Среди «человеческих диковинок» в Американском цирке Финеаса Тейлора Барнума была предполагаемая беглянка из османского гарема, фигура, рекламируемая как вершина красоты и экзотики. Обладающая необычным именем, скандальными предысториями и вычурной причёской — черкесская красавица была одной из самых очаровательных мистификаций, придуманных шоуменом.
Предыстория
Цирковая труппа Финеаса Тейлора Барнума. \ Фото: i.pinimg.com.
Родина знаменитых черкесских красавиц была предметом легенд в западном сознании по меньшей мере на протяжении трёх столетий. Колыбель так называемой «кавказской расы», Черкесия занимала воображение, труды и выступления некоторых из самых знаменитых философов, учёных и авторов. В то время как одни учёные распространяли возвышенные идеи о происхождении региона и красоте его жителей, другие стремились донести эти представления до более широкой аудитории. И Барнум, знаменитый цирковой импресарио девятнадцатого века, сделал это, представив американской публике одно из своих самых знаковых лиц: черкесскую красавицу.
Страна черкесских красавиц
Карта кавказских стран и Турции в Азии, 1835 год. \ Фото: c8.alamy.com.
Несмотря на то, что черкесы никогда не были обширной нацией, когда-то они занимали плодородный, пахотный участок земли, который имел доступ как к горам, так и к морю. Черкесская цивилизация простиралась от восточного побережья Чёрного моря до северной границы современной Грузии. Река Кубань отделяла Черкесию от Российской империи на севере и востоке, в то время как южная граница примерно проходила по реке Бзип (Бзыбь).
Кавказская девушка, визитная карточка, лицевая и оборотная стороны, около 1865 года.
Столица Черкесии чередовалась между черноморскими городами Бигурквале (сегодня Анапа) и Шаче (сегодня Сочи). Сегодня Черкесия разделена на различные более мелкие районы Российской Федерации. К ним относятся Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и части Краснодарского и Ставропольского краев. Черкесия также включала части Осетии и Абхазии, двух государств, которые совсем недавно привлекли международное внимание во время российско-грузинской войны в 2008 году.
Залумма Агра, Звезда Востока, визитная карточка, два вида, около 1865 года.
Как и многие государства Кавказского региона, Черкесия находилась почти под постоянной угрозой вторжения, в первую очередь со стороны Российской империи. На самом деле русско-черкесская война длилась более ста лет и окончательно закончилась в 1864 году. Война уничтожила черкесское население, и, по большинству оценок, сокращение численности населения составило более восьмидесяти процентов. Это было достигнуто массовым переселением в тюркские земли и казнями.
Несмотря на то, что некоторые маргинальные исторические источники отрицают Геноцид черкесов, это хорошо задокументированная историческая трагедия. К сожалению, с точки зрения политического признания, убийства признала только Грузия.
Легенда о черкесских красавицах
Таинственная красавица, Исаак Роберт Крукшенк, 1819 год. \ Фото: bing.com.
Западные посетители Кавказских гор уже давно боготворят красоту местных жителей. Черкесские женщины привлекли наибольшее внимание многих путешественников и не только. Американский государственный деятель Бернард Тейлор заметил, что черкесские красавицы имеют некое сходство с Венерой Медичи, тем самым типом красоты, который дошёл до наших дней.
В песнях и живописи изображения кавказских женщин колебались от целомудренных до соблазнительных. Даже Вольфганг Амадей Моцарт перенял эти идеи в своей опере «Похищение из Сераля», в которой были изображены прекрасные девушки в плену у османского паши.
Залумма Агра, черкесская красавица.
Вероятно, именно подобные изображения и истории пробудили интерес американца Барнума к женщинам Черкесии. В конце концов, они демонстрировали все желаемые элементы, которые зрители искали на одной из выставок Барнума — экзотическое происхождение и привлекательные формы, а также наводящие на размышления предыстории и, конечно же, сверхъестественную красоту. С некоторой изощренностью (и большим количеством фальсификаций) Барнум воплотил эту выдумку в жизнь в своём Американском музее.
Черкесские красавицы Барнума
Слева направо: Этюд костюма, Похищении из Сераля, около 1830-1850 годов. \ Биографический очерк черкесской девушки Залуммы Агры, или Звезды Востока, 1873 год.
Черкесские красавицы Барнума мало походили на типичных женщин Кавказа. При встрече с черкесской красавицей, посетитель тут же был проинформирован о её скандальном происхождении. Обычно говорилось, что девушка (часто носившая имя, начинающееся на букву «З», которое не имело никакого сходства с каким-либо настоящим черкесским именем) сбежала или была куплена из гарема и что она мало знала о жизни за его пределами.
Слева направо: Жена и муж (черкесы), неизвестный автор, 1865 год. \ Черкесская леди, Эдмунд Спенсер, 1855 год.
Как правило, девушка рассказывала историю из своей прошлой жизни, где изливала душу о том, как оказалась в чужой стране, позабыв родной язык, обычаи и традиции. Девушки, изображающие черкесских красавиц, как правило, были одеты в костюмы в евразийском стиле, часто расшитые шелком. Зачастую это был пояс в османском стиле, шаровары и минимум украшений. Однако главной чертой черкесской красавицы были её волосы. Вьющиеся и пышные, волосы черкесской красавицы были такими же выдуманными, как и всё остальное. Неясно, почему Барнум предложил именно эту прическу, поскольку нет никаких упоминаний о таких волосах в литературных или художественных изображениях черкесских женщин до их дебюта на шоу.
Наследие
Слева направо: Залумма Агра. \ Мисс Милли Ла Мар.
Приобретение настоящих черкесов оказалось слишком сложной задачей для Барнума. Письмо своему коллеге Джону Гринвуду предполагает, что Барнум изначально был полон решимости найти красивую девушку из этого региона, купить её и включить в программу своего шоу, гастролирующего по стране и миру. Его интерес был исключительно коммерческим, поскольку в своём письме он чётко заявил о том, что привлекательность девушки имеет первостепенное значение для получения прибыли от инвестиций. Помимо этого, он указал на то, что её статус рабыни может стать потенциальной проблемой для импресарио, путешествующего и выступающего по Европе.
Гарем, Фернан Кормон, ок. 1870-1927 года. \ Фото: bing.com.
По мере того, как интермедия уступала место новым формам развлечений, таким как кино и телевидение, спрос на человеческие выступления и шоу постепенно шёл на спад. Соответственно и выступления черкесских красавиц перестали быть столь популярными, положив выдуманным историям и мистификациям конец.
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