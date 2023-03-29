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Как навсегда выучить что угодно: гениальный метод Ричарда Фейнмана

Предлагаю познакомиться с методикой Ричарда Фейнмана, благодаря которой запомнить информацию и донести её до слушателя будет очень легко.

Как навсегда выучить что угодно: гениальный метод Ричарда Фейнмана

Напишите свою тему на листе бумаги


После того, как вы сделали заголовок, напишите всё, что вы знаете на эту тему. При это представьте, что вы пытаетесь её объяснить ребёнку-второкласснику. В этом возрасте дети уже имеют достаточно знаний, чтобы вникнуть в простые объяснения, но не владеют достаточным словарным запасом, поэтому объяснять им сложные вещи приходится самыми простыми словами

Перечитайте написанный текст


В процессе чтения сделайте акцент на нелогичных, сложных или запутанных моментах. Лучше всего будет, если вы опишите их более подробно, ориентируясь опять-таки на понимание темы ребёнком.

Закончите своё объяснение


Структурируя информацию от легкого к сложному, вы добьетесь отличных результатов. Попробуйте дать прочитать написанный текст человеку, который ничего не понимает в заданной теме. Если он сразу же всё понял, то это просто здорово! Если же вам начали задавать вопросы по некоторым моментом, то текст лучше переписать, уделив им особое внимание.

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Как навсегда выучить что угодно: гениальный метод Ричарда Фейнмана

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Как навсегда выучить что угодно: гениальный метод Ричарда ФейнманаПодписаться на мой Instagram
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