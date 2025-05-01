Ошибки, из-за которых загрязнения не выводятся из ткани

Вне зависимости от того, где именно появилось пятно – на ковре или на любимом платье – это всегда неприятно. К счастью, существует большое количество бытовой химии и народных средств, способных вывести загрязнения из ткани. Но даже они не справятся, если вы будете совершать ошибки, перечисленные в нашей статье.

Ошибка 1: Слишком сильно тереть пятно

Ошибка 2: Использовать горячую воду

Ошибка 3: Отдавать предпочтение неправильному средству

Ошибка 4: Никак не обрабатывать пятна перед стиркой

Ошибка 5: Отправлять вещи с пятнами в корзину

Ошибка 6: Проверять лайфхаки из интернета на дорогих вещах

Ошибка 7: Тереть пятно от центра

Ошибка 8: Обрабатывать мылом свежие пятна

Не трите пятно, лучше промокните его салфеткойУдалить свежие пятна всегда быстрее и проще, чем застарелые. Однако здесь очень важно соблюдать следующее правило: не трите загрязненный участок слишком сильно, иначе пятно только глубже проникнет в волокна ткани. Постарайтесь умерить свой пыл, и вместо того, чтобы от души натирать пятно хозяйственным мылом или порошком, просто аккуратно промокните его чистой салфеткой или бумажным полотенцем. Оно вберет в себя загрязнения, которые остались на поверхности, а со всем остальным справится стиральная машина.Обратите внимание: Использовать влажные салфетки в этом случае нежелательно, так как они не обладают необходимыми впитывающими свойствами. Такие салфетки еще больше размочат пятно, и вам будет сложнее его вывести.Горячая вода только усугубляет некоторые пятнаГорячая вода является незаменимым помощником во многих вопросах. Например, на высокой температуре принято стирать банные и кухонные полотенца, постельное белье из хлопка, а также другие вещи, которые могут содержать микробы. А еще кипяток отлично справляется с пятнами от ягод, но только перед этим нужно проверить, можно ли обрабатывать данную ткань горячей водой. Однако если речь идет о белковых пятнах – следах пота, крови и прочих – необходимо использовать холодную воду, потому что кипяток лишь усугубит проблему.Также горячая вода не подходит для пятен от продуктов питания. Например, если вы вымазали футболку кетчупом или вытерли об платье руки, измазанные в шоколаде, смело можете открывать кран с холодной водой. В список «продуктовых» пятен также входят следы от сыра, яиц, молока, сиропов. Кстати, пятна от чая и кофе тоже следует удалять прохладной водой. Поэтому, если вы случайно опрокинули на светлые брюки стаканчик с утренним капучино, вы знаете, что нужно делать.Используйте пятновыводители для тех тканей, для которых они предназначеныУниверсального средства для стирки не существует, особенно если речь идет о пятновыводителях. Поэтому прежде чем использовать его для очищения ткани, внимательно прочитайте информацию, указанную на упаковке. Так, например, если на пятновыводителе написано «для белых тканей», наивно полагать, что он отлично справится и с пятнами на цветной одежде (возможно, пятна и исчезнут, но вместе с ними исчезнет и яркость ткани). В этом вопросе лучше не экспериментировать, и следовать инструкции на флаконе.Также следует контролировать количество используемого пятновыводителя. Правило «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Если переборщить со средством, это затруднит полоскание и сушку вещей, особенно если речь идет о выведении пятен из мягкой мебели или ковров. Лучше наносить немного, но часто – так процедура будет более эффективной. И не забывайте надевать перчатки – в составе пятновыводителей обычно содержатся агрессивные вещества, которые могут привести к химическому ожогу.Сначала прополощите вещь в холодной воде, а затем отправляйте в стиркуВымазали вещь и сразу отправили ее в стиральную машину, в надежде, что порошок быстро и качественно выведет свежее пятно? Возможно, вам повезет, и все действительно будет именно так, но, как показывает практика, после таких действий загрязнение еще больше въедается в ткань.Поэтому не забывайте о предварительной обработке пятна хотя бы теплой водой, если под рукой нет пятновыводителя. Также можно застирать его хозяйственным мылом и оставить на несколько минут, чтобы средство подействовало. А вообще, для каждого вида пятен существует свой вариант обработки. Вот несколько примеров:• Со следами от дезодоранта отлично справляется сода и уксус. В первом случае нужно смешать соду с небольшим количеством воды, нанести готовую пасту на пятно и оставить на 15-20 минут, чтобы средство подействовало. После этого прополощите вещь в теплой воде и отправьте в стиральную машину. Второй вариант – замочить грязную одежду в растворе из уксуса и холодной воды в пропорции 1:4 на один час, а по истечении времени постирать.• Чтобы убрать следы масла используйте кусочек мела. Натрите им свежее пятно, чтобы мел впитал в себя жир, а после этого постирайте одежду в теплой или горячей воде.• Следы от чернил можно вывести любым спиртосодержащим средством, например, лаком для волос или дезинфектором для рук. Перед началом процедуры проверьте, не повлияет ли жидкость на цвет изделия – нанесите небольшое количество на незаметный участок, а затем промокните салфеткой. Если она осталась чистой, можете действовать. Обработайте пятно лаком, промойте под струей холодной воды и отправьте в стирку.Вещи с пятнами не должны дожидаться своей очереди в корзинеПожалуй, самая главная и частая ошибка, которую мы допускаем – увидеть пятно на одежде и отправить ее в корзину к другим грязным вещам, в ожидании, пока она заполнится, чтобы можно было начать стирку. В этом случае пятно настолько сильно въестся в ткань, что вы уже ничем не сможете его вывести, даже самыми агрессивными средствами. Очень важно постирать вещь до того, как пятно полностью высохнет – именно это залог успеха.Пятно от ручки советуют убирать санитайзером для рук.В интернете можно найти множество самых разных лайфхаков, которые обещают, что выведут пятно за пару минут. Некоторые из них действительно являются эффективными, и помогают вернуть ткани первозданный внешний вид, но большинство только портит одежду, и вам остается лишь пустить ее на тряпки.Если вы хотите проверить, действительно ли лайфхак из интернета поможет справиться с пятном, проводите эксперименты на старых футболках, спортивных штанах или халатах, которые не слишком жалко. В этом случае, если хитрость все-таки окажется «фальшивой», будет не так обидно.На заметку: Лайфхаки с нашатырным спиртом, бензином, ацетоном и прочими «едкими» веществами часто портят ткани, особенно деликатные. Поэтому если вы видите, что именно они являются главными героями, обходите такую хитрость стороной.Тереть пятно нужно от краев к центру.Если вы не хотите, чтобы пятно из маленького превратилось в огромное и захватило большую часть ткани, старайтесь не тереть его от центра. Ваша цель – не позволить загрязнению расползтись в разные стороны, поэтому всегда начинайте обрабатывать пятна с краев, медленно двигаясь к центру. В этом случае загрязненный участок не только побледнеет, но и останется в своих изначальных размерах.Нельзя сразу натирать пятно мылом.Мыло и моющие средства хорошо справляются с пятнами, но их можно использовать только после того, как вы прополоскали грязную одежду в холодной воде. А вот если сразу натереть участок хозяйственным мылом, оно лишь задержит загрязнения, особенно если речь идет о пигментных пятнах – следах от вина, чая, кофе и пр.