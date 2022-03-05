Привет, ХХI век: Персонажи диснеевских мультфильмов в современном мире

Балу на привязи. Автор: Tom Ward.
Смеясь над современным миром, художник Том Ворд (Tom Ward) создаёт забавные иллюстрации, на которых главные герои культовых диснеевских мультфильмов переносятся в суетные будни ХХI века. Работы Тома настолько неоднозначны, что помимо улыбок вызывают и смутные ощущения, заставляя задуматься над тем, что шутки – шутками, а от правды никуда не убежать.
Задаваясь вопросами «Чтобы Симба или Тигра делали в современном мире?» или же «Неужели люди действительно пустят Питера Пэна в свою спальню?» и, найдя на них ответы, он создал серию иллюстраций, в которой главные герои – персонажи Диснеевских мультфильмов, попавшие в реалии современности, стали заложниками ХХI века. «Используя знакомые всем образы с более тёмным подтекстом, я попытался рассказать зрителю о волнующих меня проблемах. Например, о цирках, загрязнении окружающей среды, новомодных веяниях, торговле слоновой костью и о многом другом…»
Нос Пиноккио — селфи-палка. Автор: Tom Ward.
Принц Чарминг прячет свою переписку от Авроры. Автор: Tom Ward.
Симба, Тигра и Шархан выступают в цирке. Автор: Tom Ward.
Робин Гуд против охотников на лис. Автор: Tom Ward.
Русалочка столкнулась с экологическими проблемами. Автор: Tom Ward.
Питер Пэн под прицелом камеры слежения. Автор: Tom Ward.
Жасмин — домохозяйка, обслуживающая Аладдина и его друзей. Автор: Tom Ward.
Алиса в плену диеты, которая говорит ей что надо есть и пить. Автор: Tom Ward.
Дамбо сжигает склад слоновой кости. Автор: Tom Ward.
Артур слишком залип в телефоне, чтобы вытаскивать меч. Автор: Tom Ward.
Гастон и Лефу на гей-параде. Автор: Tom Ward.
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