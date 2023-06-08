8 мифов, которые давно развенчали историки, а большинство в них продолжает верить

История человечества полнится слухами и домыслами, а некоторые из них настолько правдоподобны, что кажутся достоверными свидетельствами. Вот только далеко не каждый из нас имеет специальное образование, чтобы разделять вымысел и факты. Именно поэтому немало якобы достоверных исторических фактов, которые в реальности являются не более чем домыслами, до сих пор популярны в народе. Вашему вниманию «восьмёрка» мифов, которые давно развенчаны историками, но об этом знают далеко не все.
Миф 1: Наполеон был маленького роста
На любой карикатуре Наполеон будет коротышкой. /Фото: livejournal.com
Большинство из нас знают Наполеона по нескольким ярким деталям его внешности и биографии: его войны, Бородино и...маленький рост. Последняя черта в последние годы встречается в произведениях литературы, кинематографа и телевидения. Вот только мало кто знает, что в реальности «карликовость» знаменитого корсиканца сильно преувеличена.
Не так уж Бонапарт и невелик был. /Фото: mydiscoveries.ru
На самом же деле заблуждение о маленьком росте Наполеона появилось еще при его жизни, когда он начал свои завоевательные кампании. В то время особенно популярным способом пропаганды и выражения общественного мнения были карикатуры. Именно там корсиканца изображали низкорослым и упитанным, а среди общественности распускался слух, что его рост составляет 155 сантиметров.
Историки же, на основе сохранившихся источников и свидетельств современников Наполеона, утверждают, что рост его был около 169 сантиметров. Даже на сегодняшний день, когда люди более высокие, чем два столетия назад, такие цифры не являются признаком низкорослости, а уж в начале 19 века - и подавно.
Миф 2: Клеопатра была египтянкой
Правительница Египта не родилась в Египте. /Фото: proexpress.com.ua
Исторический процесс далеко не всегда поддается законам логики, поэтому некоторые факты, которые основаны на аналитике, в реальности не соответствуют действительности. Именно так можно охарактеризовать появление и бытование в умах большинства мнения о том, что легендарная царица Клеопатра была египтянкой.
Изображение на монетах наглядно показывают, к какому роду принадлежала царица. /Фото: superkrut.ru
В реальности Клеопатру можно скорее назвать землячкой Александра Македонского, чем того же фараона Рамзеса. Будущая царица родилась в Александрии и принадлежала к династии Птолемев. Её отцом был Птолемей XII Авлет, а вот основатель рода, Птолемей І Сотер, служил военачальником при Александре Македонском, а после его смерти стал наместником, затем - и царем Египта.
Вещественным доказательством принадлежности Клеопатры к Птолемеям можно проследить даже по изображениям на египетских монетах того времени с профилем царицы. На них расположен портрет женщины с вьющимися волосами, крупным носом с горбинкой, большими глазами и выдающимся вперед подбородком - все эти приметы были отличительными чертами внешности представителей рода Птолемеев.
Миф 3: Ньютону помогло вывести закон всемирного тяготения упавшее ему на голову яблоко
Один из самых забавных эпизодов в истории физики на самом деле не происходил. /Фото: nastroenie.plus
Может быть, не все смогут наизусть воспроизвести закон всемирного тяготения, а вот вероятную историю его открытия Исааком Ньютоном знает практически каждый: мол, он сидел в саду под яблоней, и плод дерева внезапно свалился прямо учёному на голову. Этот эпизод и привёл физика к открытию закона всемирного тяготения.
Если яблоко и падало - то точно не на голову ученому. /Фото: sm-news.ru
В реальности все было не совсем так. Исследователи жизни и деятельности Ньютона однозначно утверждают, что о силе притяжения он задумывался и раньше, чем принято датировать этот забавный эпизод. А о падающем на голову яблоке вообще нет никаких сведений: физик мог разве что наблюдать за срывающимися с веток плодами, а позже использовать этот процесс в качестве наглядного материала для объяснения закона.
Миф 4: Колумб был первым европейцем, чья нога ступила на американскую землю
Колумб открыл Америку, но так и не взошел на ее землю. /Фото: tur-plus.ru
Экспедиция Христофора Колумба по поиску западного пути в Индию стала переломным событием в истории человечества, ведь как минимум ознаменовала начало эпохи Великих географических открытий. Вот только есть один занимательный факт: путешественник вроде бы и открыл новый континент, однако сам на нем так никогда и не был.
Карта экспедиций Христофора Колумба. /Фото: ya-uznayu.ru
На самом деле конкретно на материке, который сегодня известен как Северная Америка, Колумб не побывал. Он туда попросту не доплыл: все четыре экспедиции привели его только к островам Карибского бассейна, но севернее, на сам континент он не продвинулся. Так что технически нога первооткрывателя на Америку так и не ступила.
Миф 5: Ковбои носили «ковбойские» шляпы
С ковбойскими шляпами не все так просто. /Фото: chips-journal.ru
О ковбоях Дикого Запада известно вроде бы много, ведь, всё-таки, они жили всего полтора века назад , однако и их история полнится неподтвержденными фактами и домыслами. Один из самых известных считается миф о так называемых ковбойских шляпах.
Полтора века назад в моде были котелки, а не шляпы из современных вестернов. /Фото: photochronograph.ru
В реальности ковбои, которые большинство времени проводили под открытым небом, действительно носили шляпы. Вот только в основном это были котелки, чья популярность на американском континенте пришлась именно на вторую половину 19 века. А тот фасон головного убора, который мы сейчас называем ковбойским, был придуман примерно на полвека позже.
Миф 6: Викинги носили рогатые шлемы
Рога на шлеме скандинавов - всего лишь домыслы. /Фото: voobsheto.net
О викингах известно не так много, и порой кажется, что мифология Скандинавии, откуда и были родом эти воины, привнесла немалую долю вымысла и в историю последних. Так, например многие до сих пор думают, что викинги носили шлемы с рогами или, того хуже, с крыльями, хотя на самом деле это мнение не имеет ничего общего с действительностью.
Реальный шлем викинга, найденный археологами. /Фото: lifehacker.ru
Викинги были опытными бойцами, а потому никогда бы не надели на войну или битву шлем с рогами или крыльями: любой сведущий в военном деле человек знает, что такой апгрейд обмундирования во время боя будет попросту травмоопасным. Однако свидетельства о том, что скандинавы имели в своём распоряжении рогатые или крылатые головные уборы все же есть, вот только имели они исключительно сакральное значение и не использовались в повседневной жизни.
МиФ 7: Нерон поджег Рим
Пожар был, а вот его причины вызывают вопросы. /Фото: aif.ru
О римском императоре Нероне каких только жутких слухов не ходит. Более того, часть из них действительно подтверждается дошедшими до нас историческими источниками. Но вот уж какой миф в этот список точно не входит, так это утверждение о том, что Нерон якобы сжёг Рим, еще и наблюдал за этим, играя на лире и декларируя поэзию.
Историки - современники Нерона опровергают популярный миф. /Фото: cont.ws
Конечно, ничего он не играл и не читал наизусть, да и утверждать, что он виноват в пожаре в Риме, также сложно. Как минимум, эти домыслы опровергают свидетельства древнеримского историка Публия Корнелия Тацита, который лично видел этот пожар.
По его словам, Нерон делал все возможное для предотвращения распространения огня. Кроме того, после этого пожара именно по приказу императора город был перестроен так, чтобы снизить вероятность возникновения такого масштабного бедствия.
Миф 8: Египетские пирамиды строили рабы
Археологи развенчали знаменитый миф. /Фото: meme-arsenal.com
Египетские пирамиды - это просто кладезь загадок, которые историки пытаются разгадать до сих пор. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вокруг них существует масса предположений и домыслов, причем большинство из них просто ещё не опровергли учёные из-за недостатка информации. Однако недавно из этого списка смело вычеркнули утверждение о том, что пирамиды строились с помощью силы рабов.
До строительства допускались в основном свободные граждане. /Фото: lifehacker.ru
Не так давно археологи нашли погребения египтян, которые привлекались к строительству пирамид. Как выяснилось, они не были рабами, а оказались свободными гражданами: так, например, исследования показали, что этих людей кормили говядиной, которая не входила в рацион граждан, находящихся в личной зависимости от других. Кроме того, сами захоронения находились в непосредственной близости от погребений знатных египтян - ни один раб не удостаивался подобной чести.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии