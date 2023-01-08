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Идеи хранения в изголовье кровати для маленькой спальни

Спальня — это то место в квартире, где хозяева должны отдохнуть и набраться сил для следующего дня. Кровать занимает в спальне центральное место, поэтому в тесном помещении следует продумать многофункциональность изголовья кровати, которое может служить для хранения вещей.

Полноценный скрытый шкаф вместо изголовья



Изголовье кровати может быть выполнено в виде скрытого шкафа. Это даст возможность хранить в спальне много всяких вещей: спальных принадлежностей, одежды, несезонной обуви и прочее.

Идеи хранения в изголовье кровати для маленькой спальни

Полки в изголовье



Идея с расположением полок в изголовье кровати — беспроигрышный вариант для тесной спальни. Полки позволят хозяевам всегда иметь под рукой ночной светильник, книги, которые можно почитать на сон грядущий, декорировать интерьер вазочками для цветов.

Идеи хранения в изголовье кровати для маленькой спальни

Столики или тумбы в изголовье



Прикроватные столики и тумбы, выполненные в едином стиле и из одного материала с кроватью, не только украсят интерьер, но и позволят полноценно отдохнуть, читая книгу или выпивая на ночь стакан молока. Всегда есть куда поставить чашку или положить журнал, не вставая с постели.

Идеи хранения в изголовье кровати для маленькой спальни

Навесные открытые полки над кроватью



Полки над кроватью, парящие в воздухе, придают интерьеру спальни легкость, и в то же время служат оригинальными местами хранения. Однако, необходимо тщательно продумать крепеж полок, чтобы они прочно выдерживали поставленные на них предметы.

Идеи хранения в изголовье кровати для маленькой спальни

Изголовье с нишами



Используя изголовье кровати в качестве закрытых шкафов в нише, можно разместить в них много всяких вещей. Постельное белье в таких шкафах не будет пылиться, там же можно разместить и гостевые комплекты.

Идеи хранения в изголовье кровати для маленькой спальни

Боковые выдвижные полки



Интересной и весьма функциональной идеей для хранения вещей в изголовье кровати служат боковые выдвижные полки. Благодаря их закрытому исполнению, в них могут храниться не только книги и журналы, которые приятно полистать перед сном, но и другие вещи.

Идеи хранения в изголовье кровати для маленькой спальни

Комод вместо изголовья



В тесной спальне, как правило, должен полезно использоваться каждый сантиметр пространства. Комод вместо изголовья — это возможность укрыть от чужих глаз не только белье интимного назначения, но и дополнительные комплекты постельного белья.

Идеи хранения в изголовье кровати для маленькой спальни

Изголовье с современной системой



Изголовье кровати может быть выполнено с использованием современной системы. Так, мягкое изголовье может откидываться, а в образовавшейся нише можно хранить подушки, одеяла.
Кроме того, можно вмонтировать систему освещения с инновационной подсветкой.

Идеи хранения в изголовье кровати для маленькой спальни

Предложенные интерьерными дизайнерами варианты хранения в изголовье кровати различных вещей, помогут вам создать в тесной спальне современный удобный интерьер.
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