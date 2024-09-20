Феномен «Вертикального пирса»: как появилась самая тонкая башня на планете

В мире построено огромное количество башен и небоскрёбов, однако далеко не все из них представляют собой особый интерес. Но есть и такие, которые ярко выделяются среди огромного количества однотипных или похожих сооружений. Примечательным примером последних как раз и является башня на Брайтоне, которая носит нетривиальное название «Вертикальный пирс».
Самая тонкая башня на планете. /Фото: booktofly.ru
Официальное название этого сооружения - The British Airways i360, или сокращённо i360. А вот габариты у неё действительно примечательные: при высоте, которая составляет 162 метра, ширина достигает меньше четырёх метров, что и делает её самой стройной на планете. Проект объекта разработал архитектор Маркс Барфилд, который уже известен в Великобритании концептом гигантского колеса обозрения, известного как Лондонский глаз. Открыта башня была относительно недавно, в 2016 году.
Будто большая иголка посреди побережья. /Фото: lifeglobe.net
По словам разработчиков, их целью было не установление мирового рекорда, а создание очень стройной башни, которая могла бы безопасно стоять в условиях сильных порывов ветра. И это им удалось. Более того, в 2018 году они смогли надстроить ещё и смотровую площадку для туристов. Собственно, она же и стала главной задачей архитекторов: согласно их задумке, она должна была выполнять аналогичное значение, что и пирс на Брайтоне, рядом с которым построен сам объект - открывать вид на потрясающие пейзажи побережья. Именно поэтому башня и получила название «Вертикальный пирс».
Смотровая площадка в нижнем положении. /Фото: lifeglobe.net
Смотровая платформа имеет площадь в 18 квадратных метров, и, по информации редакции Novate.ru, общие размеры этой капсулы приблизительно в десяток раз превышают габариты одной капсулы уже упомянутого колеса обозрения Лондонского глаза. Она была спроектирована особым образом - было произведено 24 сегмента стекла ручной работы, которые скрепили между собой. Таким образом, из смотровой площадки открывается панорамный вид на побережье и сам город. По сути, с неё можно увидеть намного больше, чем с того же традиционного пирса.
Внутри смотровой площадки. /Фото: infoglobe.cz
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что смотровая площадка не является статичной, а по совместительству выполняет функцию лифта. Она способна подниматься до 137 метров или 450 футов в высоту, перевозя за раз до двухсот пассажиров. Тем же, кто проголодается во время просмотра красот пролива Ла-Манш, можно перекусить не спускаясь с башни вниз - в капсуле функционирует ещё и ресторан.
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