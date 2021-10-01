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Копеечное средство для избавления от грызунов

Копеечное средство для избавления от грызунов

Гуманный и действенный способ избавления от мышей существует! Мыши уходят сами, и все благодаря копеечному аптечному препарату — березовому дегтю. Такое средство отлично подойдет для обработки пасеки, курятника, погреба или подвала, прочих надворных построек.
К сожалению, внутри жилых помещений использовать его не получится, ведь отпугивает грызунов именно неприятный запах.

Копеечное средство для избавления от грызунов

Имея в арсенале индустриальное масло, расход березового дегтя можно существенно сократить. В таком случае компоненты нужно тщательно перемешать. Ориентировочный расход: 1 флакон березового дегтя на 0,5 л масла.

Копеечное средство для избавления от грызунов


В результате смешивания получаем темную маслянистую жидкость, которую остается нанести на поверхности.

Копеечное средство для избавления от грызунов


Обязательно смазываем углы.

Копеечное средство для избавления от грызунов


Не забываем о решетках и вентиляционных отдушинах. При необходимости пропитать маслянистым раствором можно даже целые доски.

Копеечное средство для избавления от грызунов


Результат не заставит себя ждать. Мыши просто исчезнут в поисках нового пристанища. Через время обработку можно повторить. Разложить в местах скопления мышей можно также пропитанную березовым дегтем ветошь или кусочки губки.
Больше подробностей, касающихся бюджетного и действенного способа избавления от мышей, в видео ниже:

 

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