Как из косточки вырастить авокадо

Я очень любознательная с детства. Мне важен не столь результат, как процесс.

А ну как, смогу я, например, погибающий у сестры цветок вернуть к жизни? Получилось! Замечательно — забирайте!







А как можно вырастить арбуз? Пожалуйста- получайте! А как пересадить фиалку? Держите!

На этот раз я покажу, как можно из обычного магазинного авокадо вырастить в домашних условиях прекрасное растение!

Как выбрать спелое авокадо? Авокадо — это очень полезный фрукт, спелый напоминает по вкусу грецкий или кедровый орех. Всего большого количества витаминов перечислять не буду, но могу сказать, что витамина Е в нем предостаточно и еще он обладает омолаживающими свойствами. Достаточно калорийный, чтобы им можно было подкрепиться. Выбирая фрукт, смотрите, чтобы кожура нигде не была повреждена, а цвет без коричневых пятен — зеленый. На ощупь плод должен слегка поддаваться надавливанию, но не быть внутри слишком мягким, лишь с такими характеристиками плод будет иметь вышеуказанный вкус)Если вдруг вы купили недозрелый плод — просто положите его на стол, за пару-тройку дней он сам дозреет.Итак, мякоть вы съели, а внутри находится огромная продолговатая косточка, которую мне, например, было жалко выбрасывать и я решила ее прорастить)Берем косточку, втыкаем зубочистки с трех сторон таким образом, чтобы впоследствии с их помощью косточка была наполовину в воде утолщенным основанием, приблизительно через 3-5 недель с нижней стороны в воду полезет корешочек белый — можно присаживать в землю. Я брала универсальный грунт и дренаж на дно горшочка.Следует учесть, что корневая достаточно серьезная, поэтому надо быть готовыми уже через полгода дать ему горшочек побольше. Подкормки делала биогумусом (купить можно в любом цветочном магазине), тоже универсальным (какой был дома) раз в 2 недели: 1 ч. ложка на 1,5 литра воды настоять в течение суток — потом поливать, как обычно.Через полгода растение уже такое, листья длиннее ладони. Растение очень любит свет, но прямые солнечные летние лучи сжигают его листья. Поэтому зимой — весной можно держать на солнечном теплом подоконнике, летом убирать с прямых солнечных лучей. Очень любит влажность, поэтому обрызгивание, протирание листьев, парообразователь (выберите свое по силам) — просто необходимо!Смотрите на состояние растения, не держите долго в тесном горшке.Легко проходит адаптацию пересаживания, обрезания верхушек (для ветвистости или кустования). Даже если вдруг стебель сбросил листья, не спешите выбрасывать растение — обрежьте стебель до живого (где он не засохший и зеленого цвета) и поливайте, как обычно, раз в 2-4 дня, как подсохнет земля. Очень скоро растение даст новые веточки, что не может не радовать! Дерзайте!