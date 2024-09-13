Учёные расшифровали один загадочный текст и постигли тайну могущественной дошумерской цивилизации

Линейный эламит — это древняя система письма, которая использовалась на территории современного Ирана. Тайна этой письменности скрывает все секреты малоизвестного древнего царства, граничащего с Шумером. Взлом этого кода равен открытию, сделанному благодаря Розеттскому камню и переводу Жаном-Франсуа Шампольоном древних египетских текстов.
Открытие французского археолога
Группа европейских учёных во главе с археологом из Франции, Франсуа Дессе, наконец, приблизилась к разгадке одной из самых захватывающих тайн истории. Они, как никогда, близки к полному пониманию малоизвестной системы письма под названием линейный эламит. Если все их выводы верны, то это может пролить столь долгожданный свет на все тайны могущественного царства древности. Некогда на территории нынешнего Ирана, гранича с Шумером и древней Месопотамией, в плодородной долине Инда процветала цивилизация. Это открытие равносильно открытию Розеттского камня и способно переписать известную доселе историю человечества и эволюцию письменности.
Розеттский камень.
В тексте, который кропотливо изучали учёные, используются лишь недавно изученные надписи из набора древних серебряных кубков. Это совпадение натолкнуло учёных на разгадку чтения этих символов, которые составляют линейный эламит. Это открывает долгожданный путь к пониманию непонятных загадочных древних текстов над которыми сотнями лет столь безуспешно бились учёные со всего мира.
Коллеги исследователей уже заявляют о том, что это одно из главных археологических открытий последних десятилетий. Оно равно прорыву в науке, который в своё время совершил Жан-Франсуа Шампольон. Некоторые специалисты пока хранят молчание, ведь результаты исследований в виде готовых переводов ещё официально не опубликованы.
Древние системы письма
История загадочного древнего царства началась больше пяти тысячелетий назад в процветающем городе Сузы. Этот величественный город древности находился на стыке месопотамской равнины и обширного иранского плато. Сузы были крупным экономическим и культурным центром. Город занимал большую часть территории современного юго-западного Ирана. С запада они граничили с шумерским царством. Соседи их именовали эламитами.
Чога Занбил, древний эламский комплекс в провинции Хузестан в Иране.
Элам был одним из первых в мире государств, которое использовало письменные символы. Общество их имело довольно сложное устройство. С древних времён они торговали со всеми народами, которые с ними граничили. Именно на основе этого процветающего царства возникли впоследствии персидские державы, включая могущественных Ахеменидов, которые смогли подчинить себе большую часть древнего Ближнего Востока.
Создание первой системы письменности учёные приписывают шумерам. Датируют это событие приблизительно 3100 годом до нашей эры. В этом письме использовались как слоги, так и образы — так называемые логограммы. Сначала эта система была адаптирована для шумерского языка, а затем для аккадского и хеттского. Археологи раскопали тысячи глиняных табличек и расшифровали все тексты. Благодаря этому науке стало известно всё об истории региона, его экономике, религии и бытовой жизни.
Камень с надписями на линейном эламите.
Тем временем французские археологи, которые проводили раскопки в Сузах на рубеже 20-го века, обнаружили доказательства существования более ранней системы письма. Она походила на клинопись, но использовала другой набор символов. Судя по всему это письмо уже не использовали в период расцвета города Сузы, так как писцы пользовались клинописью. Примерно через 800 лет систему опять изменили. Учёные назвали более раннее письмо протоэламитским, а второе, которое, как полагали, произошло от первого, линейным эламским. Историки считают, что обе системы записывают эламский язык, о котором науке и сегодня известно крайне мало.
Элам на карте.
За последнее столетие археологи на всей территории Ирана обнаружили более 1600 протоэламитских надписей. Из всех этих древних документов только 43 на линейном эламите. Он использовался в древних текстах эпизодически и вышел из употребления около 2 века до нашей эры. Пробел быстро заполнили собой месопотамская клинопись, а позже греческий алфавит и другие системы письменности.
Древние системы письменности.
Учёные долго пытались взломать код эламитской системы. Некоторые эксперты утверждают, что линейный эламит не имеет отношения к более раннему письму. Они ведь довольно сильно разделены во времени. Другие утверждают, что протоэламитский язык послужил основой для более позднего письма.
Расшифровка линейного эламита
Археолог из Франции по имени Франсуа Дессе в 2015 году получил доступ к частной лондонской коллекции необычных серебряных сосудов. На них было множество надписей как клинописью, так и линейным эламитом. Они были раскопаны в 1920-х годах и проданы западным дилерам. Из-за этого их происхождение и подлинность были поставлены под сомнение. Тем не менее анализ показал, что это очень древние артефакты, а совсем не современные подделки.
Анализ сосудов показал, что это не подделка.
Дессет считает, что эти чаши выкопали на царском кладбище недалеко от Суз и датируются они 3 веком до нашей эры. Как оказалось, эти сосуды являются древнейшими царскими чашами, принадлежавшими разным правителям из двух династий. Сопоставив надписи, археолог обнаружил совпадения в клинописи и линейном эламите. Благодаря расшифрованным именам царей на чашах, историк получил ключ для разгадки этого древнего кода.
Дальнейшие исследования позволили прочесть команде Дессета 72 линейных эламитских символа, или более 96 процентов известных. Безусловно, до полной расшифровки ещё далеко, нужно проделать ещё массу работы. Одной из причин, которая тормозит расследование, является малое количество исходного материала. Но даже то, что есть, позволяет большинству учёных заявлять о важнейшем открытии и научном прорыве.
Надписи на чашах помогли расшифровать множество ранее неизвестных символов.
Сейчас исследователи проводят кропотливую работу по переводу отдельных текстов. Дело затрудняется тем, что эламский язык, на котором, возможно, говорили в этом регионе более 3000 лет, не имеет известных родственников. Поэтому перевод в некоторых случаях проблематичен.
До шумеров или вместе с ними?
Некоторые утверждения Дессета кажутся весьма спорными. Ведь системы письма используют ряд методов для выражения разговорной речи. Английский язык, например, использует латинские буквы для обозначения определённых звуков, в то время как китайский язык основан на изображениях или логограммах с определённым значением.
Система расшифровки, которую предложил Дессет.
В клинописи и иероглифах используются символы, обозначающие как звуки, так и логограммы. Дессет же утверждает, что линейный эламский больше похож на современный алфавит. Он пришёл к выводу, что текст основан исключительно на слогах, что делает его старейшей из известных систем письма. В этом смысле это невероятно новаторское открытие, которое предшествовало современному алфавиту. Считается, что первый полностью сформированный фонетический алфавит стал использоваться финикийскими торговцами около 1100 года до нашей эры.
Дессе считает, что его выводы весьма убедительно свидетельствуют о том, что протоэламит является предшественником линейного эламита. Точно так же считали и первые археологи, которые занимались расшифровкой ещё в начале 20 века. Последующие исследования выявили огромный временной разрыв между этими системами письма. Из-за этого некоторые специалисты подвергают критике выводы Дессета.
Некоторые учёные называют выводы Дессета преждевременными.
Ещё одно утверждение французского археолога вызывает споры в научной среде. Он считает, что протоэламитская клинопись была либо одновременной шумерской, либо ей предшествовала. Это подтверждают данные радиоуглеродного анализа. То есть две разные системы письма возникли практически одновременно в разных обществах. Это довольно интригующее открытие, которое открывает новую эру в эволюции письменности.
Дессет выражает надежду, что дальнейшие раскопки в Иране помогут заполнить пробелы между исчезновением протоэламита и появлением линейного эламита. После этого можно будет гораздо лучше понять взаимосвязь этих систем письма. Тем временем археолог взял на себя тяжёлую задачу расшифровки линейных эламитских текстов на основе нового метода. Затем он будет готов перейти к расшифровке древней протоэламской системе письма.
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