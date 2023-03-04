С виду это обычная церковь, но если сменить ракурс… Это потрясающе!

Создатели этой церкви решили воплотить идею «искусства в общественных местах», так называемого public art
Джис Ван Варенберг вместе со своей творческой группой создал церковь из листов металла как часть проекта современного искусства. Для молодых архитекторов интерес к их скульптуре стал буквально ошеломляющим.
На нее приезжают посмотреть со всего мира
Само строение расположено в глухом местечке неподалеку от бельгийского города Борглон, но это не мешает толпам туристов стекаться к архитектурному чуду.
Разные ярусы этой церкви буквально способны ввести в заблуждение
Листы металла, из которых выполнено здание, расположены в ряды и колонны особым образом, так что создается оптическая иллюзия. Иногда начинает казаться, что часть церкви просто растворилась в воздухе.
Искусство с подтекстом
Сами авторы проекта утверждают, что таким образом они хотели разбудить религиозное сознание бельгийцев, которое стало иссякать даже в сельской местности.
Взгляд изнутри
Внутри церковь пуста, и, по замыслу Ван Варенберга, это также отражает проблему Бельгии. В ней построено множество церквушек, но многие из них пребывают в запустении и не посещаются людьми.
Сквозь окна решеток
Природа свободно просматривается через пустоты в конструкции, и на первый взгляд непонятно — присутствует она или, напротив, — отсутствует.
Перспектива
В зависимости от того, под каким углом вы будете выглядывать из этой церкви, степень её плотности и угол света будет меняться.
Солнечные лучи
Солнечные лучи, проходя через купол, подсвечивают конструкцию, придавая ей глубину и объем.
А если вы посмотрите на это строение с высоты, вам покажется, что это просто старая деревянная церковь
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