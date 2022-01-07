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Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», – именно эта поговорка как нельзя кстати подходит снимкам иранских женщин до культурной революции 1980 года и после. Трудно представить, что когда-то они одевались также модно, как и европейки, имели свободу выбора в одежде и макияже. Как менялся образ иранской женщины с начала ХХ века и по сегодняшний день – далее в обзоре.

Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

1900-е


Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

Женщины из гарема иранского шаха Насер ад-Дин ШахКаджара.

В 1900-х годах иранские женщины носили национальные одеяния, покрывали голову белым платком-хиджабом и не использовали ни грамма косметики. Монобровь считалась признаком красоты.

1910-1920-е


Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

К 1910-му году появилось социальное движение за права женщин. Конечно же, это не могло не отразиться на одежде иранок. К началу 1920-х годов женщины по-прежнему носили хиджаб, но теперь он был ярких оттенков, а под ним виднелись уложенные волной пряди волос.

1930-е


Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

В 1930-е годы 34-й шах Ирана Реза Пехлеви заявил, что он «модернизирует» свою страну. В 1935 году Персия стала именоваться Ираном, а правитель издал указ о снятии чадры. Это должно было стать огромным шагом вперед, однако женщины оказались не готовы к столь кардинальным переменам. Они полагали, что отсутствие чадры унижает их.

1940-е


Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

В начале 1940-х годов Реза-хан отрекся от престола, а закон о снятии чадры перестал действовать. Однако теперь ношение чадры рассматривалось как индикатор низкого класса и отсталого мировоззрения, а также препятствие для нормального труда на рабочих местах.

Теперь внешний вид модной иранской женщины ничем не отличался от европейки или американки: волнистые волосы, макияж на лице, платья по колено.

1950-1960-е


Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

В период 1950-1960-х годов в Иране продолжала наблюдаться дихотомия (разделение) женщин. Образ представительницы высшего класса полностью отражал модные тенденции Запада, в то время как иранские женщины более скромного достатка с гордостью носили чадру.

Модницы щедро пользовались подводкой для глаз, а на головах сооружали высокие прически. В 1960-х женщины получили право голоса, а в 1968-м министром образования Ирана была назначена Фаррохру Парса.

1970-е


Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

В 1970-х годах иранские женщины получили право на развод. Тогда же девушки носили короткие юбки, блузки с глубоким декольте, открытые купальники. Они с удовольствием принимали участие в конкурсах красоты. Глядя на обложки модных журналов того времени, сложно представить, что это раскрепощенные мусульманские женщины, ведь к концу 1970-х ситуация изменилась кардинально.

1980-е


Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

В 1978-79-м гг. в Иране произошла Исламская революция. Шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал, а на его место пришел духовный лидер аятолла Хомейни. В 1980-м году произошла так называемая Культурная революция. Учебные заведения закрылись на неопределенный срок, министр образования Фаррохру Парса была казнена, а перед шиитскими богословами поставили задачу: подчинить своей воле сознание народа.

Женщинам при новом режиме пришлось очень тяжело. Их лишили многих прав и обязали снова надеть черную чадру и платок-хиджаб. Тех, кто осмеливался выходить на улицу без этого одеяния, нередко забивали камнями насмерть.

1990-2000-е


Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

Спустя 10 лет женщинам разрешили носить разноцветные хиджабы, немного стали немного видны волосы. В 2009 году произошла Зеленая революция. Женщины принимали в ней активное участие, надеясь, что они получат больше прав.

2010-е


Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

К 2010 году в манере одеваться был достигнут определенный прогресс: вместо хиджаба иранки стали носить обычный платок, на многих из них можно увидеть брюки и джинсы.

Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

Современные иранские женщины.

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