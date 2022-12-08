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Тренажерка 19-ого века: «механотерапия» доктора Густава Зандера

Тренажерка 19-ого века: «механотерапия» доктора Густава Зандера

В Стокгольме в середине XIX века жил-да был Доктор Густав Зандер и преподавал он моднейшую тогда гимнастику. Дела у него, как у человека на хайпе, идущего в ногу с модой шли очень даже хорошо, даже преотлично. В какой-то момент у него стало так много клиентов, что Зандер перестал справляться с потоком страждущих. Это и подтолкнуло его к фитнес-революции, настоящий прорыв: в 1857 году доктор создал моднейшие тренажеры, навсегда изменившие представления людей о том, как проводить время в «тренажерке», а вернее — гимнастическом зале. К слову — многие из этих устройств приводились в движение посредством пара, в духе настоящего стимпанка. Позже, уже в 1890-х, на смену паровым элементам пришли привычные всем электрические.

Тогда никто не говорил, про то, что он «качается», использовали более элегантный и изящный термин «механотерапия». Тренажеры Зандера были невероятно популярны. Во всей Европе открылось более 300 «институтов» доктора. Да даже на «Титанике» был гимнастический зал, где можно было попрактиковать механотерапию.

Все изображения взяты из книги «Медико-механическая гимнастика доктора Г. Зандера» 1892 года:

паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Увеличьте циркуляцию крови к уставшим и холодным ногам с помощью массажа»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Был ли день в школе для вас немного утомительным и оставил вас скованными? Немного потянувшись туловищем, вы скоро почувствуете прилив новых сил!»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Ваши бока будут тщательно растянуты в этом устройстве с диагональной подвеской»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Вы нервничаете или боретесь с запорами? Вы обнаружите, что эта вибромассажная машина творит чудеса!»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Разместитесь в этом приборе для измерения параметров туловища и нанесите на карту контуры вашего тела и изгибы позвоночника»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«С помощью этого элегантного тренажера для расширения грудной клетки вы можете увеличить свой пульс и приток крови к легким»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Это может выглядеть как обеденный стол с бархатной столешницей, но с его помощью вы можете исправить дисбаланс в мышцах, скелете и суставах»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Это что-то из камеры пыток графа Дракулы? Нет, всего лишь устройство для перестройки грудной клетки!»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Приходи и разомни свой живот!»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Этот мальчик не сидит на барном стуле, это машина для скручивания туловища, которая укрепляет его желудок!»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Этому мальчику помогает растяжка рук, когда он работает над балансом своего туловища»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Это устройство для сгибания полезно для рук, плеч и спины»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Для тех, кто не может или не решается сесть на лошадь, этот аппарат заставляет вибрировать ваше тело, словно вы в седле»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи«Устройство для измерения поперечного сечения для отслеживания изменений в организме»
паровые тренажеры старинные тренажеры викторианской эпохи

 

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