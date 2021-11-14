История снеговика: Когда он был страшным чудовищем, и для чего его лепили в старину

Лепка снеговиков – одно из любимых зимних развлечений детворы. Боровская А.К. Дети лепят снеговика.
Снеговик в классическом представлении – это три снежных кома: большой (живот), средний (грудь) и маленький (голова). Руки снежного человечка чаще всего делаются из веток, но бывают скульптуры и с ручками из снега. Сейчас это кажется незыблемой классикой, тем не менее, такой стандарт для снеговиков был неофициально принят лишь в XIX веке. А раньше это были существа, способные своим видом напугать не только ребенка, но и взрослого. При лепке снежной фигуры люди пускали в ход всю свою фантазию, воплощали свои страхи и переживания.
Первый снеговик был итальянцем
Сегодня никто точно не скажет, кто первым слепил фигуру из снега, и в какой стране это произошло. Однако есть упоминание, что первый снеговик «родился» в руках Микела́нджело ди Лодо́вико ди Леона́рдо ди Буонарро́ти Симо́ни в XV веке. Где скульптор взял снег, и как выглядело его детище – история умалчивает. В то же время некоторые источники утверждают, что снеговик был придуман святым Франциском Ассзиским. Хотя слово «schneemann», что означает снежный человек, немецкого происхождения, а «snowman» - английского.
В печатном издании снеговик первый раз отметился в Часослове, XIV век, где можно было увидеть и иллюстрацию – люди скатывают снег в большие шары. Возможно, чтобы слепить снеговика?
В старину снеговики могли олицетворять не только добро, но и зло./Фото: www.travelnews24.ru
Если открыть книгу «Словари русских мифов и сказок», то можно прочесть, что Снеговик признается божественным отцом Снегурочки ,Богом-Сыном языческого Бога-Отца - Деда Мороза и великой Снежной Вьюги-Метелицы.
Снеговики-злюки и путь к доброте
Когда произносишь слово снеговик, представляется смешной человечек из снега, символизирующий приход зимы и новый год. А ведь так было не всегда.
Сегодня, когда в домах есть отопление, горячая вода и прочие блага цивилизации, холодная зима не может напугать человека. Раньше же все было иначе - зимнее время считалось самым тяжелым для выживания. Видимо поэтому и снеговики лепились в виде страшных, злобных, большого размера чудовищ. Возможно, они олицетворяли холодную, тяжелую зиму.
Иллюстрация из Часослова. Таким могло быть «зимнее чучело»./Фото: ic-press.ru
Страхов, связанных со снеговиками, было немало, например, их не рекомендовалось лепить в полнолуние во избежание проблем, ночных кошмаров, неудач. В северных странах не рекомендовали смотреть на снеговика из окна. Если человек шел ночью и наткнулся на снежную скульптуру, он должен был как можно быстрее сменить траекторию пути и постараться не смотреть на нее.
Такая ситуация продолжалась вплоть до XIX века. Люди стали просвещеннее, сказочные страшилки увлекали их все меньше. Снеговики постепенно перешли в категорию символов Нового года и Рождества. Появились красочные открытки с изображениями снеговичков, которые приветливо улыбались, словно желая счастливого праздника.
Тем не менее, у христиан сохранялось поверье, что они – посланники небес, ангелочки, которые помогают бороться с бесами, и у которых можно просить что угодно. Главное – вылепить такого ангела из чистейшего свежего снежка, и усердно просить его, чтобы он услышал и принял просьбу. А уж потом, растекаясь от наступающего тепла, унес ее в небо в виде тысячи мельчайших капель.
Снеговики в России – даешь половую дифференциацию!
«Мы не ели, мы не пили, Бабу снежную лепили», писала знаменитая детская поэтесса Агния Барто. Да, именно бабу, существо женского рода. В России, в отличие от Европы, все снежные скульптуры имели свой пол. Еще во времена язычества наши предки лепили снеговиков, которым доверяли самые тайные желания: разбогатеть, избавиться от болезни, жениться… А вот за хорошей зимней погодой обращались к Снежной бабе, так как считали ее духом женского пола, управляющим погодой.
К снежным скульптурам обоих полов относились с уважением. Не даром существуют русские выражения «мороз-батюшка», «зима-матушка». Кстати, январь в народе часто называли «снеговик». Снегурочку, эту прекрасную зимнюю красавицу, тоже придумали в России. Возможно, какой-то деревенский Пигмалион слепил свою снежную Галатею и назвал ее так.
Иллюстрация к книге Г.Х. Андерсена «Снеговик».
Во что снеговика нарядишь, так и новый год проведешь
Как только в российских городах и селах выпадал первый снег, начиналась работа по лепке снежных баб, причем сделать их полагалось целых три. Большая баба была ответственна за хорошую зимнюю погоду, средняя – за урожайность, маленькая, носящая смешное имя Крышня, отвечала за радость, веселье и счастье в доме.
В европейских странах было принято ставить снеговика неподалеку от дома. Снежного человека украшали, одевали, даже раскрашивали, в общем, всячески ублажали. Сейчас уже мало кто верит в то, что снеговик может влиять на судьбу или менять погоду. Их лепят, чтобы развлечься, весело провести время. Но обязательные аксессуары все же остались и они всем известны. А что они означали раньше?
Годы идут, а снеговик не стареет. Лишь меняется мода./Фото: detsadprosek.ucoz.ru
Надетое вместо шапки ведро символизировало достаток, финансовое благополучие. Нам бы так. Метла в снежных руках помогала прогнать холода и притянуть к земле побольше снега для будущего урожая. Глазки из углей и другая «косметика» на снежном лице – для того, чтобы все горести и обиды ушли в прошлое. Морковный нос, естественно, олицетворял мольбу об урожайности, плодородии. Бусы из чеснока отгоняли бесов и прибавляли здоровья тем, кто жил неподалеку от снеговика.
Увлечение снеговиками
Многие детские писатели с удовольствием писали о снеговиках. Милая сказка с названием «Der Wunsh des braunen Schneemannes» («Мечта коричневого снеговика») была написана немецким писателем Мэнди Фогелем. Игрушка-снеговичок, сделанная из шоколада, очень хочет посмотреть на снег. Малыш Тим выносит шоколадного друга на улицу, где тот покрывается инеем. Снеговичок радуется, что стал белым, а мальчик молчит, понимая, что шоколадка ошибается.
Ганс Христиан Андерсен рассказал о жизни и судьбе снежного человека в сказке «Снеговик». Это грустная история. Снеговичок, которого дети слепили в морозы, не испытывал радости от снежных бурь, холода и других прелестей зимы. Он заглядывал в окошко и с тоской смотрел на печку, в которой пылали дрова. Что-то шевелилось в его снежной душе, когда он смотрел на пламя и искрящиеся угольки.
И только весной, когда наступило тепло, все стало ясно. Снеговик растаял под лучами солнца, и стало понятно, почему его так влекло к огню – внутри его была кочерга. Она и тянулась к печи, вспоминая свою любимую работу.
Открытка, 80 годы 20 века. Во второй половине 20 века снеговики стали самыми любимыми новогодними героями.
В советские времена снеговик и снежная баба были самыми востребованными новогодними персонажами. Выпускались открытки с их изображением, снимались мультфильмы и художественные фильмы с их участием, а детвора с удовольствием лепила их из снега.
Достижения снеговиков
Снеговик в современном мире – это не только символ зимы, пришедший из старины. Это еще и возможность установить рекорд. Например, очень популярны соревнования по лепке снежных фигур. Высшее достижение - 37,2 метра. Именно такой рост зафиксирован у снеговика-гиганта слепленного в Америке, в городке Бетель. Весил титан целых 6 тонн.
Европа не отстает: снеговичок высотой 16,7 метра был воздвигнут в Австрии, на горном курорте Гальтюр.
Снеговиков любят, их лепят, ими хвастаются. 18 января отмечается Всемирный день Снеговика!
Сегодня снеговики – это забавные и веселые снежные герои./Фото: vtemu.by
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