Малоизвестные фотографии Леонардо Ди Каприо: Таким популярного актёра видели единицы

Как парень с Калифорнии стал мировой звездой.

1. Счастливые родители

Мать Ирмелин Инденбиркен и отец Джордж Ди Каприо с маленьким сыном.

2. Маленький Лео вместе с мамой

Великая женщина, сумевшая вырастить из своего ребёнка знаменитость.

3. Детский снимок юного дарования

Родившийся в Америке, Лео имел германские корни по линии матери.

4. Рождённый в суровых районах Лос-Анжелеса добродушный малыш

Малыш в столь юном возрасте уже умел держать себя перед камерой.

5. В объятиях своего отца – художника комиксов

Человек, который привёл его в мир кинематографа.

6. Леонардо со сводным братом - Адамом Фарраром

В последние годы братья не поддерживают контакт из-за проблем с наркотиками Адама.

7. «Жизнь этого парня», 1993 год

Психологический фильм о непростых отношениях между отчимом и мальчиком.

8. «Зубастики 3», 1993 год

Первый полнометражный фильм актёра.

9. Фото с одного из кастингов

Когда Лео было всего 2,5 года, отец отвёл его на популярное детское телешоу, которое стало первым появлением будущего актёра перед камерой.

10. «Проблемы роста», 1988 год

Благодаря тому, что у 14-ти летнего парня появился личный агент, он чаще стал мелькать на экране.

11. «Быстрый и мертвый», 1994 год

Популярный вестерн, принёсший номинацию Оскара.

12. «Полное затмение»

Роль юного французского вундеркинда Артура Рембо.

13. «Ромео+Джульетта», 1996 год

Лео стал секс-символом телеэкрана.

14. Драма «Дневник баскетболиста», 1995 год

Картина не имеющая большого успеха, но принесшая опыт игры актёра.

15. «Титаник», 1997 год

Этот фильм окончательно закрепил за Ди Каприо амплуа романтического героя.

16. «Что гложет Гилберта Грэйпа?»,1993 год

Одна из первых драм в актёрской карьере Леонардо.

17. Элайджа Вуд с Леонардо Ди Каприо, 1994 год

Совместное фото на 66-й церемонии «Оскар».

18. На съёмочной площадке

Юный Лео всегда был задорным и взбалмошным».

19. Хиппи в душе, в полной мере смог сыграть эту роль на экране

В процессе съемок фильма «Пляж» в числе которых был и Ди Каприо, смыло с лодки сильной волной, к счастью всем удалось спастись.

20. Мечта всей его жизни осуществилась –после 22 лет ожидания он получил Оскар

Ди Каприо отказался от роли Камерленго в фильме «Ангелы и демоны» даже после личного приглашения от Тома Хэнкса