9 советов, как приготовить макароны, чтобы они не слиплись и не стали кашей

Совет 1: Правильно выбирайте пасту

Внимательно читайте состав. / Фото: irecommend.ru

Совет 2: Берите большую кастрюлю

В кастрюле должно быть много места для макарон. / Фото: edinstvennaya.ua







Совет 3: Кладите макароны в кипящую воду

Макароны нужно варить в кипятке, а не в холодной воде. / Фото: fsin-dostavka.su

Совет 4: Используйте масло

Добавьте в воду растительного масла. / Фото: syl.ru

Совет 5: Следите за временем

Установите кухонный таймер для удобства

Совет 6: Не промывайте готовую пасту

Готовую пасту не нужно промывать под краном. / Фото: fuzeservers.ru

Совет 7: Не сливайте воду в раковину

Воду из-под макарон можно использовать для соуса. / Фото: lozhka-povarezhka.ru

Совет 8: Кладите макароны в соус, а не наоборот

Положите макароны в сковороду с соусом, а не выкладывайте соус сверху

Совет 9: Не добавляйте сыр в пасту с томатным соусом

Из-за кислой среды сыр плохо расплавляется. / Фото: det-diet.ru