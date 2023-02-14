Что скрывает крупнейшая в мире подземка: тайная жизнь Нью-Йоркского метро

Метро Нью-Йорка — легендарная система подземного транспорта. Каждый день она обслуживает более 5 миллионов пассажиров. Тем не менее у Нью-Йоркского метро постоянно возникают проблемы с бюджетом, а некоторые его технологии не претерпели существенных изменений с момента запуска в 1904 году. Сочетание этих факторов делает задачу функционирования этой транспортной системы для Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) далеко не легкой. Служба завела свой Instagram, где рассказывает, каково это — поддерживать в рабочем состоянии самую крупную в мире подземку, и показывает закулисье своей работы — затопленные тоннели, покрытые снегом пути и сварочные работы.











«Рабочие готовятся снять старую краску с потолка тоннеля на 59-й улице на маршрутах 4 и 5».







«На небе не было ни облачка, так что отделу обслуживания переходов MTA пришлось взять с собой свою воду, чтобы провести “мокрое тестирование” защиты от затопления на станции “Боулинг-Грин” в Нижнем Манхэттене».







«Старый участок третьего рельса подсаживают на технический поезд возле станции “Клоссон-авеню”».







«…Ил быстро скапливается, и нам становится труднее справляться с 13 миллионами галлонов воды в день, которую мы откачиваем. Поэтому приходится забираться туда с отсасывающей трубой и лопатой, чтобы предотвратить затопление в подземной системе».







«Рабочие, обслуживающие сигнальные устройства, сегодня проводили профилактическое обслуживание на важнейшем узле на станциях “Бродвей” и “Мертл-авеню”, где маршруты J, M и Z расходятся в Бруклине».







«Городской совет по транспорту Нью-Йорка был распущен в 1953 году, и его сменило Транспортное управление Нью-Йорка».







«TurnStyle, группа магазинов и ресторанов, открылась в вестибюле комплекса станций “59-я улица — Колумбус-Серкл”».







«Команда по обслуживанию инфраструктуры заливает раствором протечки в потолке тоннеля под Бродвеем к северу от станции “157-я улица” на линии 1».







«Дорожные рабочие поднимают некоторые из 35 рельсов, которые заменили на этой неделе во время ночных работ FASTRACK на маршрутах B, D, F и M на Манхэттене».







«Здесь, к северу от “Боулинг-Грин”, расплавленная сталь с ярким свечением и облаком дыма течет в соединение между рельсами в процессе термитной сварки».







«Сигнальный рабочий счищает снег со стопорного рычага на линии Уэст-Энд в Бруклине».







«Бригады рабочих провели ночь… под “Ностранд-авеню”, завершая первый этап работ FASTRACK в этом году на маршруте 2 в Бруклине».











«Импровизированный джазовый концерт в воскресенье, 29 ноября 2015 года, который был приурочен к 100-летию со дня рождения композитора Билли Стрейхорна, сочинившего Take the “A” Train».







«Детали памятника Первой мировой войне бывшей Скоростной транспортной системы Бруклина, находящегося рядом с автобусной станцией “Восточный Нью-Йорк”».







«Обслуживание автобусов на станции “Чарльстон”, Статен-Айленд».







«Сотрудник департамента путей срезает кусок нового рельса, чтобы исправить его размер, к северу от станции “Чеймберс-стрит” на линии Бродвея и Седьмой авеню с маршрутами 1, 2, 3».







«Свариваемые сечения нового третьего рельса по линии R в районе Бэй-Ридж ночью».







«На технический поезд устанавливают огромный фен, чтобы сдувать пыль, которая поднимается, когда шпалоподбивочная машина выравнивает железнодорожное полотно».







«Бригады работали всю ночь на станции “14-я улица” на маршрутах 1, 2, 3 после прорыва водопровода на улице».







«Уборщики наводят лоск на исторические терракотовые рельефы на станции “Боро-холл” во время ночных работ FASTRACK на линии Лексингтон-авеню».







«Что может быть лучше свежего слоя краски!»







«Адам Мигер удивил свою девушку Каролин Гроссман… сделав ей предложение руки и сердца… прямо посреди метро Второй авеню! Оба работают планировщиками».







«Джейми Бенсон выступает в Party To-Go».



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