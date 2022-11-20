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Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Даже в больших квартирах иногда присутствуют очень узкие комнаты. Смотришь на такое крохотное помещение, и не знаешь, как в него вместить хоть что-нибудь.
Сегодня мы расскажем несколько интерьерных секретов, которые позволят вам решить эту проблему и визуально увеличить пространство.

Белое оформление



Самый простой вариант хоть немного расширить пространство в маленькой и узкой комнате – это сделать ее полностью белой. Этот оттенок визуально увеличит комнату и сделает ее более уютной.

Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Однотонный пол



Еще один лайфхак – это однотонный пол, причем его советуют делать в одном цвете по всей квартире. Так грани сотрутся и будет казаться, что все комнаты в квартире широкие.

Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Паркет



Паркет с горизонтальными или вертикальными полосами украсит ваш пол, также он позволит комнате казаться шире и объемнее.

Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Глянцевый потолок


Если вы выбираете натяжные потолки, то для узкой комнаты подходит глянцевый вариант. Отражение будет играть вам на руку и создавать свободное помещение.

Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Рельефные обои



С рельефом нужно быть осторожным, не стоит выбирать слишком объёмные и яркие обои и стены, иначе вы только сузите и так маленькое помещение.

Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Стеклянные поверхности



Стекло отражает свет и дарит комнате простор и уют. Не переборщите, иначе придется тратить кучу времени на уборку.


Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Зеркала



Самый эффективный способ сделать комнату шире – это поставить по всему периметру стен зеркала. Достаточно и одного, которое лучше всего поставить напротив окна, чтобы оно отражало солнечный свет.

Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Встроенный шкаф



Узкая комната плохо воспринимает мебель. Поэтому практичным решением станет встроенный шкаф с отделением для кровати или дивана.

Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Раздвижные двери или двери-книжка



Благодаря раздвижным дверям или книжке вы сможете освободить хотя бы одну стену и поставить другую нужную мебель.

Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Подвесная мебель



Подвесная мебель освобождает пол, а при визуальном осмотре это позволит комнате выглядеть более просторной и незахламленной.

Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Прозрачная мебель



Оригинальный совет от дизайнеров – это прозрачная мебель, которая буквально потеряется в комнате и сделает ее больше.

Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Напольный свет


Чтобы комната казалась больше, достаточно провести по всему периметру пола свет. Конечно, эффект будет работать только в темное время суток.

Идеи, которые позволят визуально увеличить узкую комнату

Узкие комнаты вполне могут быть просторными, хотя бы визуально. Поэтому используйте наши советы, чтобы каждое помещение в квартире было уютным.
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