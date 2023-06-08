8 мифов, которые давно развенчали историки, а большинство в них продолжает верить

Миф 1: Наполеон был маленького роста

На любой карикатуре Наполеон будет коротышкой. /Фото: livejournal.com

Не так уж Бонапарт и невелик был. /Фото: mydiscoveries.ru

Миф 2: Клеопатра была египтянкой

Правительница Египта не родилась в Египте. /Фото: proexpress.com.ua

Изображение на монетах наглядно показывают, к какому роду принадлежала царица. /Фото: superkrut.ru

Миф 3: Ньютону помогло вывести закон всемирного тяготения упавшее ему на голову яблоко

Один из самых забавных эпизодов в истории физики на самом деле не происходил. /Фото: nastroenie.plus

Если яблоко и падало - то точно не на голову ученому. /Фото: sm-news.ru

Миф 4: Колумб был первым европейцем, чья нога ступила на американскую землю

Колумб открыл Америку, но так и не взошел на ее землю. /Фото: tur-plus.ru

Карта экспедиций Христофора Колумба. /Фото: ya-uznayu.ru

Миф 5: Ковбои носили «ковбойские» шляпы

С ковбойскими шляпами не все так просто. /Фото: chips-journal.ru

Полтора века назад в моде были котелки, а не шляпы из современных вестернов. /Фото: photochronograph.ru

Миф 6: Викинги носили рогатые шлемы

Рога на шлеме скандинавов - всего лишь домыслы. /Фото: voobsheto.net

Реальный шлем викинга, найденный археологами. /Фото: lifehacker.ru

МиФ 7: Нерон поджег Рим

Пожар был, а вот его причины вызывают вопросы. /Фото: aif.ru

Историки - современники Нерона опровергают популярный миф. /Фото: cont.ws

Миф 8: Египетские пирамиды строили рабы

Археологи развенчали знаменитый миф. /Фото: meme-arsenal.com

До строительства допускались в основном свободные граждане. /Фото: lifehacker.ru