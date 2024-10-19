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В Китае появилось безосевое колесо обозрения

Китайцы снова бьют рекорды. Они построили первое безосевое колесо обозрения. Первое в мире колесо обозрения без спиц высотой 145 метров уже называют инженерным чудом.

В Китае появилось безосевое колесо обозрения

В Китае появилось безосевое колесо обозрения

Футуристическое сооружение разместили на 540-метровом мосту через реку Байлaнг в городе Вэйфан на востоке Китая.

В Китае появилось безосевое колесо обозрения

Это первое в мире колесо обозрения без внутренних опор.

Да к тому же и самое большое: в диаметре его размер составляет 125 метров.

В Китае появилось безосевое колесо обозрения

Колесо оснащено 36 кабинками, в каждой из которых смогут разместиться 10 человек. Полный оборот аттракцион делает за 28 минут – время, достаточное для того, чтобы туристы успели сделать захватывающие фотографии окружающих пейзажей. Благодаря тому, что кабины оснащены доступом в интернет, туристы могут сразу же загружать свои снимки в соцсети.

В Китае появилось безосевое колесо обозрения

Для строительства колеса обозрения было использовано 4,6 тонны стали.

В Китае появилось безосевое колесо обозрения

Движение кабинок обеспечивается за счёт встроенной ходовой части, которая вращает их по кругу.

В Китае появилось безосевое колесо обозрения

Стальные конструкции переплетаются вокруг кабинок и формируют, по словам архитекторов, так называемый «драконий хребет», который обеспечивает функциональность бесшарнирного дизайна с отсутствием спиц и колонн, полностью освобождая центр колеса.

В Китае появилось безосевое колесо обозрения

Вэйфан — один из самых экологически чистых населенных пунктов Китая: уровень озеленения превышает 40%. Далеко за своими пределами Вэйфан известен как «город воздушных змеев»: их здесь не только производят, но и устраивают ежегодные тематические фестивали. Предполагается, что уникальный аттракцион станет самой привлекательной достопримечательностью Вэйфана.

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