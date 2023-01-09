Как за 15 минут очистить жир с кромок стеклянной крышки

Стеклянные крышки от сковородок и кастрюль очень быстро теряют презентабельный внешний вид, ведь в кромки попадает жир, который быстро пригорает.

Отмыть пригоревший жир из труднодоступных мест обычным моющим средством просто нереально. В этом случае на помощь придет копеечное эффективное средство, приготовленное всего из 3 ингредиентов.







Для приготовления понадобится:



1 ст л горчичного порошка;



2 ст л соды;



1 ст л моющего средства







Залейте ингредиенты 3 литрами кипятка и хорошо перемешайте. Поместите крышку в раствор и оставьте на 15 минут.







Через 15 минут пройдитесь по всем кромкам щеткой.







Результат, без сомнения порадует, без каких-либо усилий и дорогих чистящих средств удастся легко очистить весь пригоревший жир даже из труднодоступных мест.



Подробно о том, как очистить крышки, смотрите на видео:



