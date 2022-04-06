Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Старость отменяется! В современном мире 60 — это новые 40. Ведь медицина, косметология, а самое главное, наши знания о здоровом образе жизни продвинулись далеко вперёд.



Теперь увядание человека происходит значительно позже — конечно, при условии, что человек этот следил за собой, старался правильно питаться и не чуждался физической нагрузки.



Женщины подборки в зрелом возрасте не теряют красоты, обаяния и часто улыбаются, ведь улыбка украшает человека!





































































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