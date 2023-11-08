10 древних руин, которые подарили учёным захватывающие открытия

В последнее время руины, исследуемые археологами по всему миру, подарили немало необычных артефактов и неизвестных ранее сведений о том, как жили древние. Как правило, все ожидают, что самые интересные находки можно обнаружить только в новых раскопках. Но это на самом деле не всегда так. Некоторые самые ценные артефакты были обнаружены в местах, раскопки в которых ведутся годами.
1. Тайный подземный ход в Пирамиде Луны
Город Теотиуакан — настоящая драгоценность для историков и археологов. В этом расположенном на территории современной Мексики мегаполисе, после которого остались потрясающие пирамиды, когда-то жили 125 000 человек. В древние времена Теотиуакан был одним из самых оживленных мест в мире. Сегодня он будоражит умы исследователей во всем мире своей потрясающей архитектурой и рядом тайн (например, никто не знает, почему его население в один прекрасный момент просто исчезло).
Пирамида в городе Теотиуакан.
В последнее время для исследования ранее недоступных мест используется технология сканирования. Просканировав так называемую Пирамиду Луны, которая была построена около третьего века нашей эры, ученые обнаружили ранее неизвестный подземный ход. Что интересно, нашелся не только коридор, прибор показал также камеру размером около 15 метров, которая находилась в 8 метрах под землей. Туннель соединял эту комнату с большой площадью. Раньше в других не храмовых коридорах в Теотиуакане находили погребенные человеческие останки. Если структуры внутри пирамиды Луны содержат захоронения, они могут объяснить цель пирамид. Исследователи подозревают, что «туннельные могилы» внутри памятников могут символизировать своего рода путешествие в подземный мир.
2. Происхождение шоколада
В 2002 году открытие неизвестных ранее людей вызвало сенсацию. Названные культурой майо-чинчипе, они когда-то жили в высокогорье Эквадора. В 2018 году на раскопках Санта-Ана был найден ряд артефактов. Когда ученые захотели проверить на них наличие следов ключевого ингредиента шоколада (семян дерева какао), они в результате изменили всю историю происхождения шоколада.
Как появился шоколад.
Во-первых, популярное предположение, что он возник у майя и других мезоамериканцев, было опровергнуто. Более 40 каменных и керамических изделий показали следы теобромина - вещества, типичного для семян какао. Это доказало, что шоколад впервые использовался культурой майо-чинчипе более 5 000 лет назад. По сути, данная находка отодвинула истоки популярного напитка почти на 1500 лет назад, а также переместила его родину из Центральной Америки в Южную Америку. Анализ показал, что, помимо употребления горячего напитка, майя также научилась измельчать семена у майо-чинчипе. Кроме того, открытие подтвердило давнее предположение, что Южная Америка является родиной шоколада.
3. «Подержаный» памятник
В 2018 году археологи и волонтеры собрались на ферме под деревней Бьюли в Англии, чтобы исследовать то, что они сочли курганом бронзового века. Несмотря на отсутствие свидетельств захоронения, 3000-летний курган не разочаровал их. Внутри обнаружились четыре урны, в каждой из которых содержались кремированные человеческие останки. Что интересно и необычно, они были найдены в совершенно неожиданном месте - в канаве, окружающей курган. Также эти урны, представляющие собой обычные керамические горшки, были закопаны вверх ногами внутри небольших ям.
Удивительная находка в британской деревне Бьюли.
Археологические раскопки в данном регионе достаточно редки, но неповрежденное захоронение стало находкой из ряда вон выходящей. Также были найдены несколько кремневых инструментов, один из которых являлся наконечником копья возрастом 5 000 лет. Сканирование показало возможность существования двух входов в монумент эпохи неолита. Самое необычное, что это строение позже было обнаружено сообществом бронзового века и переработано в погребальный мемориал.
4. Храм под пирамидой
В сентябре 2017 года разрушительное 7,1-балльное землетрясение сотрясло Мексику. Среди наиболее пострадавших мест был археологический памятник Теопансолько. Археологи были потрясены, когда после того, как они провели сканирование одной пирамиды, пытаясь определить уровень повреждений внутри, они обнаружили несколько стен, которые не имели ничего общего с пирамидой. Фактически, они были намного старше и принадлежали отдельному храму.
Храм под пирамидой.
Большая часть Теопансолько была построена в XIII веке, но стены датируются по меньшей мере 1150 г.н.э. Храм был создан ацтеками, в частности, культурой Тлахуика. В течение своего расцвета они построили храм размером 6х4 метра, посвященный богу дождя Тлалоку. Внутри было найдено довольно мало артефактов, но удалось восстановить черепки гончарных изделий курильницы для благовоний.
5. Коридор, полный идолов
Чан-чан был столицей королевства культуры Чиму (900-1430 г.г.) в Перу. В 1986 году этот город получил статус всемирного наследия, и с тех пор археологи раскапывают его. После десятилетий поисков открытие больших артефактов внутри неизвестного ранее подземного коридора стало полной неожиданностью. В 2018 году был отреставрирован участок под названием «Комплекс Утж Ан», в котором ученые наткнулись на новый проход длиной 33 метра, служащий, вероятно, церемониальным целям. Его стены украшали изображения волн, пейзажей и кошкоподобных существ.
Коридор, полный идолов.
Однако более всего люди, которые первыми вошли в проход, были ошеломлены идолами. В стены туннеля были встроены 19 прямоугольных «окон», в каждом из которых стояла деревянная статуя высотой 70 сантиметров, похожая на человека. Все они были вырезаны со своими уникальными особенностями, а также лица идолов «украшали» глиняные маски.
6. Неожиданная сегрегация
В далеком прошлом альпийские деревни строили на сваях. Многие в конечном итоге рухнули во влажную почву, сохранив артефакты, которые в обычных условиях не выжили бы. Такие вещи, как текстиль и дерево, которые крайне редко встречаются в археологических раскопках, были обнаружены в Швейцарии. В 2010 году, когда строители рыли котлован для фундамента гаража возле берегов Цюрихского озера, они обнаружили деревню размером с два футбольных поля. Поселение, в котором когда-то жили 5000 человек, привело к крупнейшим местным раскопкам за последние 30 лет.
Древняя сегрегация.
Среди тысяч артефактов нашлась одна из старейших дверей в Европе. В 2018 году обнаружился неожиданный аспект об обитателях неолита. Они практиковали вопиющую социальную сегрегацию. Оказалось, что богатые люди не хотели жить среди тех, кому повезло меньше. Деревня была разделена деревянным забором, по одну сторона которого находились все большие дома, а по другую не нашлось ни одного крупного строения. Этого никто не ожидал от поселения четвертого тысячелетия до нашей эры.
7. Города-подражатели
В 2018 году археологи проводили раскопки в Мексике. Объектом их интереса являлся город Исапа, столица одноименной культуры (700-100 г.г. до н.э.). С 1940-х годов на этом месте были найдены пирамиды, шары, площадки и памятники, покрытые изящной резьбой. Невероятно, но сканирование показало, что город Исапа был не один. Около 40 городов разных размеров окружали знаменитые руины. Они занимали площадь в 584 квадратных километров и имели необычную общую черту. Планировка каждого поселка была идентична Исапе.
Города-подражатели.
Это требовало огромной самоотдачи и координации со стороны местных жителей. У большинства городов была пирамида на платформе в северной части (которая, как полагают, была церемониальной «сценой»). На юге поселений сохранились площади и насыпи, поднятые ровно настолько, чтобы дать людям хороший обзор на сцену. На трех участках также были площадки для игр и курганы, напоминающие известные обсерватории майя. Эти структуры показали, что даже небольшие города были связаны со столицей и в них проводились какие-то конкретные ритуальные мероприятия.
8.Тысячи руин
Тысячи руин.
Жара 2018 года уничтожила большую часть урожая в Соединенном Королевстве. Однако это событие стало подарком для археологов. Поскольку было уничтожено много растительности, на свет появились ранее скрытые древние курганы, фермы и памятники. Были также найдены границы полей, деревень и военных лагерей. С помощью аэрофотосъемки было зарегистрировано более 1500 новых объектов, включая редкие сооружения. К примеру, в Йоркшире квадратные курганы железного века содержали впечатляющие артефакты, такие как колесницы. В Корнуолле нашлась необычная доисторическая деревня, причем руины предполагали, что участок был заселен непрерывно в течение 4 000 лет. В Ирландии обнаружился новый хендж, а в Уэльсе - редкое средневековое кладбище. Самыми старыми находками были два неолитических памятника возрастом 5 600 — 5 000 лет. Тянущиеся на несколько километров в длину, похожие на коридоры структуры были найдены около Милтон Кейнса, известного в Великобритании места древних памятников.
9. Пирамида Шимао
Пирамида Шимао.
Несколько лет назад в Китае был открыт город. Не сохранилось ни единого упоминания о его названии, и руины назвали Шимао. Сначала археологи считали, что это часть Великой китайской стены, но оказалось, что город намного старше. Строительство стены началось 2 700 лет назад, в то время как городу было 4 300 лет. Во время недавних раскопок в Шимао обнаружилась жуткая находка. Рядом с одними из ворот была яма, заполненная черепами жертв.
В течение 500 лет город разрастался вокруг огромной пирамиды размером 70 метров. Ее украшали изображения глаз и лиц, которые считались талисманами, способными придать монументу силу. Верхний уровень пирамиды (всего их было 11) представлял настоящую страну чудес. На ней был построен настоящий небольшой город с дворцами и большим водохранилищем. Это было место, из которого элита управляла поселением площадью 400 гектаров. Кроме того, на пирамиде находились ремесленные и художественные мастерские. Сложные системы стены ограничивали доступ к верхним уровням.
10. Электромагнитная пирамида Гизы
Великая пирамида Гизы или Пирамида Хеопса - это не просто популярная туристическая достопримечательность. Данное сооружение является настоящим инженерным подвигом, и его свойства до сих пор не полностью поняты. В 2018 году пирамида выявила еще одну поразительную возможность - способность фокусировать электромагнитную энергию. Самыми тривиальными источниками такой энергии являются солнечный свет или бытовые приборы, такие как радиоприемники и Wi-Fi-роутеры.
Электромагнитная пирамида Гизы.
Исследователям было интересно узнать, влияют ли волны на Великую пирамиду. Результаты показали, что гигант из известняка собирает электромагнитную энергию под своим основанием и во внутренних камерах. Исследователи полагают, что египетские инженеры понятия не имели, что проект пирамиды может накапливать электромагнитные волны.
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