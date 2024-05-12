12 фактов о еде, которые точно вас удивят

Каждый день мы потребляем самую различную еду и напитки, чтобы поддерживать наше здоровье и энергию. Некоторые из нас предпочитают здоровое и сбалансированное питание, другие любят сладкое и жирное.







Но задумывались ли вы хоть раз о том, из чего приготовлены некоторые блюда? Сегодня вы узнаете 12 удивительных фактов о продуктах. Вы даже не догадались об этом!



1. Мясо лосося подкрашивают в розовый цвет

2.Красный пищевой краситель делают из жуков

3.Крекеры намного вреднее для зубов, чем сахар

4.Поедая арахис, вы становитесь взрывчаткой

5.Мёд – это пчелиная «рвота»

6.Южноафриканский попкорн делается из насекомых

7.Спелая клюква подпрыгивает, как мячик

8.Американские пищевые стандарты допускают в еде части насекомых

9.Сырая фасоль токсична

10.Пиццу «Маргарита» назвали в честь жены короля Умберто I

11.В тёртый сыр добавляют целлюлозу

12.Завтрак — не самый важный приём пищи

ЛососьЗнали ли вы о том, что лосось подкрашивают в розовый цвет? Всё дело в том, что если лосось растёт в естественных условиях, то он потребляет огромное количество креветок. Именно из-за этого дикий лосось приобретает розоватый оттенок. Но если же рыбу выращивают искусственно, то её мясо белого цвета. В таких случаях лососю подсыпают в подкормку специальные компоненты, которые и окрашивают его. Вряд-ли кто-то покупал бы лосось белого цвета, ведь все привыкли видеть его розовым. Именно по этой причине на фермах искусственно создают условия для его окрашивания.Жуки рода ДактилопийНаверняка, вы хотя бы раз в жизни покупали красный краситель. Но здесь вас ждёт не очень приятный сюрприз… Дело в том, что его делают из жучков, которые называются кошениль. Обычно их собирают в природе, после чего отваривают определённое время. Таким образом образуется стойкий красный краситель. После этого его можно безопасно использовать. Причём не только для окрашивания одежды, но и для окрашивания различных продуктов питания. Так делали ещё в далёкие времена. Например, у инков этот цвет являлся символом власти.КрекерыВы удивитесь, но это действительно так. Вы спросите: почему? А всё достаточно просто. Дело в том, что сахар, попадая на язык, растворяется. В свою очередь, с крекером такой магии не происходит, он лишь прилипает к зубам. Таким образом у нас во рту могут оставаться кусочки этого печенья на протяжении длительного времени. Такая пища лишь поддерживает кислую среду, а её просто обожают различные бактерии, которые и разрушают наши зубы.АрахисКонечно, звучит это немного странно, но это действительно так. Вы удивитесь, но оказывается, что арахисовое масло используют для создания нитроглицерина. Он, в свою очередь, является компонентом динамита. Согласитесь, удивительный факт.МёдВы правильно всё прочитали. Оказывается, что сначала пчёлы летают от цветка к цветку и потребляют нектар. После того, как он попадает к ним внутрь, он хранится там некоторое время. Когда же пчела возвращается обратно в улей или домик, то она просто-напросто отрыгивает этот продукт. Именно так эти насекомые производят мёд, который мы едим.ПопкорнЭтот факт об Южноафриканском попкорне действительно удивляет… Мы, например, привыкли, что его делают из зёрнышек кукурузы. Но в Южной Африке делают его совершенно из другого ингредиента. Оказывается, что местные жарят термитов и муравьев. Такое блюдо у них называется легко и просто — попкорн.КлюкваОказывается, что это тоже правда. На самом деле, подбросив клюкву, можно понять созрела она или нет. Именно так делают многие опытные фермеры. Если клюква не отскакивает от земли, то она ещё не готова к сбору. А когда эта ягода отпрыгивает, то можно считать, что она созрела. Вот такой необычный факт..Насекомых используют в едеВ Соединённых штатах Америки допускается использование насекомых в еде. По стандартам FDA, в шоколадных изделиях допускается не более 60 фрагментов насекомых на 100 грамм. Также насекомых и несколько мышиных волосков используют и при изготовлении арахисового масла.ФасольНаверняка, мало кто догадывался о том, что фасоль в сыром виде может быть токсична. Ведь многие из нас точно употребляли блюда, в составе которого есть бобовые. Оказывается, что в красной фасоли есть такое вещество, как фитогемагглютинин. Он, в свою очередь, склеивает эритроциты, что не очень хорошо для организма. Но если её прокипятить в течение 10 минут, то этот продукт станет полностью безопасен для нас. А ещё существует фасоль, которая может быть смертельна. Лимская фасоль содержит в своем составе линамарин, который при попадании в организм превращается в цианистый водород, который может быть смертелен. Но не пугайтесь, этот вид опасен лишь в сыром виде, если же его прокипятить, то он будет полностью безопасен для нашего организма.Но при этом стоит знать, что некоторые способы приготовления фасоли лучше не использовать. Наверняка многие слышали о таком методе, как су-вид. Обычно продукт запечатываются в вакуум, после чего его опускают в воду и готовят на низких температурах. Оказывается, что такой метод приготовления совершенно не подходит для фасоли. Тёплая вода лишь увеличивает токсичность этого продукта.ПиццаКто же из нас не пробовал пиццу? Наверняка, таких людей просто не существует. Но задумывались ли вы хоть раз о том, как она появилась и почему так называется? Оказывается, что в Италии пицца во все времена считалась едой бедняков. В сложные времена на кусок теста клали те продукты, которые у них есть, после чего запекали. Жена короля Умберто I тоже решила попробовать это блюдо. После того, как она откусила кусочек пиццы с сыром, многие были удивлены таким поступком. Именно после этого пицца стала королевской едой. А блюдо с моцареллой назвали в честь супруги короля — Маргарита.СырВы будете удивлены, но целлюлозу действительно добавляют в сыр. Для тех, кто не имеет понятия что это, нужно немного пояснить. Целлюлоза — такой растительный компонент, который является основой деревьев. Оказывается, что этот компонент добавляют в твёрдые сыры. Это нужно для того, что он не слипался и держал форму. Вряд-ли вы об этом знали...ЗавтракВезде и всюду твердят о том, что завтрак — это самый главный приём пищи. Но действительно ли это так? Оказывается, что ещё в далёких 40-х годах компания General Foods придумала рекламу, где эксперты в области медицины говорили о том, что завтрак очень полезен. Все дело в том, что цель этой рекламы — продажа мюслей. Именно после этого многие подхватили идею о том, что завтрак — это самый важный приём пищи, который нельзя пропускать. Но многие всё же игнорируют утреннюю трапезу.