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С виду это обычная церковь, но если сменить ракурс… Это потрясающе!

Создатели этой церкви решили воплотить идею «искусства в общественных местах», так называемого public art




Ourexplorers.com

Ourexplorers.com


Джис Ван Варенберг вместе со своей творческой группой создал церковь из листов металла как часть проекта современного искусства. Для молодых архитекторов интерес к их скульптуре стал буквально ошеломляющим.

На нее приезжают посмотреть со всего мира




Onthe.io

Onthe.io


Само строение расположено в глухом местечке неподалеку от бельгийского города Борглон, но это не мешает толпам туристов стекаться к архитектурному чуду.

Разные ярусы этой церкви буквально способны ввести в заблуждение




Funtime.ge

Funtime.ge


Листы металла, из которых выполнено здание, расположены в ряды и колонны особым образом, так что создается оптическая иллюзия. Иногда начинает казаться, что часть церкви просто растворилась в воздухе.

Искусство с подтекстом



С виду это обычная церковь, но если сменить ракурс… Это потрясающе!
Сами авторы проекта утверждают, что таким образом они хотели разбудить религиозное сознание бельгийцев, которое стало иссякать даже в сельской местности.

Взгляд изнутри




1in.am

1in.am


Внутри церковь пуста, и, по замыслу Ван Варенберга, это также отражает проблему Бельгии. В ней построено множество церквушек, но многие из них пребывают в запустении и не посещаются людьми.

Сквозь окна решеток




Perfecto.guru

Perfecto.guru


Природа свободно просматривается через пустоты в конструкции, и на первый взгляд непонятно — присутствует она или, напротив, — отсутствует.

Перспектива




Enterblog.net

Enterblog.net


В зависимости от того, под каким углом вы будете выглядывать из этой церкви, степень её плотности и угол света будет меняться.

Солнечные лучи




Perfecto.guru

Perfecto.guru


Солнечные лучи, проходя через купол, подсвечивают конструкцию, придавая ей глубину и объем.

А если вы посмотрите на это строение с высоты, вам покажется, что это просто старая деревянная церковь




Missis.bg

Missis.bg


источник

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С виду это обычная церковь, но если сменить ракурс… Это потрясающе!

И не забудьте:
С виду это обычная церковь, но если сменить ракурс… Это потрясающе!Подписаться на мой Instagram
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