной Казани, от Киева до границ нынешнего Казахстана. Даже Каспийское море называли Хазарским. Среди подчинившихся народов были и древние славяне. Но в те времена государственная власть ограничивалась сбором дани, и никакого «ига» на Руси тогда не было. Спустя несколько веков настоящее иго устроят монголы– станут ходить с военными походами и выдавать «ярлыки на княжение».
Более того, славянские племена – как и многие другие – с удовольствием сами платили дань правителю, чтобы тот защищал их от врагов. Однако, когда в Киеве установилась династия Рюриковичей, власть поменялась – теперь у славян был свой собственный правитель. Так началась борьба за сферу влияния. Князь Олег Вещий «мстил неразумным хазарам»: приходил к северянам, радимичам и другим племенам и заставлял их платить дань ему, а не хазарскому кагану.
«Встреча Олега с кудесником». Художник Виктор Васнецов
Окончательно решил хазарский вопрос князь Святослав. В 965 году он отправился военным походом на столицу Хазарии Саркел и разгромил её. На каганат стали нападать другие соседи, народы выходили из-под его контроля, и он распался. Владимир Святой и вовсе обложил хазар данью.
Авторитет мощного когда-то государства привёл к тому, что иногда русских князей тоже стали называть «каганами». Хазарского влияния в этом не было – им пришлось довольствоваться ролью побеждённого народа. После 10 века сведения о них становились всё более и более редкими, пока не исчезли совсем.
Хазары и евреи
«Великий князь Владимир выбирает веру». Художник Иван Эггинк
По легенде, русский князь Владимир перед принятием христианства размышлял, какую религию стоит выбрать вместо язычества, и устроил диспут. К нему приходили представители от христиан, мусульман и иудеев, доказывая, что именно их вера достойна обращения. Задолго до Владимира через такой же выбор прошли хазары, с той разницей, что они выбрали иудаизм.
Хазарские каганы предпочитали быть язычниками, но вот местный полководец – или, как его называли, «царь» – по имени Булан решил усилить своё влияние принятием новой веры, противопоставив себя кагану. Правда, подчиняться христианской Византии или мусульманскому Арабскому халифату ему тоже не хотелось. Возможно, именно поэтому выбор пал на еврейскую религию.
«Иду на Вы. Поход Святослава на Хазарский каганат». Художник Евгений Штыров
После принятия Хазарией иудаизма в страну устремились еврейские беженцы, ведь у них не было собственного государства. Наплыв евреев был незначительным – основное население так и осталось язычниками, а еврейские общины держались достаточно обособленно. Лишь за рубежом они могли выступать единым фронтом: мы, например, не знаем, кем по национальности были хазарские иудеи, которые пытались убедить князя Владимира принять их веру.
Наследники и наследие
Исчезновение хазар с карты Европы вызывает естественное любопытство: должны же у них остаться какие-то потомки? Один хазарский миф утверждает, что этими потомками являются евреи-ашкеназы. Так называли евреев, живших в средневековой Европе. По мнению сторонников их хазарского происхождения, после разгрома каганата хазары мигрировали в Европу и составили основу будущей еврейской общины Германии, Польши и близлежащих стран.
Евреи в Германии в начале 19 века
Теория не нашла подтверждения. Евреи-ашкеназы говорят на идише, основой которого были немецкие диалекты, а также древнееврейские и славянские заимствования. Хазарский же язык был тюркского происхождения – ближе всего к нему современный чувашский язык, но никак не идиш. Если хазары и пришли к ашкеназам, то оказались в меньшинстве и были поглощены и растворены последними.
Ещё одной своеобразной идеей стала версия, что потомками хазар были запорожские казаки. Этот миф получил распространение среди окружения гетмана Мазепы, изменившего присяге Петру Первому. Мотивы подобной теории ясны: малороссийскому казачеству хотелось отстраниться от общего с русскими происхождения и подчеркнуть свою «степную вольность».
Запорожские казаки
В реальности у хазар не было преемников. Они растворились среди народов Восточной Европы, в том числе среди иудеев – тех же ашкеназов, а также караимов, крымчаков и горских евреев.
Тем не менее, затерянный народ продолжает жить в памяти людей. Почему бы хазарам не оставить после себя потомков – например, в виде еврейской общины в Африке? Или, скажем, спрятать таинственные сокровища, которые будут искать вымышленные герои? Эти сюжеты то и дело находят отражение в художественной литературе. А уж какой-нибудь исторический роман о Древней Руси редко обходится без упоминания хазар. Хазары не оставили наследников – но оставили наследие в виде тайн и загадок.
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