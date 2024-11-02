Под какими названиями фильмы Эльдара Рязанова выпускали в прокат за рубежом

Многие пеняют, что наши переводчики часто довольно вольно переводят названия голливудских фильмов, иногда меняя смысл, вложенный создателями в это название. Но этим грешат не только наши переводчики. Иностранные, переводя названия наших фильмов, иногда тоже бывают довольно оригинальны. Виталий Дубогрей подобрал несколько переводов знаменитых в нашей стране фильмов Эльдара Рязанова.

Карнавальная ночь

Берегись автомобиля

Невероятные приключения итальянцев в России

«Ирония судьбы, или С лёгким паром»

«Служебный роман»