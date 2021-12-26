Советские люди на фотографиях легендарного фотографа Юрия Абрамочкина.

1. «Три богатыря»

Фотография легендарного фотографа, 1980 год.

2. Рождение легенды

Рождение балерины, 1966 год.

3. Обеденный перерыв

Короткий перекус и школьные новости. Москва, 1965 год.

4. Любимое дело

Мгновение из жизни заядлого рыбака.

5. Туполев и Ильюшин

Советские авиаконструкторы А. Н. Туполев и С. В. Ильюшин.

6. Зачёт по стрельбе

Сдача зачета по стрельбе.

7. Семейный ремонт автомобиля

Техоблуживание и мелкий ремонт автомобиля своими руками.

8. Быт женщин в глубинке

Женщины стирают бельё на реке.

9. От яйца к цыпленку

Цыплёнок на яйцах.

10. Состоявшие при русских войсках проводники

Джигиты. Дагестан, 1968 год.

11. Махмуд Эсамбаев

Лезгинка. Предгорье Грозного, 1971 год.

12. Вынужденные мигранты

Автор: Юрий Абрамочкин. Переселенцы, 1964 год.Автор: Юрий Абрамочкин.

13. Леонид Ильич Брежнев и Дмитрий Фёдорович Устинов

Леонид Брежнев и Устинов на трибуне Мавзолея Ленина 7 ноября 1982 года.

14. Похороны Константина Черненко

Похороны Константина Черненко. СССР, Москва, 1985 год.

15. Очередь в Мавзолей

Очередь в Мавзолей на Красной площади. СССР, Москва, 1987 год.