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Ни с места! 6 самых изнурительных пробок в истории

Есть такой психологический прием, простой, но довольно эффективный: если вас что-то расстраивает, подумайте о том, что все могло бы быть еще хуже. Этот пост мы подготовили специально для тех, кто ежедневно сжигает нервные клетки в дорожных пробках. Рекомендуем добавить его в закладки и открывать каждый раз, когда почувствуете, что готовы поехать по тротуару. Итак, шесть самых впечатляющих заторов в истории.

Ни с места! 6 самых изнурительных пробок в истории

Штат Нью-Йорк, США, 1969 год


Ни с места! 6 самых изнурительных пробок в истории

В августе 1969 года в городишке Бетел, штат Нью-Йорк, впервые проходил рок-фестиваль под названием «Вудсток». Организаторы планировали, что на концерт приедет порядка 25 тысяч человек. Но немного просчитались. «Вудсток» собрал почти 500 тысяч рокеров со всего восточного побережья! В результате на шоссе 17В образовалась пробка длиной 32 километра. Полицейские попробовали было разрулить ситуацию, но тщетно. Многие оставляли свои авто на обочине и шли пешком. Музыкантов же пришлось доставлять до места проведения фестиваля на вертолете.

Бостон, США, 1978 год


Ни с места! 6 самых изнурительных пробок в истории

Мощнейшая метель накрыла северо-восточную часть Соединенных Штатов в январе 1978 года. За день выпало столько снега, что под его весом обрушилась крыша «Хартфорд Цивик-центра», спортивной арены в штате Коннектикут.
В Массачусетсе высота снежного покрова достигла 60 сантиметров. Местные, однако, не сразу догадались, что в такую погоду машину лучше оставить в гараже. Как ни в чем не бывало миллионы людей выехали на работу на личном автотранспорте, и в первый день метели весь Бостон превратился в одну большую пробку.

Лион — Париж, Франция, 1980 год


Ни с места! 6 самых изнурительных пробок в истории

Французские водители попали в Книгу рекордов Гиннесса, невольно образовав самую длинную пробку XX века — 175 километров. По самым скромным подсчетам, не менее пяти миллионов автомобилей застряли по дороге из Лиона в Париж. Жители северных регионов возвращались домой после праздников в Альпах, когда опустился плотный туман, что стало причиной множества аварий.

Берлин, Германия, 1989 год


Ни с места! 6 самых изнурительных пробок в истории

28 лет простояла печально известная Берлинская стена, пока граница между западной и восточной частями города не была открыта в ноябре 1989 года. В течение последующих трех дней Запад посетили более трех миллионов человек. А 22 декабря, когда для прохода были открыты Бранденбургские ворота, по обе стороны от них образовалась самая масштабная пробка в истории немецкой столицы.

Сан-Паулу, Бразилия, 2008 год


Ни с места! 6 самых изнурительных пробок в истории

Абсолютный рекорд по протяженности пробки удерживает Сан-Паулу. Летом 2008 года встала третья часть крупнейшего мегаполиса Бразилии, страдающего из-за отсутствия кольцевых магистралей. В общей сложности движение практически прекратилось на 265 километрах дорог.

Пекин, Китай, 2010 год


Ни с места! 6 самых изнурительных пробок в истории

Миллионы китайцев оказались узниками стокилометрового затора на окраине Пекина 14 августа 2010 года. Окончательно пробка рассосалась только через 11 дней. Торговцы водой и закусками, разъезжавшие на мопедах, бессовестно заламывали цены, а водителям не оставалось ничего другого, кроме как ночевать в машине. Позже некоторые рассказывали, что не рассчитывали обрести свободу раньше сентября.

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