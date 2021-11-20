Идеи использования декоративного скотча

С помощью этого материала можно преобразить практически все что угодно.

А ведь совсем недавно мы еще ничего о нем не слышали. Сегодня же декоративный скотч продается в любом магазине для творчества.

Нас вдохновило разнообразие скотча для декора, поэтому мы решили поделиться сотней самых интересных способов его использования.

1. Жалюзи

Жалюзи, декорированные цветным скотчем в тон другим деталям интерьера, будут смотреться намного эффектнее.

2. Настольный органайзер с ящиками

Простой деревянный органайзер и другие вещи из IKEA превращаются в красивые предметы интерьера.

3. Календарь ожидания праздников и событий

Календарь ожидания праздников — вещь, пока еще многим не знакомая, но очень интересная. Традиционно он делается для детей за месяц до Нового года, чтобы «скрасить» ожидание праздника. На каждый день календаря приклеивается конвертик с конфетой или другим маленьким подарком. Конвертик можно открывать раз в день. Конечно, «ждать» с помощью календаря можно не только Нового года, но и любого другого радостного события. А сделать и украсить такой календарь поможет декоративный скотч.

4. Старый стул

Немного фантазии, краска, цветная лента — и старый стул как новенький.

5. Горшки для цветов

С помощью скотча можно оформить цветочные горшки.

6. Подсвечник

Несколько несложных действий и чудесные уютные подсвечники готовы.

7. Рамочки для фотографий

С помощью декоративного скотча обычная белая рамочка превращается в яркий предмет интерьера.

8. Дозатор для мыла

9. Чайные свечи

Чайные свечи в подсвечниках, оформленных декоративным скотчем, — прекрасный декор для собственного дома и хороший подарок.

10. Подставка под горячее

В примере использована кафельная плитка, но за основу можно взять все что угодно, скажем, дерево или картон.

11. Жестяные коробочки

Благодаря декоративному скотчу, получились очень симпатичные коробочки для мелочей.

12. Пластиковый органайзер для мелочей

13. Разделители страниц тетради

Отличный способ разделить простую тетрадь на цветные блоки.

14. Обложка блокнота

15. Подарочная упаковка

С помощью декоративного скотча можно оформить подарочную упаковку.

16. Держатель для наушников

17. Клавиатура

Наскучили стандартные клавиши — дизайн клавиатуры легко изменить.

18. Чехол для планшета

Надоел однотонный чехол? Не страшно, его можно обновить без особых усилий.

19. Выключатель

Старый выключатель обретает новую жизнь.

20. Закладка-уголок

Это не обычные закладки для книг.

21. Магнитная закладка

Действительно очень удобная вещь и отличный подарок для тех, кто любит читать.

22. Подставки под горячее в виде мини-палет

23. Подвесной подсвечник

Отличная идея для дачи или балкона.

24. Рисунок на двери

Немного терпения — и обычная белая дверь превращается в привлекающую внимание деталь интерьера.

25. Ваза

26. Подарочная упаковка для вина

Украсить бутылку вина в подарок помогут декоративный скотч.

27. Украшения для бокалов

Праздничные бокалы будут смотреться более нарядно, если добавить им несколько симпатичных деталей.

28. Кольца для салфеток

Кольца для салфеток — тоже часть атмосферы.

29. Праздничная посуда

Обычная стеклянная посуда приобретает совсем другой вид, если нанести на нее яркие узоры.

30. Одноразовые стаканчики на вечеринку или пикник

Украсить можно даже одноразовую посуду.

31. Кухонные лопатки

Еще больше идей с цветными полосами.

32. Палочки для еды

Собственные многоразовые палочки для еды.

33. Прищепки

34. Коврик под горячее на стол

Красивая, практичная и простая в исполнении салфетка под горячее.

35. Блюдо для торта

Простой пример, как украсить стандартную тарелку для торта.

36. Завинчивающаяся крышка

На такой крышке удобно подписывать баночки со специями, да и смотрится интереснее, чем простая крышка.

37. Этикетки

Сделать этикетки — тоже отличная идея.

38. Свеча

Достойная замена дорогим декоративным свечам.

39. Календарь или ежедневник

Декоративным скотчем можно украсить свой ежедневник.

40. Стаканчик для карандашей

Вместо скучной подставки из магазина — оригинальный стаканчик в любимых цветах.

41. Обложка для папки

Папки-скоросшиватели тоже можно разнообразить по своему желанию.

42. Подарочный конверт

В таком конверте можно подарить открытку ручной работы или деньги.

43. Разноцветные кнопки

С помощью цветного скотча обычные кнопки станут гораздо привлекательнее.

44. Настольный органайзер

45. Старый дырокол

С помощью декоративного скотча старому дыроколу можно придать вполне привлекательный вид.

46. Пробковая доска для заметок

Скучную доску для заметок можно оформить цветным геометрическим узором.

47. Вилка и провод зарядного устройства

Яркий шнур зарядника не только интереснее выглядит, но и будет реже теряться среди других вещей.

48. Органайзер для проводов

Простые картонные чехлы помогут держать все провода в порядке. А цветная лента сделает их непохожими друг на друга.

49. Маркеры USB-шнуров

Постоянно путающиеся шнуры от устройств могут вывести из себя даже самого спокойного человека.

50. Геометрический узор на стеклянной двери

51. Разноцветные ножки мебели

Яркий акцент освежит мебель и добавит интерьеру живости.

52. Полосатая стена

Идея для тех, кому нравятся полосы.

53. Рама для зеркала

54. Рисунки на стенах

Рисунок на стенах будет здорово смотреться вместе с другими деталями интерьера в том же стиле.

55. Вместо обоев

Декоративный скотч на однотонных стенах может заменить традиционные обои.

56. Открытые полки

Кромку на открытых полках можно сделать любой расцветки.

57. Яркий акцент на белой двери

58. Ретро-кресло для дачи

Все, что вам понадобится, — это толстый скотч двух цветов.

59. Рамы для картин

Декоративный скотч — отличная идея преобразить старую или просто скучную картинную раму.

60. Настенные часы

61. Настольные часы

Простенькие настольные часы превращаются в яркие и стильные.

62. Коробочки для мелочей

Чтобы не путать коробочки, можно использовать ленту с разным рисунком.

63. Браслет

Можно подобрать цвета и узоры под свой стиль. Сам браслет сделать довольно просто.

64. Обруч для волос

Обмотайте обычный металлический обруч декоративным скотчем и получится интересный аксессуар.

65. Серьги

66. Бокс для невидимок из коробочки Tic Tac

Простой и симпатичный способ сделать удобную коробочку для невидимок.

67. Держатель для кисточек

Навести порядок в косметичке поможет простой органайзер.

68. Пакетики из конвертов

Все, что нужно, чтобы сделать такой пакетик, — это обычный конверт и скотч.

69. Подставка для телефона

Теперь телефон всегда будет на видном месте.

70. Открытки и фотографии на холодильнике

71. Отметки в ежедневнике

С помощью цветного скотча можно разбить страницы ежедневника на логические блоки. Выглядит удобно и симпатично.

72. Пенал

73. Карандаши

Вот так за пять минут простой карандаш превращается в цветной.

74. Зажимы для бумаги

Симпатично и просто.

75. Цветной пластырь

Цветные узоры немного скрасят необходимость носить пластырь. Будет особенно полезно для детей.

76. Папка-планшет

Простой способ немного разнообразить свои канцелярские принадлежности.

77. Вазы из бутылок

Из пустых стеклянных бутылок получаются отличные высокие вазы для цветов.

78. Комнатные цветы в банках

А вот из банок выйдут замечательные горшки.

79. Настольная лампа из IKEA

Вещи из IKEA дают неограниченный простор для творчества.

80. Крышка ноутбука

Декоративным скотчем можно обклеить и крышку ноутбука.

81. Подставка для журналов

Можно обклеить декоративным скотчем купленную подставку или даже сделать ее самостоятельно.

82. Корешки старых книг

Хорошая идея для обложек старых книг или тетрадей.

83. Открытки

Декоративный скотч — незаменимый помощник в скрапбукинге.

84. Корпус мобильного телефона

Огромный выбор рисунков и расцветок дает неограниченные возможности в декорировании корпуса телефона.

85. Столешница

86. Комод

Еще один симпатичный способ обновить старую мебель.

87. Игровой городок в детскую

88. Сливная труба под мойкой

Здорово, когда порядок и красота даже там, куда мы заглядываем нечасто.

89. Вертикальная стена в уборной

Вместо скучной белой стены — широкие вертикальные полосы.

90. Маркировка багажа

Теперь чемодан точно не потеряется и не перепутается.

91. Стильные бумажные пакетики

Такие пакетики подойдут для специй, бусинок, бижутерии или небольшого подарка.

92. Абажур настольной лампы

С помощью разноцветных полос можно освежить абажур настольной лампы.

93. Декор для батареи

Не всегда получается спрятать батареи. Но если не нравится их внешний вид, вот одна из идей, как это изменить.

94. Чехол для очков

Чехлы для очков часто выглядят однообразно, но только не такой.

95. Фотографии в альбом

Этот декор понравится тем, кто любит напечатанные фотографии и бумажные фотоальбомы, оформленные своими руками.

96. Елочные игрушки на Новый год

До нового года, конечно, еще много времени, но собирать праздничные идеи можно начинать уже сейчас.

97. Тыква на Хэллоуин

98. Кромка стола

Простой способ заменить отсутствующую или старую кромку мебели.

99. Табуретка из IKEA

Снова простая вещь из IKEA превращается в стильный предмет интерьера.

100. Декор холодильника

Для тех, кто устал от однообразных белых холодильников и чувствует в себе силы творить.

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