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Как заправить одеяло в пододеяльник за минуту

Заправьте одеяло в пододеяльник рекордно быстро и без лишних нервов. Одна-полторы минуты, и всё будет готово!

Как заправить одеяло в пододеяльник за минуту

Выверните пододеяльник наизнанку, расправьте ровно. Отверстие располагается снизу.

Как заправить одеяло в пододеяльник за минуту

Сверху уложите одеяло.

Как заправить одеяло в пододеяльник за минуту

Сверните вместе одеяло и пододеяльник.

Как заправить одеяло в пододеяльник за минуту

Через отверстие выверните обе стороны одеяла.

Как заправить одеяло в пододеяльник за минуту

И расправьте, держа одеяло за оба конца.

Как заправить одеяло в пододеяльник за минуту

Всё готово! Быстро, просто, без нервов и трудностей.

Как заправить одеяло в пододеяльник за минуту
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Одеялопододеяльник

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