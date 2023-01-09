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Как за 15 минут очистить жир с кромок стеклянной крышки

Стеклянные крышки от сковородок и кастрюль очень быстро теряют презентабельный внешний вид, ведь в кромки попадает жир, который быстро пригорает.
Отмыть пригоревший жир из труднодоступных мест обычным моющим средством просто нереально. В этом случае на помощь придет копеечное эффективное средство, приготовленное всего из 3 ингредиентов.

Как за 15 минут очистить жир с кромок стеклянной крышки

Для приготовления  понадобится:

1 ст л горчичного порошка;

2 ст л соды;

1 ст л моющего средства

Как за 15 минут очистить жир с кромок стеклянной крышки

Залейте ингредиенты 3 литрами кипятка и хорошо перемешайте. Поместите крышку в раствор и оставьте на 15 минут.

Как за 15 минут очистить жир с кромок стеклянной крышки

Через 15 минут пройдитесь по всем кромкам щеткой.

Как за 15 минут очистить жир с кромок стеклянной крышки

Результат, без сомнения порадует, без каких-либо усилий и дорогих чистящих средств удастся легко очистить весь пригоревший жир даже из труднодоступных мест.

Подробно о том, как очистить крышки, смотрите на видео:





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