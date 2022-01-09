Ближе, чем родные: Знаменитые мамы, воспитавшие приемных детей

Татьяна Овсиенко и Наталья Белохвостикова с приемными сыновьями | Фото: starhit.ru и goodhouse.ru

Татьяна Овсиенко и группа *Мираж* | Фото: uznayvse.ru

Певица с приемным сыном Игорем | Фото: uznayvse.ru

Справа – Овсиенко с сыном, невесткой и внуком | Фото: pravda-news.ru Слева – певица с сыном.Справа – Овсиенко с сыном, невесткой и внуком | Фото: pravda-news.ru

Слева – Татьяна Овсиенко с внуком. Справа – приемный сын певицы и ее внук | Фото: teleprogramma.pro

Екатерина Градова в фильме *Семнадцать мгновений весны* | Фото: ru.hellomagazine.com

Актриса Екатерина Градова с дочерью Марией Мироновой, внуком и приемным сыном Алексеем (вверху справа) | Фото: lady.tut.by

Певица Маргарита Суханкина с приемными детьми | Фото: teleprogramma.pro

Певица Маргарита Суханкина с приемными детьми | Фото: ru.hellomagazine.com и woman.ru

Актриса Наталья Белохвостикова с семьей | Фото: ru.hellomagazine.com

Актриса с приемным сыном Кириллом | Фото: bulvar.com.ua и goodhouse.ru

Наталья Белохвостикова с приемным сыном и мужем | Фото: teleprogramma.pro

Актриса Наталья Белохвостикова с семьей | Фото: vicer.ru

Ирина Алферова с мужем, актером Сергеем Мартыновым, и его детьми Анастасией и Сергеем | Фото: 7days.ru и goodhouse.ru

Актриса Ирина Алферова с родной дочерью Ксенией | Фото: vicer.ru