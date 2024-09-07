9 советов, как приготовить макароны, чтобы они не слиплись и не стали кашей

Макароны – одно из любимых блюд не только в Италии, но и в других странах мира. Они вкусные, полезные, быстро готовятся, их можно подавать как с мясом, так и с простым соусом или сыром. Однако добиться идеальной текстуры пасты – та еще задачка. Чтобы макароны не слипались, были упругими и ароматными, придерживайтесь нескольких рекомендаций от Novate.
Совет 1: Правильно выбирайте пасту
Внимательно читайте состав. / Фото: irecommend.ru
Если вы изначально купите продукт низкого качества, никакие советы по правильному приготовлению не помогут вам сделать из него достойное блюдо. Поэтому обязательно выделите немного времени, чтобы изучить состав макарон. Во-первых, на упаковке должно быть написано, что они сделаны из твердых сортов пшеницы. Во-вторых, обратите внимание на таблицу питательной ценности: содержание белков не может быть меньше 12% на 100 граммов продукта. В-третьих, в составе макаронных изделий должно быть всего два ингредиента: мука и вода. Если же они цветные, допускается присутствие натуральных красителей: шпината, свеклы, моркови или томатов. В-четвертых, паста должна иметь презентабельный внешний вид: соломенный цвет и шероховатость говорит о том, что для ее приготовления использовалась качественная мука. А вот желтый оттенок свидетельствует о низком качестве. И в конце внимательно осмотрите упаковку: она не должна быть разорванной или вздутой. В последнем случае на лицо нарушение технологии производства.
Совет 2: Берите большую кастрюлю
В кастрюле должно быть много места для макарон. / Фото: edinstvennaya.ua
Сварить пасту легко.
Итак, для начала запомните, что макароны нельзя готовить в маленькой кастрюле, иначе им будет «тесно» и они слипнутся. Все же помнят, что в процессе приготовления паста увеличивается в объеме в несколько раз? Выбирайте большую посуду и наливайте в нее много воды: на 100 граммов продукта должен идти один литр жидкости. В этом случае паста впитает достаточное количество воды и достигнет правильной кондиции при варке, не потеряв формы и эластичности.
Совет 3: Кладите макароны в кипящую воду
Макароны нужно варить в кипятке, а не в холодной воде. / Фото: fsin-dostavka.su
Вне зависимости от того, каким макаронным изделиям вы отдали предпочтение – спагетти, фарфалле, тортильони, тальятелле – варить их следует исключительно в кипящей воде. Пасту нежелательно класть в кастрюлю, заливать холодной жидкостью и после этого ставить на плиту, так как придется мешать ее без остановки, пока закипает вода, иначе она слипнется при набухании крахмала. Советуем облегчить себе задачу и не боятся, что в итоге получится слипшаяся масса без вкуса и аромата.
На заметку: Прежде чем класть макаронные изделия в кипящую воду, хорошо посолите содержимое кастрюли. Лучше использовать крупную соль – вода по вкусу должна напоминать морскую. На один литр должно идти примерно 12 граммов соли (половина столовой ложки).
Совет 4: Используйте масло
Добавьте в воду растительного масла. / Фото: syl.ru
Мы говорим не о сливочном масле, которое обычно добавляют в готовые макароны, а оливковое. Оно используется для того, чтобы паста не слипалась в процессе готовки. Столовой ложки будет вполне достаточно. Последовательность действий такая: дождитесь, пока вода в кастрюле закипит, положите макароны, добавьте оливковое масло, перемешайте содержимое кастрюли и варите до готовности. Кстати, посуду не нужно накрывать крышкой. Если паста полностью покрыта водой, под крышкой произойдет перегрев и пойдет пена, а макаронам этого не нужно.
Совет 5: Следите за временем
Установите кухонный таймер для удобства
Обратите внимание, что чем толще макароны в сыром виде, тем дольше они будут вариться. Обычно время приготовления пасты варьируется в пределах семи-пятнадцати минут в уже закипевшей воде. Если вы решили попробовать новую разновидность макаронных изделий или купили продукт неизвестной марки, изучите информацию на упаковке – производитель обязательно должен указать время приготовления. Конечно, перед тем, как доставать пасту из кастрюли, ее нужно попробовать: вполне возможно, что производитель указал количество минут для макарон альденте, а такую консистенцию любят не все. Впрочем, в процессе тушения вместе с соусом паста обязательно доготовится до правильного состояния, поэтому пусть лучше она остается слегка твердоватой.
Совет 6: Не промывайте готовую пасту
Готовую пасту не нужно промывать под краном. / Фото: fuzeservers.ru
Вынимать макароны из кастрюли можно двумя способами, в зависимости от того, какие приспособления есть под рукой. Первый – традиционно откинуть их на дуршлаг. Не следует надолго оставлять в нем пасту – даже если в ней сохранится небольшое количество воды, это пойдет лишь на пользу (далее расскажем почему). Второй – вытащить макароны из кастрюли с помощью шумовки. Этот способ подойдет, если у вас уже готов соус – тогда пасту следует сразу перемешивать с ним.
Промывать макаронные изделия ледяной водой можно лишь в том случае, если вы готовите салат. В любой другой ситуации следует избегать этого шага. Во-первых, жидкость смывает с готовой пасты крахмал, который улучшает «сцепку» продукта с соусом и помогает лучше впитать его. Во-вторых, холодная вода остужает блюдо, а кому понравится есть холодные макароны? И, предугадывая следующий вопрос, сразу скажем: кипятком промывать пасту тоже нежелательно – под высокими температурами они продолжат «вариться», из-за чего не получится добиться идеальной текстуры.
Совет 7: Не сливайте воду в раковину
Воду из-под макарон можно использовать для соуса. / Фото: lozhka-povarezhka.ru
Обычно хозяйки сливают воду из-под макарон в раковину, а ведь это отличная база для соуса. Кроме того, ее можно использовать в том случае, если паста получится слишком сухой или если вы приготовите чересчур густую подливку. Именно вода поможет добиться нужной консистенции, улучшить вкус и внешний вид блюда.
Кстати, итальянцы не всегда варят макароны в воде. Иногда они используют в качестве жидкости мясной, куриный или овощной бульон. В этом случае получается пастина – легкий суп, состоящий из бульона и пасты.
Совет 8: Кладите макароны в соус, а не наоборот
Положите макароны в сковороду с соусом, а не выкладывайте соус сверху
Когда паста сварилась, соус должен быть горячим, поэтому его следует готовить одновременно с основным блюдом. И именно в соус кладут макароны, а не наоборот. Это важно, если вы хотите, чтобы паста полностью пропиталась. Соблюдайте пропорции 1:1. Если соус не сливочный, а овощной, не забудьте добавить в него оливковое масло: на одну порцию макарон достаточно будет одной столовой ложки. Затем несколько раз перемешайте, дождитесь, чтобы на поверхности соуса образовалась матовая пленка, положите пасту и еще раз перемешайте. Не торопитесь раскладывать блюдо по тарелкам – для того, чтобы все ингредиенты объединились, пасте нужно постоять пару минут. Этого времени как раз хватит для того, чтобы заняться сервировкой стола и приготовить продукты для украшения: натертый пармезан, листья базилика и пр.
Совет 9: Не добавляйте сыр в пасту с томатным соусом
Из-за кислой среды сыр плохо расплавляется. / Фото: det-diet.ru
Обратите внимание, что пармезан, который часто используют для украшения макарон, добавляют только в те блюда, которые не содержат томатную основу. Это сливочные соусы, а также те, которые приготовлены на белом вине, рыбном или грибном бульоне. В кислой среде сыр не растворяется должным образом, поэтому взаимодействие с помидорами противопоказано. Кроме того, пармезан очень калорийный. Его добавляют совсем немного для пикантности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии