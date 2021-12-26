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Советские люди на фотографиях легендарного фотографа Юрия Абрамочкина


Советские люди на фотографиях легендарного фотографа Юрия Абрамочкина.

Советские люди на фотографиях легендарного фотографа Юрия Абрамочкина.

Юрий Абрамочкин – легенда советского и российского фоторепортажа. Он начал заниматься профессиональной фотографией в 21 год и не выпускал фотоаппарат из рук на протяжении шести десятилетий. Фотографии Абрамочкина не раз показывали на выставках по всему миру. Фотограф получал престижные награды, среди которых премия «Золотой глаз» международного конкурса World Press Photo.

1. «Три богатыря»


Фотография легендарного фотографа, 1980 год.

Фотография легендарного фотографа, 1980 год.

 

2. Рождение легенды


Рождение балерины, 1966 год.

Рождение балерины, 1966 год.

 

3. Обеденный перерыв


Короткий перекус и школьные новости. Москва, 1965 год.

Короткий перекус и школьные новости. Москва, 1965 год.

 

4. Любимое дело


Мгновение из жизни заядлого рыбака.

Мгновение из жизни заядлого рыбака.

 

5. Туполев и Ильюшин


Советские авиаконструкторы А. Н. Туполев и С. В. Ильюшин.

Советские авиаконструкторы А. Н. Туполев и С. В. Ильюшин.

 

6. Зачёт по стрельбе


Сдача зачета по стрельбе.

Сдача зачета по стрельбе.

 

7. Семейный ремонт автомобиля


Техоблуживание и мелкий ремонт автомобиля своими руками.

Техоблуживание и мелкий ремонт автомобиля своими руками.

 

8. Быт женщин в глубинке


Женщины стирают бельё на реке.

Женщины стирают бельё на реке.

 

9. От яйца к цыпленку


Цыплёнок на яйцах.

Цыплёнок на яйцах.

 

10. Состоявшие при русских войсках проводники


Джигиты. Дагестан, 1968 год.

Джигиты. Дагестан, 1968 год.

 

11. Махмуд Эсамбаев


Лезгинка. Предгорье Грозного, 1971 год.

Лезгинка. Предгорье Грозного, 1971 год.

 

12. Вынужденные мигранты


Переселенцы, 1964 год. Автор: Юрий Абрамочкин.

Переселенцы, 1964 год.
Автор: Юрий Абрамочкин.

 

13. Леонид Ильич Брежнев и Дмитрий Фёдорович Устинов


Леонид Брежнев и Устинов на трибуне Мавзолея Ленина 7 ноября 1982 года.

Леонид Брежнев и Устинов на трибуне Мавзолея Ленина 7 ноября 1982 года.

 

14. Похороны Константина Черненко


Похороны Константина Черненко. СССР, Москва, 1985 год.

Похороны Константина Черненко. СССР, Москва, 1985 год.

 

15. Очередь в Мавзолей


Очередь в Мавзолей на Красной площади. СССР, Москва, 1987 год.

Очередь в Мавзолей на Красной площади. СССР, Москва, 1987 год.

 

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Советские люди на фотографиях легендарного фотографа Юрия Абрамочкина

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Советские люди на фотографиях легендарного фотографа Юрия АбрамочкинаПодписаться на мой Instagram
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