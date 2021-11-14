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История снеговика: Когда он был страшным чудовищем, и для чего его лепили в старину


Лепка снеговиков – одно из любимых зимних развлечений детворы. Боровская А.К. Дети лепят снеговика.

Лепка снеговиков – одно из любимых зимних развлечений детворы. Боровская А.К. Дети лепят снеговика.

Снеговик в классическом представлении – это три снежных кома: большой (живот), средний (грудь) и маленький (голова). Руки снежного человечка чаще всего делаются из веток, но бывают скульптуры и с ручками из снега. Сейчас это кажется незыблемой классикой, тем не менее, такой стандарт для снеговиков был неофициально принят лишь в XIX веке. А раньше это были существа, способные своим видом напугать не только ребенка, но и взрослого. При лепке снежной фигуры люди пускали в ход всю свою фантазию, воплощали свои страхи и переживания.

Первый снеговик был итальянцем


Сегодня никто точно не скажет, кто первым слепил фигуру из снега, и в какой стране это произошло. Однако есть упоминание, что первый снеговик «родился» в руках Микела́нджело ди Лодо́вико ди Леона́рдо ди Буонарро́ти Симо́ни в XV веке. Где скульптор взял снег, и как выглядело его детище – история умалчивает. В то же время некоторые источники утверждают, что снеговик был придуман святым Франциском Ассзиским. Хотя слово «schneemann», что означает снежный человек, немецкого происхождения, а «snowman» - английского.

В печатном издании снеговик первый раз отметился в Часослове, XIV век, где можно было увидеть и иллюстрацию – люди скатывают снег в большие шары.
Возможно, чтобы слепить снеговика?
В старину снеговики могли олицетворять не только добро, но и зло./Фото: www.travelnews24.ru

В старину снеговики могли олицетворять не только добро, но и зло./Фото: www.travelnews24.ru

 

Если открыть книгу «Словари русских мифов и сказок», то можно прочесть, что Снеговик признается божественным отцом Снегурочки ,Богом-Сыном языческого Бога-Отца - Деда Мороза и великой Снежной Вьюги-Метелицы.

Снеговики-злюки и путь к доброте


Когда произносишь слово снеговик, представляется смешной человечек из снега, символизирующий приход зимы и новый год. А ведь так было не всегда.

Сегодня, когда в домах есть отопление, горячая вода и прочие блага цивилизации, холодная зима не может напугать человека. Раньше же все было иначе - зимнее время считалось самым тяжелым для выживания. Видимо поэтому и снеговики лепились в виде страшных, злобных, большого размера чудовищ. Возможно, они олицетворяли холодную, тяжелую зиму.
Иллюстрация из Часослова. Таким могло быть «зимнее чучело»./Фото: ic-press.ru

Иллюстрация из Часослова. Таким могло быть «зимнее чучело»./Фото: ic-press.ru

 

Страхов, связанных со снеговиками, было немало, например, их не рекомендовалось лепить в полнолуние во избежание проблем, ночных кошмаров, неудач. В северных странах не рекомендовали смотреть на снеговика из окна. Если человек шел ночью и наткнулся на снежную скульптуру, он должен был как можно быстрее сменить траекторию пути и постараться не смотреть на нее.

Такая ситуация продолжалась вплоть до XIX века. Люди стали просвещеннее, сказочные страшилки увлекали их все меньше. Снеговики постепенно перешли в категорию символов Нового года и Рождества. Появились красочные открытки с изображениями снеговичков, которые приветливо улыбались, словно желая счастливого праздника.

Тем не менее, у христиан сохранялось поверье, что они – посланники небес, ангелочки, которые помогают бороться с бесами, и у которых можно просить что угодно. Главное – вылепить такого ангела из чистейшего свежего снежка, и усердно просить его, чтобы он услышал и принял просьбу. А уж потом, растекаясь от наступающего тепла, унес ее в небо в виде тысячи мельчайших капель.

Снеговики в России – даешь половую дифференциацию!


«Мы не ели, мы не пили, Бабу снежную лепили», писала знаменитая детская поэтесса Агния Барто. Да, именно бабу, существо женского рода. В России, в отличие от Европы, все снежные скульптуры имели свой пол. Еще во времена язычества наши предки лепили снеговиков, которым доверяли самые тайные желания: разбогатеть, избавиться от болезни, жениться… А вот за хорошей зимней погодой обращались к Снежной бабе, так как считали ее духом женского пола, управляющим погодой.

К снежным скульптурам обоих полов относились с уважением. Не даром существуют русские выражения «мороз-батюшка», «зима-матушка». Кстати, январь в народе часто называли «снеговик». Снегурочку, эту прекрасную зимнюю красавицу, тоже придумали в России. Возможно, какой-то деревенский Пигмалион слепил свою снежную Галатею и назвал ее так.
Иллюстрация к книге Г.Х. Андерсена «Снеговик».

Иллюстрация к книге Г.Х. Андерсена «Снеговик».

 

Во что снеговика нарядишь, так и новый год проведешь


Как только в российских городах и селах выпадал первый снег, начиналась работа по лепке снежных баб, причем сделать их полагалось целых три. Большая баба была ответственна за хорошую зимнюю погоду, средняя – за урожайность, маленькая, носящая смешное имя Крышня, отвечала за радость, веселье и счастье в доме.

В европейских странах было принято ставить снеговика неподалеку от дома. Снежного человека украшали, одевали, даже раскрашивали, в общем, всячески ублажали. Сейчас уже мало кто верит в то, что снеговик может влиять на судьбу или менять погоду. Их лепят, чтобы развлечься, весело провести время. Но обязательные аксессуары все же остались и они всем известны. А что они означали раньше?
Годы идут, а снеговик не стареет. Лишь меняется мода./Фото: detsadprosek.ucoz.ru

Годы идут, а снеговик не стареет. Лишь меняется мода./Фото: detsadprosek.ucoz.ru

 

Надетое вместо шапки ведро символизировало достаток, финансовое благополучие. Нам бы так. Метла в снежных руках помогала прогнать холода и притянуть к земле побольше снега для будущего урожая. Глазки из углей и другая «косметика» на снежном лице – для того, чтобы все горести и обиды ушли в прошлое. Морковный нос, естественно, олицетворял мольбу об урожайности, плодородии. Бусы из чеснока отгоняли бесов и прибавляли здоровья тем, кто жил неподалеку от снеговика.

Увлечение снеговиками


Многие детские писатели с удовольствием писали о снеговиках. Милая сказка с названием «Der Wunsh des braunen Schneemannes» («Мечта коричневого снеговика») была написана немецким писателем Мэнди Фогелем. Игрушка-снеговичок, сделанная из шоколада, очень хочет посмотреть на снег. Малыш Тим выносит шоколадного друга на улицу, где тот покрывается инеем. Снеговичок радуется, что стал белым, а мальчик молчит, понимая, что шоколадка ошибается.

Ганс Христиан Андерсен рассказал о жизни и судьбе снежного человека в сказке «Снеговик». Это грустная история. Снеговичок, которого дети слепили в морозы, не испытывал радости от снежных бурь, холода и других прелестей зимы. Он заглядывал в окошко и с тоской смотрел на печку, в которой пылали дрова. Что-то шевелилось в его снежной душе, когда он смотрел на пламя и искрящиеся угольки.

И только весной, когда наступило тепло, все стало ясно. Снеговик растаял под лучами солнца, и стало понятно, почему его так влекло к огню – внутри его была кочерга. Она и тянулась к печи, вспоминая свою любимую работу.
Открытка, 80 годы 20 века. Во второй половине 20 века снеговики стали самыми любимыми новогодними героями.

Открытка, 80 годы 20 века. Во второй половине 20 века снеговики стали самыми любимыми новогодними героями.

 

В советские времена снеговик и снежная баба были самыми востребованными новогодними персонажами. Выпускались открытки с их изображением, снимались мультфильмы и художественные фильмы с их участием, а детвора с удовольствием лепила их из снега.

Достижения снеговиков


Снеговик в современном мире – это не только символ зимы, пришедший из старины. Это еще и возможность установить рекорд. Например, очень популярны соревнования по лепке снежных фигур. Высшее достижение - 37,2 метра. Именно такой рост зафиксирован у снеговика-гиганта слепленного в Америке, в городке Бетель. Весил титан целых 6 тонн.

Европа не отстает: снеговичок высотой 16,7 метра был воздвигнут в Австрии, на горном курорте Гальтюр.

Снеговиков любят, их лепят, ими хвастаются. 18 января отмечается Всемирный день Снеговика!
Сегодня снеговики – это забавные и веселые снежные герои./Фото: vtemu.by

Сегодня снеговики – это забавные и веселые снежные герои./Фото: vtemu.by

 

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История снеговика: Когда он был страшным чудовищем, и для чего его лепили в старину

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История снеговика: Когда он был страшным чудовищем, и для чего его лепили в старинуПодписаться на мой Instagram
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