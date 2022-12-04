Как правильно варить яйца, чтобы чистились легко и не трескались

Сварить яйца – та еще задачка. Казалось бы, что может быть сложного в таком тривиальном на первый взгляд деле. Однако, в действительности все отнюдь не так очевидно, как многим из нас кажется. Если нужно сделать так, чтобы сваренные яйца всегда легко чистились и при этом никогда не трескались, придется запомнить несколько важных моментов и обязательно учитывать их при готовке.
Сварить яйца не так уж сложно. |Фото: pulse.mail.ru.
При варке куриных яиц успех складывается из трех основных положений: состояние яиц до варки, состояние яиц сразу после варки, а также продолжительности варки. Мало кто задумывается, что варка яйца – это переход желтка и белка из жидкого состояния в твердое. Осуществляется он в результате изменения плотности прилегания молекул овальбуминов под действием высокой температуры. Другими словами: желток и белок сжимаются, а скорлупа остается на месте.
Варить яйца нужно по правилам. |Фото: u-f.ru.
Первое, что важно помнить при варке яиц – это то, что сами яйца должны быть комнатной температуры. Если забросить в горячую или греющуюся воду холодные яйца, то всегда будет риск повреждения скорлупы во время варки. Поэтому сначала рекомендуется подержать продукт в емкости с теплой водой из-под крана.
Парочка минут и готово. |Фото: bewellclinic.net.
Второе, крайне важно состояние яиц сразу после варки. Когда продукт извлечен из кипятка, многие хозяева и хозяйки рекомендуют сразу же отправлять его в холодную воду. Это действенный совет, который вполне может помочь лучшему отслоению скорлупы от белка. Поэтому забросить яйца в холодную воду на минут 5-10 – не самая плохая идея.
Как ты хочешь? ¦Фото: 22century.ru.
В-третьих, важна продолжительность, с которой яйца варятся. Длительность данного процесса напрямую зависит от двух факторов: каким хочется получить яичный желток и в какую конкретно воду яйцо опускалось при начале варки: в еще только греющуюся или в уже кипящую. Если яйца опускаются в еще только нагревающуюся воду: всмятку – 5-6 минут, в мешочек – 8-10 минут, вкрутую – 10-12 минут. Если яйца опускаются в бурлящий кипяток: всмятку – 2-3 минуты после закипания, в мешочек – 3-5 минут после закипания, вкрутую – 8-10 минут после закипания. Так же следует помнить о том, что оптимальная температура варки яиц – это 80-85 градусов по Цельсию.
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