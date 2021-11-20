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  • Murad Saparov
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Идеи использования декоративного скотча

Идеи использования декоративного скотча

С помощью этого материала можно преобразить практически все что угодно.

А ведь совсем недавно мы еще ничего о нем не слышали. Сегодня же декоративный скотч продается в любом магазине для творчества.

Нас вдохновило разнообразие скотча для декора, поэтому мы решили поделиться сотней самых интересных способов его использования.

1. Жалюзи

Идеи использования декоративного скотча

Жалюзи, декорированные цветным скотчем в тон другим деталям интерьера, будут смотреться намного эффектнее.

2. Настольный органайзер с ящиками

Идеи использования декоративного скотча

Простой деревянный органайзер и другие вещи из IKEA превращаются в красивые предметы интерьера.

3. Календарь ожидания праздников и событий

Идеи использования декоративного скотча

Календарь ожидания праздников — вещь, пока еще многим не знакомая, но очень интересная. Традиционно он делается для детей за месяц до Нового года, чтобы «скрасить» ожидание праздника. На каждый день календаря приклеивается конвертик с конфетой или другим маленьким подарком. Конвертик можно открывать раз в день. Конечно, «ждать» с помощью календаря можно не только Нового года, но и любого другого радостного события. А сделать и украсить такой календарь поможет декоративный скотч.

4. Старый стул

Идеи использования декоративного скотча

Немного фантазии, краска, цветная лента — и старый стул как новенький.

5.
Горшки для цветов

Идеи использования декоративного скотча

С помощью скотча можно оформить цветочные горшки.

6. Подсвечник

Идеи использования декоративного скотча

Несколько несложных действий и чудесные уютные подсвечники готовы.

7. Рамочки для фотографий

Идеи использования декоративного скотча

С помощью декоративного скотча обычная белая рамочка превращается в яркий предмет интерьера.

8. Дозатор для мыла

Идеи использования декоративного скотча

9. Чайные свечи

Идеи использования декоративного скотча

Чайные свечи в подсвечниках, оформленных декоративным скотчем, — прекрасный декор для собственного дома и хороший подарок.

10. Подставка под горячее

Идеи использования декоративного скотча

В примере использована кафельная плитка, но за основу можно взять все что угодно, скажем, дерево или картон.

11. Жестяные коробочки

Идеи использования декоративного скотча

Благодаря декоративному скотчу, получились очень симпатичные коробочки для мелочей.

12. Пластиковый органайзер для мелочей

Идеи использования декоративного скотча

13. Разделители страниц тетради

Идеи использования декоративного скотча

Отличный способ разделить простую тетрадь на цветные блоки.

14. Обложка блокнота

Идеи использования декоративного скотча

15. Подарочная упаковка

Идеи использования декоративного скотча

С помощью декоративного скотча можно оформить подарочную упаковку.

16. Держатель для наушников

Идеи использования декоративного скотча

17. Клавиатура

Идеи использования декоративного скотча

Наскучили стандартные клавиши — дизайн клавиатуры легко изменить.

18. Чехол для планшета

Идеи использования декоративного скотча

Надоел однотонный чехол? Не страшно, его можно обновить без особых усилий.

19. Выключатель

Идеи использования декоративного скотча

Старый выключатель обретает новую жизнь.

20. Закладка-уголок

Идеи использования декоративного скотча

Это не обычные закладки для книг.

21. Магнитная закладка

Идеи использования декоративного скотча

Действительно очень удобная вещь и отличный подарок для тех, кто любит читать.

22. Подставки под горячее в виде мини-палет

Идеи использования декоративного скотча

23. Подвесной подсвечник

Идеи использования декоративного скотча

Отличная идея для дачи или балкона.

24. Рисунок на двери

Идеи использования декоративного скотча

Немного терпения — и обычная белая дверь превращается в привлекающую внимание деталь интерьера.

25. Ваза

Идеи использования декоративного скотча

26. Подарочная упаковка для вина

Идеи использования декоративного скотча

Украсить бутылку вина в подарок помогут декоративный скотч.

27. Украшения для бокалов

Идеи использования декоративного скотча

Праздничные бокалы будут смотреться более нарядно, если добавить им несколько симпатичных деталей.

28. Кольца для салфеток

Идеи использования декоративного скотча

Кольца для салфеток — тоже часть атмосферы.

29. Праздничная посуда

Идеи использования декоративного скотча

Обычная стеклянная посуда приобретает совсем другой вид, если нанести на нее яркие узоры.

30. Одноразовые стаканчики на вечеринку или пикник

Идеи использования декоративного скотча

Украсить можно даже одноразовую посуду.

31. Кухонные лопатки

Идеи использования декоративного скотча

Еще больше идей с цветными полосами.

32. Палочки для еды

Идеи использования декоративного скотча

Собственные многоразовые палочки для еды.

33. Прищепки

Идеи использования декоративного скотча

34. Коврик под горячее на стол

Идеи использования декоративного скотча

Красивая, практичная и простая в исполнении салфетка под горячее.

35. Блюдо для торта

Идеи использования декоративного скотча

Простой пример, как украсить стандартную тарелку для торта.

36. Завинчивающаяся крышка

Идеи использования декоративного скотча

На такой крышке удобно подписывать баночки со специями, да и смотрится интереснее, чем простая крышка.

37. Этикетки

Идеи использования декоративного скотча

Сделать этикетки — тоже отличная идея.

38. Свеча

Идеи использования декоративного скотча

Достойная замена дорогим декоративным свечам.

39. Календарь или ежедневник

Идеи использования декоративного скотча

Декоративным скотчем можно украсить свой ежедневник.

40. Стаканчик для карандашей

Идеи использования декоративного скотча

Вместо скучной подставки из магазина — оригинальный стаканчик в любимых цветах.

41. Обложка для папки

Идеи использования декоративного скотча

Папки-скоросшиватели тоже можно разнообразить по своему желанию.

42. Подарочный конверт

Идеи использования декоративного скотча

В таком конверте можно подарить открытку ручной работы или деньги.

43. Разноцветные кнопки

Идеи использования декоративного скотча

С помощью цветного скотча обычные кнопки станут гораздо привлекательнее.

44. Настольный органайзер

Идеи использования декоративного скотча

45. Старый дырокол

Идеи использования декоративного скотча

С помощью декоративного скотча старому дыроколу можно придать вполне привлекательный вид.

46. Пробковая доска для заметок

Идеи использования декоративного скотча

Скучную доску для заметок можно оформить цветным геометрическим узором.

47. Вилка и провод зарядного устройства

Идеи использования декоративного скотча

Яркий шнур зарядника не только интереснее выглядит, но и будет реже теряться среди других вещей.

48. Органайзер для проводов

Идеи использования декоративного скотча

Простые картонные чехлы помогут держать все провода в порядке. А цветная лента сделает их непохожими друг на друга.

49. Маркеры USB-шнуров

Идеи использования декоративного скотча

Постоянно путающиеся шнуры от устройств могут вывести из себя даже самого спокойного человека.

50. Геометрический узор на стеклянной двери

Идеи использования декоративного скотча

51. Разноцветные ножки мебели

Идеи использования декоративного скотча

Яркий акцент освежит мебель и добавит интерьеру живости.

52. Полосатая стена

Идеи использования декоративного скотча

Идея для тех, кому нравятся полосы.

53. Рама для зеркала

Идеи использования декоративного скотча

54. Рисунки на стенах

Идеи использования декоративного скотча

Рисунок на стенах будет здорово смотреться вместе с другими деталями интерьера в том же стиле.

55. Вместо обоев

Идеи использования декоративного скотча

Декоративный скотч на однотонных стенах может заменить традиционные обои.

56. Открытые полки

Идеи использования декоративного скотча

Кромку на открытых полках можно сделать любой расцветки.

57. Яркий акцент на белой двери

Идеи использования декоративного скотча

58. Ретро-кресло для дачи

Идеи использования декоративного скотча

Все, что вам понадобится, — это толстый скотч двух цветов.

59. Рамы для картин

Идеи использования декоративного скотча

Декоративный скотч — отличная идея преобразить старую или просто скучную картинную раму.

60. Настенные часы

Идеи использования декоративного скотча

61. Настольные часы

Идеи использования декоративного скотча

Простенькие настольные часы превращаются в яркие и стильные.

62. Коробочки для мелочей

Идеи использования декоративного скотча

Чтобы не путать коробочки, можно использовать ленту с разным рисунком.

63. Браслет

Идеи использования декоративного скотча

Можно подобрать цвета и узоры под свой стиль. Сам браслет сделать довольно просто.

64. Обруч для волос

Идеи использования декоративного скотча

Обмотайте обычный металлический обруч декоративным скотчем и получится интересный аксессуар.

65. Серьги

Идеи использования декоративного скотча

66. Бокс для невидимок из коробочки Tic Tac

Идеи использования декоративного скотча

Простой и симпатичный способ сделать удобную коробочку для невидимок.

67. Держатель для кисточек

Идеи использования декоративного скотча

Навести порядок в косметичке поможет простой органайзер.

68. Пакетики из конвертов

Идеи использования декоративного скотча

Все, что нужно, чтобы сделать такой пакетик, — это обычный конверт и скотч.

69. Подставка для телефона

Идеи использования декоративного скотча

Теперь телефон всегда будет на видном месте.

70. Открытки и фотографии на холодильнике

Идеи использования декоративного скотча

71. Отметки в ежедневнике

Идеи использования декоративного скотча

С помощью цветного скотча можно разбить страницы ежедневника на логические блоки. Выглядит удобно и симпатично.

72. Пенал

Идеи использования декоративного скотча

73. Карандаши

Идеи использования декоративного скотча

Вот так за пять минут простой карандаш превращается в цветной.

74. Зажимы для бумаги

Идеи использования декоративного скотча

Симпатично и просто.

75. Цветной пластырь

Идеи использования декоративного скотча

Цветные узоры немного скрасят необходимость носить пластырь. Будет особенно полезно для детей.

76. Папка-планшет

Идеи использования декоративного скотча

Простой способ немного разнообразить свои канцелярские принадлежности.

77. Вазы из бутылок

Идеи использования декоративного скотча

Из пустых стеклянных бутылок получаются отличные высокие вазы для цветов.

78. Комнатные цветы в банках

Идеи использования декоративного скотча

А вот из банок выйдут замечательные горшки.

79. Настольная лампа из IKEA

Идеи использования декоративного скотча

Вещи из IKEA дают неограниченный простор для творчества.

80. Крышка ноутбука

Идеи использования декоративного скотча

Декоративным скотчем можно обклеить и крышку ноутбука.

81. Подставка для журналов

Идеи использования декоративного скотча

Можно обклеить декоративным скотчем купленную подставку или даже сделать ее самостоятельно.

82. Корешки старых книг

Идеи использования декоративного скотча

Хорошая идея для обложек старых книг или тетрадей.

83. Открытки

Идеи использования декоративного скотча

Декоративный скотч — незаменимый помощник в скрапбукинге.

84. Корпус мобильного телефона

Идеи использования декоративного скотча

Огромный выбор рисунков и расцветок дает неограниченные возможности в декорировании корпуса телефона.

85. Столешница

Идеи использования декоративного скотча

86. Комод

Идеи использования декоративного скотча

Еще один симпатичный способ обновить старую мебель.

87. Игровой городок в детскую

Идеи использования декоративного скотча

88. Сливная труба под мойкой

Идеи использования декоративного скотча

Здорово, когда порядок и красота даже там, куда мы заглядываем нечасто.

89. Вертикальная стена в уборной

Идеи использования декоративного скотча

Вместо скучной белой стены — широкие вертикальные полосы.

90. Маркировка багажа

Идеи использования декоративного скотча

Теперь чемодан точно не потеряется и не перепутается.

91. Стильные бумажные пакетики

Идеи использования декоративного скотча

Такие пакетики подойдут для специй, бусинок, бижутерии или небольшого подарка.

92. Абажур настольной лампы

Идеи использования декоративного скотча

С помощью разноцветных полос можно освежить абажур настольной лампы.

93. Декор для батареи

Идеи использования декоративного скотча

Не всегда получается спрятать батареи. Но если не нравится их внешний вид, вот одна из идей, как это изменить.

94. Чехол для очков

Идеи использования декоративного скотча

Чехлы для очков часто выглядят однообразно, но только не такой.

95. Фотографии в альбом

Идеи использования декоративного скотча

Этот декор понравится тем, кто любит напечатанные фотографии и бумажные фотоальбомы, оформленные своими руками.

96. Елочные игрушки на Новый год

Идеи использования декоративного скотча

До нового года, конечно, еще много времени, но собирать праздничные идеи можно начинать уже сейчас.

97. Тыква на Хэллоуин

Идеи использования декоративного скотча

98. Кромка стола

Идеи использования декоративного скотча

Простой способ заменить отсутствующую или старую кромку мебели.

99. Табуретка из IKEA

Идеи использования декоративного скотча

Снова простая вещь из IKEA превращается в стильный предмет интерьера.

100. Декор холодильника

Идеи использования декоративного скотча

Для тех, кто устал от однообразных белых холодильников и чувствует в себе силы творить.

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