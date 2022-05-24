9 практичных вещих, которые необходимы всем, кто любит готовить на пикнике

Все, что поможет вкусно готовить под открытым небом.
Самый лучший отдых летом – отдых на свежем воздухе. Оказавшись хоть в лесу, хоть на дачном участке, нет ничего лучше, чем приготовить что-нибудь вкусненькое и поесть всей веселой компанией. Конечно, чтобы кухарить на природе необходимо специальное оснащение. Именно о нем пойдёт речь в этом обзоре.
1. Original Kettle Premium Charcoal Grill
Отличный стандартный гриль для большой компании.
Гриль – это первая вещь, которая поможет в готовке вкуснейших блюд. На гриле можно приготовить огромное количество самой разной еды, порадовать ей себя, друзей и близких. Конкретно этот гриль позволит приготовить мяса сразу на 19 человек. Благодаря небольшим колесикам его можно легко передвигать по своему участку.
2. Akorn Kamado Charcoal Grill
Функциональный гриль с дополнительными плоскостями для готовки.
Другой представитель грилей, достойный внимания. Отличительной чертой Akorn Kamado Charcoal Grill является высокая энергетическая эффективность. Он потребляет намного меньше горючего топлива, по сравнению со своими аналогами. Нельзя не отметить и продуманный дизайн гриля, который позволит держать под рукой разные кухонные инструменты и заготовки для жарки.
3. CharBroil one
Гриль, на котором даже на улице будет готовить, как на плите.
Напоследок еще один примечательный гриль, работающий на газу. Такой станет идеальным выбором для тех, кто хочет готовить под открытым небом на своем дачном участке с максимальным комфортом. С его помощью можно готовить сразу 26 порций мяса! Приятной мелочью будет и то, что CharBroil one можно легко и компактно сложить.
4. Barbecue Grilling Grate Oiler Brush
Устройство-мочалка, смазывающая гриль маслом.
Когда готовишь что-то на гриле, то и дело нужно добавлять масла. Поможет в этом, такой кухонный аксессуар, как Barbecue Grilling Grate Oiler Brush. Эта специфическая перчатка позволит безопасно и равномерно наносить слой масла. Сделан аксессуар из пластика устойчивого к высокой температуре. Мыть инструмент можно смело в посудомоечной машине.
5. BBQ Grilling Set
Инструменты повара для готовки на гриле.
Набор инструментов, только не для забивания гвоздей, а для готовки на гриле. Восемнадцать кухонных предметов, которые сделают приготовление пищи безопаснее, приятнее, а также позволят повысить качество и скорость готовки. Каждый предмет набора сделан из высококачественной стали.
6. PeterIvan Grill Mat Set
Можно готовить на таких вот пластинах, вместо решетки.
Плитки для готовки, которые можно использовать с любым грилем. Используются для того, чтобы попом не тратить долгие часы на очистку решетки. Совместимы с газовыми, дровяными и угольными грилями. Выдерживают любую сверхвысокую температуру и позволяют готовить широкий ассортимент блюд. Но самое главное, такие плитки очень легко чистятся.
7. Habor CP1 Meat Thermometer
Термометр поможет держать ситуацию под контролем.
Устройство специально для тех, кто не хочет готовить «на глаз». Как и следует из названия это термометр для мяса. Эргономичный дизайн, надежная конструкция, простота использования – все это делает Habor CP1 Meat Thermometer одним из лучших в своем классе. Предусмотрена функция автоматического отключения, в случае неиспользования в течении пары минут.
8. Weber Style Professional-Grade Grill Pan
Небольшой поднос, будет невероятно полезен для остальных продуктов использующихся в готовке.
А вот вещь, которая бесспорно пригодится всем, кто только начинает разбираться в готовке на гриле. Этот небольшой поднос поможет держать под рукой и не ронять на гиль любые другие продукты, которые используются в процессе готовкию.
9. Barbecue Apron
Прежде, чем идти к грилю, стоит подобающим образом нарядиться.
Каждый, кто хоть раз стоял у плиты знает о том, что нельзя обойтись без такой вещи, как фартук. Как никогда справедливо это для гриля, работа с которым очень часто не только грязная, но и опасная. Именно поэтому, прежде, чем взяться за кухонный инструмент, следует позаботиться о том, чтобы в доме был такой вот предмет гардероба.
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