Вот почему мы должны начинать работу или учёбу не раньше 10 утра

Конечно, кто-то из нас скорее «сова», а кто-то больше «жаворонок», да и подростки обычно спят дольше пожилых людей. Но тем не менее, мало кому нравится вскакивать ни свет ни заря, и наш организм всячески протестует против этого сомнительного удовольствия.



По мнению исследователей из Оксфордского университета, все дело в суточных ритмах организма человека, которые не соответствуют распорядку рабочего дня. Из-за этого может возникнуть множество нарушений, в числе которых физические и психические проблемы, тревожность, увеличение веса, высокое кровяное давление. Организм не обмануть, а он требует солнечного света.





Раннее начало рабочего дня представляет угрозу для здоровья нашего организма. Так детям в возрасте 8 — 10 лет рекомендуется начинаться занятия не ранее 8:30 утра, а подросткам 16 — 18 лет — не ранее, чем в 10 — 11 часов утра.



Взрослым ранние подъемы также не идут на пользу. По словам ученых, оптимальное начало рабочего дня для людей от 18 до 55 лет — это 10 часов утра. Больше всего нам не хватает сна в возрасте от 14 до 24 лет, когда мы недосыпаем в среднем по 2 часа, в 24 — 30 лет этот показатель составляет около 1,5 часов. И каждый потерянный час сна прибавляется к другому.



Также ученые выяснили, что огромное количество времени, которое мы проводим перед экранами своих мониторов и телефонов, также отрицательно сказывается на качестве нашего сна. Поэтому если вы откажетесь от использования девайсов хотя бы за час до того, как ляжете спать, сон может стать намного лучше и глубже.



Так что давно пора обратить внимание на эту проблему и внести наконец изменения в рабочий режим. Как ни крути, а природу не обманешь.



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