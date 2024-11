Под какими названиями фильмы Эльдара Рязанова выпускали в прокат за рубежом

Многие пеняют, что наши переводчики часто довольно вольно переводят названия голливудских фильмов, иногда меняя смысл, вложенный создателями в это название. Но этим грешат не только наши переводчики. Иностранные, переводя названия наших фильмов, иногда тоже бывают довольно оригинальны. Виталий Дубогрей подобрал несколько переводов знаменитых в нашей стране фильмов Эльдара Рязанова.

Карнавальная ночь

Берегись автомобиля

Невероятные приключения итальянцев в России

«Ирония судьбы, или С лёгким паром»

«Служебный роман»

В США этот фильм шёл в прокате под названием «Carnival in Moscow». Карнавал в Москве – это конечно не в Рио-де-Жанейро, но тоже не плохо.А вот название немецкого варианта я перевести не смог – «Nun schlägt’s 13!» Может это у них какой-то новогодний термин…Ну и в Польше немного видоизменили название – «Noc sylwestrowa» (В новогоднюю ночь).Во многих странах название фильма изменили по одному принципу – автоугон.В Венгрии – «Autót loptam» (дословно – автомобиль украден).В Польше – «Zlodziej samochodów».в Германии – «Vorsicht, Autodieb!» Всё это можно перевести как «автомобильный вор» или «угонщик».В Германии кстати было ещё одно название – «Autoaffären», по-моему даже в переводе не требуетсяНо гораздо интереснее итальянское название – «Incredibile signor Detockin». Ну просто невероятный сеньор, это Деточкин.Ну, так как этот фильм был совместным с итальянцами, вполне понятно, что у них было своё название – «Una matta, matta, matta corsa in Russia» (Одна безумная, безумная, безумная гонка по России). Видимо по аналогии с американским «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир»По этой же аналогии фильм вышел в Гонг-Конге – «A Mad, Mad, Mad Adventure in Russia»В Венгрии почему-то решили уточнить, где именно в России – «Olaszok hihetetlen kalandjai Leningrádban». В Португалии решили, что ничего в них нет невероятного – «Aventuras na Rússia».И только в Югославии всё разжевали сразу – «Luda trka za blagom» (Безумный рывок за сокровищем)Ну «Иронию», под которую скоро мы будем резать оливье, практически везде перевели дословно. Разве что только решили убрать банную часть венгры – «A sors fintora» , поляки – «Ironia losu» и сербы «Ironija sudbine».С «Жестоким романсом» тоже никто не стал мудрить, кроме югославов – они перевели название как «Романс на Волге» (Eine Wolga-Romanze)А ещё говорят о крайне неудачном, хоть и дословном переводе «Служебного романа» – «Office romance». Вроде как это словосочетание в английском правильно будет перевести как «офисная интрижка» . Я не такой знаток лингвистики – судить не берусь. Надо отметить, что в других странах тоже это название переводили дословно типа «Idilio de oficina», «Službena melodrama» или «Biurowy romans»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)