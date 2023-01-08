Идеи хранения в изголовье кровати для маленькой спальни

Спальня — это то место в квартире, где хозяева должны отдохнуть и набраться сил для следующего дня. Кровать занимает в спальне центральное место, поэтому в тесном помещении следует продумать многофункциональность изголовья кровати, которое может служить для хранения вещей.



Полноценный скрытый шкаф вместо изголовья

Полки в изголовье

Столики или тумбы в изголовье

Навесные открытые полки над кроватью

Изголовье с нишами

Боковые выдвижные полки

Комод вместо изголовья

Изголовье с современной системой

Изголовье кровати может быть выполнено в виде скрытого шкафа. Это даст возможность хранить в спальне много всяких вещей: спальных принадлежностей, одежды, несезонной обуви и прочее.Идея с расположением полок в изголовье кровати — беспроигрышный вариант для тесной спальни. Полки позволят хозяевам всегда иметь под рукой ночной светильник, книги, которые можно почитать на сон грядущий, декорировать интерьер вазочками для цветов.Прикроватные столики и тумбы, выполненные в едином стиле и из одного материала с кроватью, не только украсят интерьер, но и позволят полноценно отдохнуть, читая книгу или выпивая на ночь стакан молока. Всегда есть куда поставить чашку или положить журнал, не вставая с постели.Полки над кроватью, парящие в воздухе, придают интерьеру спальни легкость, и в то же время служат оригинальными местами хранения. Однако, необходимо тщательно продумать крепеж полок, чтобы они прочно выдерживали поставленные на них предметы.Используя изголовье кровати в качестве закрытых шкафов в нише, можно разместить в них много всяких вещей. Постельное белье в таких шкафах не будет пылиться, там же можно разместить и гостевые комплекты.Интересной и весьма функциональной идеей для хранения вещей в изголовье кровати служат боковые выдвижные полки. Благодаря их закрытому исполнению, в них могут храниться не только книги и журналы, которые приятно полистать перед сном, но и другие вещи.В тесной спальне, как правило, должен полезно использоваться каждый сантиметр пространства. Комод вместо изголовья — это возможность укрыть от чужих глаз не только белье интимного назначения, но и дополнительные комплекты постельного белья.Изголовье кровати может быть выполнено с использованием современной системы. Так, мягкое изголовье может откидываться, а в образовавшейся нише можно хранить подушки, одеяла.Кроме того, можно вмонтировать систему освещения с инновационной подсветкой.Предложенные интерьерными дизайнерами варианты хранения в изголовье кровати различных вещей, помогут вам создать в тесной спальне современный удобный интерьер.