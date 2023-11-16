Как беглянка из османского гарема стала главной диковинкой «цирка людей»

Предыстория

Цирковая труппа Финеаса Тейлора Барнума. \ Фото: i.pinimg.com.

Страна черкесских красавиц

Карта кавказских стран и Турции в Азии, 1835 год. \ Фото: c8.alamy.com.

Кавказская девушка, визитная карточка, лицевая и оборотная стороны, около 1865 года.

Залумма Агра, Звезда Востока, визитная карточка, два вида, около 1865 года.

Легенда о черкесских красавицах

Таинственная красавица, Исаак Роберт Крукшенк, 1819 год. \ Фото: bing.com.

Залумма Агра, черкесская красавица.

Черкесские красавицы Барнума

Слева направо: Этюд костюма, Похищении из Сераля, около 1830-1850 годов. \ Биографический очерк черкесской девушки Залуммы Агры, или Звезды Востока, 1873 год.

Слева направо: Жена и муж (черкесы), неизвестный автор, 1865 год. \ Черкесская леди, Эдмунд Спенсер , 1855 год.

Наследие

Слева направо: Залумма Агра. \ Мисс Милли Ла Мар.

Гарем, Фернан Кормон, ок. 1870-1927 года. \ Фото: bing.com.