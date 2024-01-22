Школьники Пномпеня, Камбоджа
Школьная форма помогает создавать чувство единения в стенах учебного заведения, но требования к ней по всему миру очень разные. В некоторых странах в школах требуют носить форму, которая содержала бы элементы местной культуры, в то время как в других учебных учреждениях носят универсальные плиссированные юбки, брюки цвета хаки и рубашки на пуговицах.
Вот как выглядит школьная форма в разных странах.
Великобритания
Частью школьной формы являются шляпы канотье. Групповое фото сделано сверху, перед музеем Виктории и Альберта в Лондоне, Англия.
Сомали
Ученики идут на занятия в начальную и среднюю школу Бастаале в Могадишо.
Индия
Молодые монахи на занятиях в монастыре Тикси.
Южная Африка
Дети из христианской школы Рэйнбоу-Хилл собираются песней приветствовать бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу во дворе его дома в Хоутоне.
Сьерра-Леоне
Кадидиату Сварэй и ее подруга Мабинту Бангура пришли на занятия в частную школу Эври Нэйшн Экадеми в Макени.
Непал
Девочка в школьной форме играет после школы на площади Дурбар в Катманду.
Южная Корея
Ученики из средней школы подбадривают своих одноклассников перед началом экзамена
Украина
Школьницы в национальной форме поют гимн Украины на церемонии начала учебного года в кадетском лицее в Киеве.
Камбоджа
Школьники держат пластиковые цветы и камбоджийские флажки во время празднования годовщины независимости страны.
Индонезия
Старшеклассники расписываются на униформе в честь празднования окончания четырехдневных национальных экзаменов в Медане.
Китай
Школьники, живущие в Шэньчжэне, выстроились в очередь на школьный автобус в Гонконге, чтобы вернуться домой на материковый Китай.
Япония
Дети из японской начальной школы вместе идут домой.
Бутан
Дети играют во время перемены в начальной школе Лосел Джигме в Тхимпху.
США
Дик Драйден (слева), волонтер, ищет для униформы брюки цвета хаки во время посещения магазина «Чайлдспри» в Сан-Хосе, Калифорния. Во время подготовки к новому учебному году 100 нуждающихся детей получают материальную помощь для покупки школьной формы.
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