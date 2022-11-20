Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Даже в больших квартирах иногда присутствуют очень узкие комнаты. Смотришь на такое крохотное помещение, и не знаешь, как в него вместить хоть что-нибудь.

Сегодня мы расскажем несколько интерьерных секретов, которые позволят вам решить эту проблему и визуально увеличить пространство.



Белое оформление

Однотонный пол

Паркет

Глянцевый потолок

Рельефные обои

Стеклянные поверхности

Зеркала

Встроенный шкаф

Раздвижные двери или двери-книжка

Подвесная мебель

Прозрачная мебель

Напольный свет

Самый простой вариант хоть немного расширить пространство в маленькой и узкой комнате – это сделать ее полностью белой. Этот оттенок визуально увеличит комнату и сделает ее более уютной.Еще один лайфхак – это однотонный пол, причем его советуют делать в одном цвете по всей квартире. Так грани сотрутся и будет казаться, что все комнаты в квартире широкие.Паркет с горизонтальными или вертикальными полосами украсит ваш пол, также он позволит комнате казаться шире и объемнее.Если вы выбираете натяжные потолки, то для узкой комнаты подходит глянцевый вариант. Отражение будет играть вам на руку и создавать свободное помещение.С рельефом нужно быть осторожным, не стоит выбирать слишком объёмные и яркие обои и стены, иначе вы только сузите и так маленькое помещение.Стекло отражает свет и дарит комнате простор и уют. Не переборщите, иначе придется тратить кучу времени на уборку.Самый эффективный способ сделать комнату шире – это поставить по всему периметру стен зеркала. Достаточно и одного, которое лучше всего поставить напротив окна, чтобы оно отражало солнечный свет.Узкая комната плохо воспринимает мебель. Поэтому практичным решением станет встроенный шкаф с отделением для кровати или дивана.Благодаря раздвижным дверям или книжке вы сможете освободить хотя бы одну стену и поставить другую нужную мебель.Подвесная мебель освобождает пол, а при визуальном осмотре это позволит комнате выглядеть более просторной и незахламленной.Оригинальный совет от дизайнеров – это прозрачная мебель, которая буквально потеряется в комнате и сделает ее больше.Чтобы комната казалась больше, достаточно провести по всему периметру пола свет. Конечно, эффект будет работать только в темное время суток.Узкие комнаты вполне могут быть просторными, хотя бы визуально. Поэтому используйте наши советы, чтобы каждое помещение в квартире было уютным.