История снеговика: Когда он был страшным чудовищем, и для чего его лепили в старину

Лепка снеговиков – одно из любимых зимних развлечений детворы. Боровская А.К. Дети лепят снеговика.

Первый снеговик был итальянцем

В старину снеговики могли олицетворять не только добро, но и зло./Фото: www.travelnews24.ru

Снеговики-злюки и путь к доброте

Иллюстрация из Часослова. Таким могло быть «зимнее чучело»./Фото: ic-press.ru

Снеговики в России – даешь половую дифференциацию!

Иллюстрация к книге Г.Х. Андерсена «Снеговик».

Во что снеговика нарядишь, так и новый год проведешь

Годы идут, а снеговик не стареет. Лишь меняется мода./Фото: detsadprosek.ucoz.ru

Увлечение снеговиками

Открытка, 80 годы 20 века. Во второй половине 20 века снеговики стали самыми любимыми новогодними героями.

Достижения снеговиков

Сегодня снеговики – это забавные и веселые снежные герои./Фото: vtemu.by