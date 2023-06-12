Глупые мифы о нашем мире, в которые верят почти все

Очень многие люди склонны верить максимально неправдоподобным фактам о нашем мире. Если раньше такое положение дел обуславливалось недостатком информации, то в наши дни все происходит ровно наооборот: обрывки научных данных, откровенное шарлатанство и неправильная трактовка материала создают информационный шум, мешающий человеку верить только подтвержденным фактам. Вот, к примеру, несколько наиболее распространенных заблуждений, которые стали реальностью для миллионов людей.



В космосе всегда холодно

Луна находится недалеко от Земли

Вода проводит электричество

Эверест высочайшая гора мира

Солнце желтое

Астрология предвидит будущее

Сахара самая большая пустыня