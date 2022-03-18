Лакшми Баи : Индийская принцесса, посвятившая всю жизнь военному ремеслу

Рани Лакшми Баи – национальная героиня Индии. | Фото: fan.lib.ru.
Удивительная женщина, принцесса Лакшми Баи – одна из ключевых фигур Индийского Восстания 1857 г. и символ сопротивления против власти британцев. А все потому, что она любила свою страну, была отчаянной и отважной. А еще в детстве она изучала военное искусство, фехтование и верховую езду.
Рани Лакшми Баи – индийская принцесса-воин. | Фото: hindisoch.com.
В 1828 в богатой индуистской семье в городе Варанаси родилась девочка. Ей дали имя Маникарника («Хозяйка драгоценностей»). Девочка воспитывалась при дворе главного министра, где ее отец был советником. Она получила образование вместе со сверстниками-мальчишками. Там же она приобрела навыки, необычные для молодой девушки в то время: боевые искусства, фехтование и рубка, верховая езда.
Четырнадцатилетним подростком Маникарнику отдали в жены овдовевшему Гангадара Рао, который был махараджей (королем) Джханси, небольшой области на северо-востоке Индии. После вступления в брак она приняла новое имя: Лакшми Баи. Махараджа был на 20 лет старше ее. Одни говорят, что он был неравнодушен к мужчинам. По другой версии, у него было много любовниц. В любом случае, молодая жена оказалась предоставлена сама себе. Махараджа позволил принцессе продолжать военные занятия и даже тренировать отряд дворцовой женской гвардии.
Стены форта Джханси. | Фото: liveinternet.ru.
Прожив в браке одиннадцать лет, бездетный махараджа умер. По индийским законам тех лет, женщина не имела права становиться главой государства. Поэтому за день до смерти махараджа усыновил приемного сына, чтобы оставить законного наследника престола.
До этого времени княжество Джханси оставалось лояльным к британцам, оно было независимым в составе Британской Индии. После смерти махараджи англичане захватили власть и отказалась признавать принцессу или ее приемного сына законными правителями, несмотря на неоднократные заявления Лакшми Баи. В следующем году принцессе было приказано покинуть дворец и форт Джханси. Но та не сдалась, заявив, что "не откажется от своего Джханси". Еще несколько лет тянулась неопределенность: кто же будет править княжеством: рани (принцесса) Лакшми Баи или Ост-Индская компания.
Сражение Индийского восстания. | Фото: cont.ws.
В 1857 году в Индии вспыхнуло народное антибританское восстание сипаев. Простолюдины убивали англичан и грабили богатых. Рани обратилась к британцам за помощью, чтобы защитить Джханси от захвата повстанцами. Те отказали, и Лакшми Баи сама приняла участие в антибританском мятеже. Длительное время она командовала обороной Джханси от наступающих войск генерала сэра Хью Роуза (Sir Hugh Rose). Под свои знамена Рани собрала 14 тысяч добровольцев, а также 15 тысяч сипаев, ранее служивших Ост-Индской компании. В стенах форта даже научились отливать пушки.
Статуя верховой Лакшми Баи. Солапур, Индия. | Фото: fscclub.com.
В марте 1858 года войска Роуза напали на Джханси, и принцесса-воин повела свои войска в бой. После кровопролитных сражений, в конце концов, мятежники дрогнули, и Лакшми Баи убежала в ночь со своим приемным сыном и скрылась в соседнем городе. Англичане снова атаковали в мае, и индийские войска во главе с рани были разбиты. Она снова бежала, на этот раз в Гвалиор. Там были сильные укрепления, на которые делали ставку лидеры повстанцев. Но под натиском лучше организованных британцев форт Гвалиора пал 16 июня 1858 года, а на следующий день рани была убита в бою. Деморализованные мятежные войска покинули Гвалиор. Считается, что смерть Рани положило конец индийскому восстанию сипаев.
Рани Лакшми Баи. | Фото: miniaturasmilitaresalfonscanovas.blogspot.com.
Позже, сэр Хью Роуз описал Лакшми Баи как «замечательного в своей храбрости, сообразительности и настойчивости... самого опасного из всех лидеров повстанцев», и назвал ее «своего рода индийской Жанной д'Арк». Полковник Мейсон писал в своей истории индийского мятежа, что «какими бы ни были ее недостатки в британских глазах, земляки будут всегда помнить, что она приняла участие в мятеже из-за несправедливого обращения, и что она жила и умерла в своей стране».
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