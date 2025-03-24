Библия: самые необычные и странные издания

Библия остается одной из наиболее важных книг человечества. Дело даже не в религии, а скорее в распространении знаний. Можно сказать, что библия является первым реальным образцом массовой литературы…







Собственно, само книгопечатание появилось во многом благодаря библии. Кроме того, библия имеет колоссальное влияние на культуру, литературу и историю мира, оставаясь самой популярной книгой всех времен и народов. Притом, популярностью (правда уже отрицательной) пользовались и весьма странные, максимально далекие от канона издания, которые возмутили в свое время миллионы людей.

Злая библия

Библия безумцев

Советская библия

Библия сюрреалистов

Сатанинская библия