Супружеская пара у себя дома в точности воссоздала быт XIX века и даже не пользуется сотовыми

Габриэль и Сара Крисман отказались от современных благ и живут по традициям XIX века (США).
Мы все знаем, что перевоплощение - лучший способ понять ситуацию или образ жизни изнутри. Но как же быть с историей? Конечно же, можно изучать быт и жизнь по историческим книгам, можно даже в чем-то подражать полюбившимся героям или проводить реконструкции каких-либо событий или просто надеть костюмы былых лет и почувствовать себя частичкой той эпохи. Но есть одна супружеская пара, которая пошла дальше в стремлении изучать викторианскую эпоху, вот уже 10 лет как она полностью погрузилась в жизнь конца XIX века.
Габриэль и Сара Крисман решили подчинить свою жизнь всем правилам и обычаям, царившим в викторианскую эпоху. | Фото: picsbud.com.
Молодая американская пара Габриэль и Сара Крисман нашли весьма оригинальный способ совместить свой интерес к культурным исследованиям с любовью к истории, ведя викторианский образ жизни в XXI веке. Эта удивительная история началась еще тогда, когда ребята познакомились во время обучения в Evergreen State College в Олимпии, штат Вашингтон. С первых же минут встречи их взаимные чувства и симпатия были основаны на взаимной любви к книгам, языку и истории – особенно викторианской эпохи.
Супружеская пара уже 10 лет носит только в ту одежду, которая была модной в викторианскую эпоху (Габриэль и Сара Крисман). | Фото: trustcollective.com.
Вступив в брак, Габриэль и Сара обоюдно решили, что им больше импонирует жизнь конца XIX века, а точнее 1880-1890 гг., нежели теперешний суетный мир. Поэтому при покупке дома предпочтение отдали старинному зданию 1888 года постройки, которое находилось в городе Порт-Таунсенд (штат Вашингтон, США). С тех пор и началось их полное погружение в быт той далекой эпохи.
В старинном доме сохранилось очень много антикварной мебели и милых вещичек. | Фото: hronika.info.
Въезжая в новое жилище, которое сохранило очень много элементов той далекой эпохи, в первую очередь они избавились от всей современной бытовой техники, начиная с элементарной электрической кофемолки и блендера и заканчивая стиральной машиной и даже холодильником. Благо, что в то время уже было электричество и им нужно было только поменять светодиодные лампочки на обычные электрические лампы, которые в свое время изобрел Эдисон.
Габриэль и Сара Крисман в быту используют лишь те предметы, которые применялись в викторианскую эпоху.
Воссоздавая быт тех времен по старым рукописям и известным книгам, Габриэль и Сара пользуются керосиновыми или масляными лампами, ведь линии электропередач в то время были далеки от совершенства. А для того, чтобы согреться в зимнюю стужу, они устанавливают газовые и керосиновые обогреватели. Вместо привычной электрической печки с духовкой в Сары есть дровяная печь. Она ее использует, чтобы печь вкусный хлеб и готовить еду.
Семейная пара готовит еду только на печи.
Конечно, семейная чета готовит обеды и ужины, не используя полуфабрикаты и только по рецептам из поваренных книг тех времен. Иногда находит что-то интересное в старинных женских журналах, которые они с Габриелем покупают на различных аукционах или антикварных лавках. Вместо холодильника они приобрели специальный ящик, в который помещается лед и хранятся скоропортящиеся продукты питания.
Уход за собой полностью воссоздает тот порядок и условия, которые присущи викторианскому периоду (Сара Крисман).
Все свои викторианские наряды Сара шьет сама.
И даже привычные гигиенические процедуры семейство проводит так, как это делали предки в викторианскую эпоху (естественно, высшее сословие!). Для мытья головы, например, девушка использует только кастильское мыло, пользуясь старинной миской и кувшином, а ее расческе и вовсе уже 130 лет.
И даже ботиночки такие, как носили леди в конце XIX века. | Фото: pikabu.ru.
При этом она ежедневно делает прически в старинном стиле и в обязательном порядке надевает не только корсет, но и чулки, туфли, платья, которые полностью соответствовали викторианской моде.
Нижнее белье Сара носит в викторианском стиле.
Гардероб для Габриеля шьют на заказ.
Кстати, свои наряды Сара шьет сама, а вот жилетки, брюки, куртки, сюртуки и цилиндры для Габриеля заказывают в мастерских. Даже очки и пенсне им удалось приобрести самые настоящие, теперь они стали неизменным атрибутом туалета молодого человека.
Винтажный шатлен или милая дамская сумочка всегда украшают талию Сары.
На пояс Сара ежедневно одевает винтажный шатлен — уникальный аксессуар, представляющий собой металлический зажим с цепочкой. К этому необычному предмету гардероба барышни викторианской эпохи прикрепляли весьма полезные для леди подвески. На них есть крошечная тетрадь, коробка для монеток, держатель для наперстка, подушечка с булавками, миниатюрные ножницы с пинцетом и даже спичечный коробок.
Габриэль и Сара Крисман в гостиной своего старинного дома. | Фото: btrtoday.com.
Несмотря на такое всепоглощающее перевоплощение, пара не считает себя хипстерами, о течении которых рассказывали авторы Novate.Ru, и уж точно не являются безумными фанатиками, увлеченными стариной. Ведь они не просто копируют стиль одежды обеспеченной молодежи тех времен, а на самом деле живут именно той жизнью и искренне интересуются викторианской эпохой. И на это есть своя причина, ведь Сара является не только писательницей, но и исследователем образа жизни XIX века.
Габриэля и Сару Крисман объединяет любовь к чтению и невероятное увлечение викторианской эпохой.
Поэтому такое перевоплощение помогает описывать мельчайшие подробности быта и даже интимные ощущения, основываясь не на выдуманных фактах или чужих мыслях, а в мельчайших подробностях того, что действительно чувствует человек, находясь в подобных обстоятельствах.
Сара пишет свои произведения, основываясь на собственных ощущениях. | Фото: messynessychic.com.
Ведь не зная, как стирать вручную или гладить тяжелым чугунным утюгом, который надо умудриться разогреть, не получится достоверно и интересно описать тот или иной процесс, будь то приготовление пищи или способ шитья очередного модного платья. Поскольку Габриэль в прошлом архивист и библиотекарь, то читать и изучать всевозможные книги, журналы, написанные в XIX веке, чтобы проникнуться духом той эпохи — их любимое занятие.
Габриэль и Сара путешествуют и передвигаются по городу на старинных велосипедах. | Фото: homeschoolingteen.com.
Примечательно, но увлеченная семейная пара ведет викторианский образ жизни в меру имеющихся возможностей, учитывая то, что им доступно в нашем технологически продвинутом мире.
Уникальный трехколесный велосипед, который является точной копией модели XIX века.
У Сары никогда не было сотового телефона или водительских прав, ведь без них вполне можно обойтись, пользуясь старинным стационарным аппаратом и велосипедом (точной копией высокого трехколесного велосипеда для женщин).
Раритетные велосипеды викторианской эпохи являются особой гордостью Габриэля.
У Габриэля же самые настоящие раритетные двухколесные модели. На таком оригинальном виде транспорта семейная пара частенько путешествует, отправляясь на довольно дальние расстояния. При этом они владеют навыками работы с самыми современными компьютерными программами и не гнушаются использованием интернета.
Несмотря на столь экстравагантный стиль жизни семейной, паре не чужды и современные блага. | Фото: messynessychic.com.
Сара написала немало книг о викторианской эпохе.
Поскольку телеграфы викторианской эпохи канули в лету, они заменяют его современным эквивалентом - интернетом. У Сары есть веб-сайт и страница в Facebook, которые она регулярно обновляет и выставляет на суд читателей свои произведения - как романы, так и научно-популярные исторические статьи. Несмотря на то, что рукописи произведений девушка пишет пером и чернилами, но для издательств ей приходится весь текст набирать на компьютере, ведь в другом виде их попросту не примут.
Сара часто проводит презентации своих книг и рассказывает много интересных историй о жизни в XIX веке.
Своими впечатлениями и наблюдениями писательница делится со своими поклонниками не только на страницах книг или веб-сайта, но вместе с мужем любит проводить встречи и читать захватывающие лекции для таких же увлеченных людей. Для тех, кто стремится к познанию – организовывают обучающие мероприятия, презентации в музеях, библиотеках и школах, чтобы помочь людям всех возрастов понять культуру, моду и повседневные детали викторианской эпохи.
Семейная пара организовывает тематические мероприятия, посвященные викторианской эпохе. | Фото: pikabu.ru.
Также проводят консультации для писателей и режиссеров, которые снимают фильмы или пишут сценарии, чтобы они как можно точней и без всяких выдумок и чудаковатых домыслов могли показать в своих произведениях достоверную жизнь той далекой эпохи.
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