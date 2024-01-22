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Школьная форма в разных странах

Школьники Пномпеня, Камбоджа


Школьная форма в разных странах

Школьная форма помогает создавать чувство единения в стенах учебного заведения, но требования к ней по всему миру очень разные. В некоторых странах в школах требуют носить форму, которая содержала бы элементы местной культуры, в то время как в других учебных учреждениях носят универсальные плиссированные юбки, брюки цвета хаки и рубашки на пуговицах.

Вот как выглядит школьная форма в разных странах.

Великобритания


Школьная форма в разных странах

Частью школьной формы являются шляпы канотье. Групповое фото сделано сверху, перед музеем Виктории и Альберта в Лондоне, Англия.

Сомали


Школьная форма в разных странах

Ученики идут на занятия в начальную и среднюю школу Бастаале в Могадишо.

Индия


Школьная форма в разных странах

Молодые монахи на занятиях в монастыре Тикси.

Южная Африка


Школьная форма в разных странах

Дети из христианской школы Рэйнбоу-Хилл собираются песней приветствовать бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу во дворе его дома в Хоутоне.

Сьерра-Леоне


Школьная форма в разных странах

Кадидиату Сварэй и ее подруга Мабинту Бангура пришли на занятия в частную школу Эври Нэйшн Экадеми в Макени.

Непал


Школьная форма в разных странах

Девочка в школьной форме играет после школы на площади Дурбар в Катманду.

Южная Корея


Школьная форма в разных странах

Ученики из средней школы подбадривают своих одноклассников перед началом экзамена

Украина


Школьная форма в разных странах

Школьницы в национальной форме поют гимн Украины на церемонии начала учебного года в кадетском лицее в Киеве.

Камбоджа


Школьная форма в разных странах

Школьники держат пластиковые цветы и камбоджийские флажки во время празднования годовщины независимости страны.

Индонезия


Школьная форма в разных странах

Старшеклассники расписываются на униформе в честь празднования окончания четырехдневных национальных экзаменов в Медане.

Китай


Школьная форма в разных странах

Школьники, живущие в Шэньчжэне, выстроились в очередь на школьный автобус в Гонконге, чтобы вернуться домой на материковый Китай.

Япония


Школьная форма в разных странах

Дети из японской начальной школы вместе идут домой.

Бутан


Школьная форма в разных странах

Дети играют во время перемены в начальной школе Лосел Джигме в Тхимпху.

США


Школьная форма в разных странах

Дик Драйден (слева), волонтер, ищет для униформы брюки цвета хаки во время посещения магазина «Чайлдспри» в Сан-Хосе, Калифорния. Во время подготовки к новому учебному году 100 нуждающихся детей получают материальную помощь для покупки школьной формы.

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