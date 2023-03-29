Как навсегда выучить что угодно: гениальный метод Ричарда Фейнмана

С нами не соскучишься!

Предлагаю познакомиться с методикой Ричарда Фейнмана, благодаря которой запомнить информацию и донести её до слушателя будет очень легко.









Напишите свою тему на листе бумаги

Перечитайте написанный текст

Закончите своё объяснение