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Как из косточки вырастить авокадо

Я очень любознательная с детства. Мне важен не столь результат, как процесс.
А ну как, смогу я, например, погибающий у сестры цветок вернуть к жизни? Получилось! Замечательно — забирайте!

Как из косточки вырастить авокадо из косточки

А как можно вырастить арбуз? Пожалуйста- получайте! А как пересадить фиалку? Держите!
На этот раз я покажу, как можно из обычного магазинного авокадо вырастить в домашних условиях прекрасное растение!


Как выбрать спелое авокадо? Авокадо — это очень полезный фрукт, спелый напоминает по вкусу грецкий или кедровый орех. Всего большого количества витаминов перечислять не буду, но могу сказать, что витамина Е в нем предостаточно и еще он обладает омолаживающими свойствами. Достаточно калорийный, чтобы им можно было подкрепиться. Выбирая фрукт, смотрите, чтобы кожура нигде не была повреждена, а цвет без коричневых пятен — зеленый. На ощупь плод должен слегка поддаваться надавливанию, но не быть внутри слишком мягким, лишь с такими характеристиками плод будет иметь вышеуказанный вкус)Если вдруг вы купили недозрелый плод — просто положите его на стол, за пару-тройку дней он сам дозреет.
Итак, мякоть вы съели, а внутри находится огромная продолговатая косточка, которую мне, например, было жалко выбрасывать и я решила ее прорастить)

Как из косточки вырастить авокадо из косточки

Берем косточку, втыкаем зубочистки с трех сторон таким образом, чтобы впоследствии с их помощью косточка была наполовину в воде утолщенным основанием, приблизительно через 3-5 недель с нижней стороны в воду полезет корешочек белый — можно присаживать в землю. Я брала универсальный грунт и дренаж на дно горшочка.

Как из косточки вырастить авокадо из косточки

Следует учесть, что корневая достаточно серьезная, поэтому надо быть готовыми уже через полгода дать ему горшочек побольше. Подкормки делала биогумусом (купить можно в любом цветочном магазине), тоже универсальным (какой был дома) раз в 2 недели: 1 ч. ложка на 1,5 литра воды настоять в течение суток — потом поливать, как обычно.

Как из косточки вырастить авокадо из косточки

Через полгода растение уже такое, листья длиннее ладони. Растение очень любит свет, но прямые солнечные летние лучи сжигают его листья. Поэтому зимой — весной можно держать на солнечном теплом подоконнике, летом убирать с прямых солнечных лучей. Очень любит влажность, поэтому обрызгивание, протирание листьев, парообразователь (выберите свое по силам) — просто необходимо!
Смотрите на состояние растения, не держите долго в тесном горшке.
Легко проходит адаптацию пересаживания, обрезания верхушек (для ветвистости или кустования). Даже если вдруг стебель сбросил листья, не спешите выбрасывать растение — обрежьте стебель до живого (где он не засохший и зеленого цвета) и поливайте, как обычно, раз в 2-4 дня, как подсохнет земля. Очень скоро растение даст новые веточки, что не может не радовать! Дерзайте!
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