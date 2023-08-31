Белая смерть

Соль — лучшая приправа, или медленный яд? В течение долгого времени врачи в один голос кричали о том, что соль вредна. В качестве аргумента приводились данные о том, что соль повышает кровяное давление, бьет по почкам и повышает риск артрита. Все это подтверждают многолетние медицинские наблюдения и врачебные исследования. Но что делать тем, кто не желает медленно умирать от белого порошка? Возможно ли такое, что соль может стать другом при правильном обращении и с чего начать грамотное потребление соли. Мы собрали воедино последние факты касаемо потребления и производства соли, которые могут помочь вам скорректировать диету и свести на нет вредное воздействие главной пищевой добавки.















Питание

Соль на самом деле является важным питательным веществом. Ваше тело нуждается в ней, причем для нормального обмена веществ требуется около 200 миллиграмм готового продукта. Обычно же, взрослый человек потребляет в совокупности не менее тысячи миллиграмм соли. В переводе на подручные средства измерения, суточная норма человека составляет около одной чайной ложки в день.









Потребление

Большая часть соли поступает в организм в скрытом виде, растворенная в картофельных чипсах, снеках и других продуктах. Большинство продуктов содержат достаточное количество соли на момент продажи, поэтому при подсчете потребления стоит учитывать состав продуктов из магазина. Соль есть даже в сладких напитках, поэтому тут стоит быть начеку.









Удар по почкам

Чем больше соли вы едите, тем сложнее вашим почкам работать. Все силы органов идут на то, чтобы переработать излишки натрия. Тем не менее, избытки соли накапливаются в крови и нагрузка передается на сердце. Это повышает давление в артериях и увеличивает нагрузку на весь организм.









Кровяное давление

Эксперты говорят, что соль вызывает высокое кровяное давление, но последствия избыточного потребления соли, являются более серьезными, чем многие привыкли считать. Высокое кровяное давление может привести к сердечной недостаточности и инсульту. У повышенного кровяного давления почти нет ярко выраженных симптомов, зато последствия могут наступить внезапно и необратимо. Кроме того, высокое потребление соли может быть фактором развития рака желудка









Осложнения

Избыток соли может привести к задержке воды, камням в почках, остеопорозу и заболеваниям почек. Это приведет к обострению симптомов





Разница между морской и поваренной солью.

Морская соль и соль из наземных месторождений не имеют никаких различий, до тех пор, пока не начинается ее промышленная обработка. На заводах из сырья удаляют кальций, калий, магний, сульфат, и фторид. В итоге, получается поваренная соль, которая продается в магазинах.









Лучше или хуже

Морская соль обладает микроэлементами, которых нет в поваренной соли. Но к пищевой соли обычно добавляют дополнительные элементы. Обычно, это йод и вещество, противостоящее слипанию. Так появляется йодированная соль, которая обычно продается в магазинах.









Новые данные

Реальная опасность соли все еще ​​обсуждается среди ученых



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Реальная опасность соли все еще ​​обсуждается среди ученых . По сравнению с другими пороками, соль не слишком вредна. Последние исследования в области гипертонии показывают, что алкоголь и диета имеют куда большее влияние на здоровье чем избыток соли. Морская соль обладает микроэлементами, которых нет в поваренной соли. Но к пищевой соли обычно добавляют дополнительные элементы. Обычно, это йод и вещество, противостоящее слипанию. Так появляется йодированная соль, которая обычно продается в магазинах. Избыток соли может привести к задержке воды, камням в почках, остеопорозу и заболеваниям почек. Это приведет к обострению симптомов астмы и может даже стать толчком к развитию диабета.Морская соль и соль из наземных месторождений не имеют никаких различий, до тех пор, пока не начинается ее промышленная обработка. На заводах из сырья удаляют кальций, калий, магний, сульфат, и фторид. В итоге, получается поваренная соль, которая продается в магазинах. Эксперты говорят, что соль вызывает высокое кровяное давление, но последствия избыточного потребления соли, являются более серьезными, чем многие привыкли считать. Высокое кровяное давление может привести к сердечной недостаточности и инсульту. У повышенного кровяного давления почти нет ярко выраженных симптомов, зато последствия могут наступить внезапно и необратимо. Кроме того, высокое потребление соли может быть фактором развития рака желудка , в соответствии с некоторым исследований. Чем больше соли вы едите, тем сложнее вашим почкам работать. Все силы органов идут на то, чтобы переработать излишки натрия. Тем не менее, избытки соли накапливаются в крови и нагрузка передается на сердце. Это повышает давление в артериях и увеличивает нагрузку на весь организм. Большая часть соли поступает в организм в скрытом виде, растворенная в картофельных чипсах, снеках и других продуктах. Большинство продуктов содержат достаточное количество соли на момент продажи, поэтому при подсчете потребления стоит учитывать состав продуктов из магазина. Соль есть даже в сладких напитках, поэтому тут стоит быть начеку. Соль на самом деле является важным питательным веществом. Ваше тело нуждается в ней, причем для нормального обмена веществ требуется около 200 миллиграмм готового продукта. Обычно же, взрослый человек потребляет в совокупности не менее тысячи миллиграмм соли. В переводе на подручные средства измерения, суточная норма человека составляет около одной чайной ложки в день.