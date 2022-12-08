Тренажерка 19-ого века: «механотерапия» доктора Густава Зандера

В Стокгольме в середине XIX века жил-да был Доктор Густав Зандер и преподавал он моднейшую тогда гимнастику. Дела у него, как у человека на хайпе, идущего в ногу с модой шли очень даже хорошо, даже преотлично. В какой-то момент у него стало так много клиентов, что Зандер перестал справляться с потоком страждущих. Это и подтолкнуло его к фитнес-революции, настоящий прорыв: в 1857 году доктор создал моднейшие тренажеры, навсегда изменившие представления людей о том, как проводить время в «тренажерке», а вернее — гимнастическом зале. К слову — многие из этих устройств приводились в движение посредством пара, в духе настоящего стимпанка. Позже, уже в 1890-х, на смену паровым элементам пришли привычные всем электрические.

Тогда никто не говорил, про то, что он «качается», использовали более элегантный и изящный термин «механотерапия». Тренажеры Зандера были невероятно популярны. Во всей Европе открылось более 300 «институтов» доктора. Да даже на «Титанике» был гимнастический зал, где можно было попрактиковать механотерапию.

Все изображения взяты из книги «Медико-механическая гимнастика доктора Г. Зандера» 1892 года:

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