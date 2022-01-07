Как менялась мода иранских женщин с начала ХХ века до сегодняшнего дня

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», – именно эта поговорка как нельзя кстати подходит снимкам иранских женщин до культурной революции 1980 года и после. Трудно представить, что когда-то они одевались также модно, как и европейки, имели свободу выбора в одежде и макияже. Как менялся образ иранской женщины с начала ХХ века и по сегодняшний день – далее в обзоре.









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