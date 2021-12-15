Экскурс в загородную жизнь России: Как выглядели дачи больше века назад.
Дача всегда была для русского человека особенным местом. Местом, где можно остаться наедине с природой, пить чай на веранде, дышать полной грудью, собраться за одним столом всей большой семьей. В нашем обзоре – интересные сведения о том, что из себя представляли дачи в разные эпохи.
Эскиз загородного дома. Иллюстрация из журнала *Мотивы русской архитектуры*.
Впервые о дачах в России заговорили при Петре I. Государь жаловал земельные наделы своим подданным с прагматической целью: чтобы те не разъезжались летом, а проводили досуг близ города. Дачи оставались излюбленным местом для отдыха на протяжении многих лет. Во второй половине XIX века многие дачи стали настоящими образцами русского зодчества. До сегодняшнего дня сохранились в архивах номера журнала «Мотивы русской архитектуры», в котором публиковались проекты и эскизы жилых домов и выставочных павильонов. Многие здания на рисунках выглядят, словно дворцы из сказок. Выдающимися архитекторами этого времени были Ропет, Кузьмин, Гартман, Лыгин.
Эскиз загородного дома. Иллюстрация из журнала *Мотивы русской архитектуры*.
Эскиз загородного дома. Иллюстрация из журнала *Мотивы русской архитектуры*.
Эскиз дома лесничего. Иллюстрация из журнала *Мотивы русской архитектуры*.
Эскиз бани. Иллюстрация из журнала *Мотивы русской архитектуры*.
Эскиз загородного дома. Иллюстрация из журнала *Мотивы русской архитектуры*.
Загородные дома были излюбленным местом российской аристократии. На дачи уезжали из душного города, собирались кругом единомышленников, вели беседы на остросоциальные темы, устраивали балы и маскарады.
Дачная жизнь.
Дачная жизнь.
Дачная жизнь.
Индустриальная революция принесла с собой развитие железнодорожной системы и рост городского населения. Дачи не утратили своей популярности, скорее, наоборот. Стали осваиваться территории, которые находились дальше от больших городов, но теперь получали транспортное сообщение.
Дачная жизнь.
После революции большинство дач было национализировано: какие-то были отданы представителям элиты, а какие-то – перестроены в профилактории для рабочих. В советские годы на смену дачам, как месту отдыха и досуга, пришли огороды с небольшими одноэтажными домиками для отдыха. Работа на земле стала неотъемлемой частью жизни многих советских граждан.
Музыканты на даче.
Активно отстраивать дачи на постсоветском пространстве стали только в 1990-е годы, когда появились так называемые новые русские, бизнесмены, сколотившие состояние, и желавшие отстроить настоящие дворцы для себя и своей семьи. Справедливости ради, отметим, что такие загородные дома чаще всего выглядели безвкусно.
Уцелевшая деревянная дача.
Несмотря на то, что большинство дач, построенных столетие назад, уже разрушены, все же некоторые деревянные постройки сохранились. В частности, некоторые дачи сохранились в Костроме.
Дача в Костроме.
Разрушенная дача Сорокина на Волге.
Интересно, что дачи строились не только на территории России, но и за пределами ее. Например, такие дома можно найти в Северной Америке, в регионах, где было много эмигрантов из Украины и России.
Дача в Калифорнии.
Дача в Шропшире, Англия.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии