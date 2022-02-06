Самые ужасающие твари Амазонки

Глубины Амазонки скрывают такое, что и не снилось режиссерам современных хорроров. Огромная замкнутая экосистема, которой по сути и является весь бассейн великой реки, будто бы специально населен невероятно живучими, невероятно опасными и невероятно кровожадными тварями, встреча с которыми для человека может кончится только одним исходом.











Черный кайман

Анаконда

Бразильская арапаима

Тупорылая акула

Электрический угорь

Бурый паку

Гигантская выдра

Кандиру

Скумбревидный гидролик

Обыкновенная пиранья