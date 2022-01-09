Ближе, чем родные: Знаменитые мамы, воспитавшие приемных детей

Татьяна Овсиенко и Наталья Белохвостикова с приемными сыновьями | Фото: starhit.ru и goodhouse.ru
Сегодня они так же, как и все остальные дети, 8 марта готовят подарки для своих мам, и никто не догадывается о том, что раньше у них не было такой возможности. Эти дети выросли в звездных семьях, но о своих настоящих родителях ничего не знают. На такой серьезный шаг решится не каждая женщина, тем более – артистка, чья жизнь проходит в разъездах, съемках и гастролях. Однако и среди звезд есть мамы, которые стали своим приемным детям ближе, чем родные.
Татьяна Овсиенко и группа *Мираж* | Фото: uznayvse.ru
Певица с приемным сыном Игорем | Фото: uznayvse.ru
Певица Татьяна Овсиенко не планировала усыновлять детей до тех пор, пока не услышала от врачей, что не сможет стать матерью. В 1999 г. она была на гастролях в Пензе, и там ее пригласили принять участие в благотворительной акции в Доме малютки. Внимание Татьяны привлек маленький мальчик, который сидел в стороне и не веселился вместе с другими детьми. Оказалось, что у него – тяжелейшая патология сердца. Его родная мать отказалась от него при рождении. По прогнозам врачей, мальчику оставалось жить несколько недель.
Слева – певица с сыном. Справа – Овсиенко с сыном, невесткой и внуком | Фото: pravda-news.ru
Слева – Татьяна Овсиенко с внуком. Справа – приемный сын певицы и ее внук | Фото: teleprogramma.pro
Решение пришлось принимать молниеносно. Овсиенко нашла врачей, которые согласились сделать мальчику сложную операцию, а после выписки из больницы уже не смогла с ним расстаться. Певица просто позвонила мужу и объявила: «У нас есть сын». На тот момент мальчику было 3 года. Первое время Татьяна была абсолютно счастлива, но когда у сына наступил переходный возраст, начались проблемы. За помощью она обратилась к Владимиру Дубовицкому, с которым на тот момент уже была в разводе. Он проживал в США и предложил забрать Игоря туда на учебу. С тех пор он живет в Америке, но регулярно приезжает к матери в Россию.
Екатерина Градова в фильме *Семнадцать мгновений весны* | Фото: ru.hellomagazine.com
Актриса Екатерина Градова с дочерью Марией Мироновой, внуком и приемным сыном Алексеем (вверху справа) | Фото: lady.tut.by
У актрисы Екатерины Градовой, известной по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», была взрослая дочь – актриса Мария Миронова, но в 47 лет она решила стать матерью во второй раз, на этот раз для приемного ребенка. Она занималась благотворительностью и часто бывала в детских домах. Однажды Екатерина увидела там 2-летнего мальчика, которого решила усыновить. Она очень переживала, как к такому решению отнесется ее муж, но он поддержал идею супруги. Интересно то, что ребенка они взяли из того же детского дома, откуда в 1970-х гг. брали детей на съемки «Семнадцати мгновений весны». Приемный сын Градовой – ровесник ее внука Андрея.
Певица Маргарита Суханкина с приемными детьми | Фото: teleprogramma.pro
Певица Маргарита Суханкина с приемными детьми | Фото: ru.hellomagazine.com и woman.ru
Экс-солистка популярной в 1980-х гг. группы «Мираж» Маргарита Суханкина всю жизнь корила себя за то, что в молодости упустила свой шанс стать матерью. По настоянию мужа она сделала аборт на большом сроке и раскаивалась в этом поступке всю жизнь. Несколько раз ей удавалось забеременеть, но выносить ребенка певица так и не смогла. Когда врачи не оставили ей никаких надежд на рождение своих детей, она решила усыновить приемных. Однажды в передаче «Пока все дома» Суханкина увидела двух сирот – 4-летнего мальчика и 3-летнюю девочку, и поняла, что должна стать им матерью. Она отправилась за Сережей и Лерой в другой город и забрала их к себе в Москву. Так Маргарита Суханкина стала матерью в 48 лет. Она не устает повторять, что наконец обрела ощущение полноты жизни. Певица признается: «Мне порой говорят: «Да ты героиня! Двоих детей взяла». А я не пойму, в чем геройство? Более того, я даже не знаю, кто кого спас – я детей или они меня. Живя без них, я уже просто тихо сходила с ума».
Актриса Наталья Белохвостикова с семьей | Фото: ru.hellomagazine.com
Актриса с приемным сыном Кириллом | Фото: bulvar.com.ua и goodhouse.ru
Актриса Наталья Белохвостикова и ее муж, режиссер Владимир Наумов, не планировали усыновлять детей – у них уже была взрослая дочь. Но в 2007 г. во время выступления на творческом вечере в детском доме актриса обратила внимание на маленького мальчика, который попросил подарить ему крестик. Наталья рассказала о нем мужу, и в следующий раз они приехали в этот детдом вместе. Неожиданно для самих себя 80-летний супруг и его 65-летняя жена стали приемными родителями 3-летнего Кирилла. Многие осуждали их решение усыновить ребенка в столь зрелом возрасте, но они никогда не жалели о своем выборе. Актриса признается: «Наша дочь Наташа уже взрослая, ей давно хорошо и без нас, а Кирюша наполнил нашу жизнь новым смыслом. Он спас нас с Владимиром Наумовичем от одиночества… Я бы всем детям подарила маму и папу, потому что уверена: самое страшное в жизни – одиночество. Поэтому если у вас есть желание и возможность усыновить ребенка, не раздумывайте – спешите делать добро».
Наталья Белохвостикова с приемным сыном и мужем | Фото: teleprogramma.pro
Актриса Наталья Белохвостикова с семьей | Фото: vicer.ru
Актриса Ирина Алферова воспитала четверых детей: кроме родной дочери Ксении, она стала матерью для двух детей ее третьего мужа, а после смерти сестры – и для своего племянника Александра. Алферова рассказывала: «Забот навалилось много, и все приходилось делать самой, помощницы по хозяйству у меня никогда не было – не люблю посторонних людей в доме... Но разве эти мои сложности можно сравнить с трудностями и переживаниями, которые выпали на долю ребят?! Мы с Сергеем очень нервничали – не знали, сколько времени им придется адаптироваться к новой жизни. Волновались напрасно. Теперь все наши дети совсем взрослые. И все успешны».
Ирина Алферова с мужем, актером Сергеем Мартыновым, и его детьми Анастасией и Сергеем | Фото: 7days.ru и goodhouse.ru
Актриса Ирина Алферова с родной дочерью Ксенией | Фото: vicer.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии