Цвета, которые преобразят любой интерьер

Рассказываем о палитре оттенков, благодаря которой домашнее пространство заиграет новыми красками.







Серо-белая гамма в интерьере постепенно начинает утомлять, поэтому пространство хочется заполнить новыми цветами и красками. Смена обстановки — хорошее решение вне зависимости от того, планируете вы новый дизайн «с нуля» или собираетесь лишь немного преобразить надоевший уклад. Нам часто кажется, что, выбирая непривычный оттенок, мы можем ошибиться и в итоге получить набор несочетаемых цветов. Но, несмотря на обоснованные страхи, существуют универсальные цвета и решения, которые точно изменят ваше пространство к лучшему.



Розовый цвет

Бежевый цвет

Коричневый цвет

Новые комбинации цветов

Сегодня большинство производителей отошли от ярких оттенков розового и отдали предпочтение теплым и нежным тонам. К нейтральному цвету можно добавить и необычные оттенки. Например, создать сиренево-розовое сочетание (которое сейчас пользуется большим успехом) — оно выглядит не так приторно, как, например, оттенок сахарной ваты, и отлично подойдет для спальни или гостиной. На стене такого цвета картины и фотографии будут смотреться гармонично, а вы сможете сами расставить нужные акценты. Если вы хотите избавить розовый от холодной половины оттенка, то добавьте к нему желтовато-бежевой краски. В результате получится прекрасный теплый цвет, который создаст уют благодаря ощущению «припудренности».Бежевый вновь начинает набирать обороты, и не только потому что он безопасный и спокойный цвет, который подойдет для любого интерьера и придаст ему элегантности. Наконец-то бежевый оттенок перестает быть нейтральным полотном и переходит в разряды свежих и даже экспериментальных палитр. Заливайте красками разные поверхности, так визуальный результат получился рельефным и самобытным. Смело уходите в более яркие и глубокие, но при этом чистые тона. В этом направлении легко открыть для себя желтый спектр, который идеально гармонирует с коричневой мебелью или контрастными интерьерными вставками.Создавая дизайн интерьера, мы стараемся отказаться от массивных и грузных предметов: шкафов, столов и стеллажей. Зачастую такая мебель ассоциируется с коричневым: неповоротливым, блеклым и угнетающим. Но на самом деле, коричневый цвет во всевозможных вариациях способен поразить любого своей глубиной и благородностью. Многие перекрашивают приемные и гостиные в пряный, теплый коричневый цвет с фиолетовыми нотами, который был вдохновлен окраской сухих осенних листьев (этот оттенок называется «гвоздика» и ассоциируется с пряными нераскрывшимися бутонами тропического дерева). Такие завораживающие оттенки считаются «древесной» основой, которая приглушит разнообразие цветов в комнате и избавит от ощущения излишней наивности и детскости. Еще большего эффекта можно достигнуть, добавив к коричневому красные ноты.После того, как вы привыкли к новым цветам в вашем доме или рабочем пространстве, можно смело переходить к экспериментам с редкими оттенками. Все цвета — двоюродные братья и сестры, поэтому только их смешение и соединение создает гармоничный баланс, раскрывая особенности каждого. Если вам понравилось розово-сиреневое впечатление, то присмотритесь к ржаво-оранжевому вкраплению, оно сделает пространство более подвижным и отразит современную эстетику.Так, палевый (бледно-бежевый, светло-желтый с розоватым оттенком) выигрышно смотрится с теплым голландским оранжевым, который считается одним из трендовых в этом сезоне. Действительно смелый шаг — перекрашивание потолка в этот яркий цвет, такое решение визуально увеличит высоту комнату и, конечно, привлечет внимание. И именно при таких кардинальных изменениях палевый цвет приглушит и оттенит оранжевый в отличие от белого, который сделает его еще более резким и контрастным.Любителя насыщенного красного стоит обратить внимание на мягкий оливково-зеленый, в таком миксе смелый красный будет выступать динамичным акцентом в нежном интерьере.Если вы все же не сторонник смелых и резких перемен, то можете пробовать воплотить яркие решения в небольших пространствах. Например, перекрасить стены ванной или комнаты для стирки — так вы сможете понять, по душе ли вам новые цвета и стоит ли продолжать эксперименты с ними. Так или иначе, любые изменения — шаг, который необходим для достижения целей и начала новых этапов. Дом — пространство, в котором вы проводите много времени, сомневаетесь, обдумываете, взвешиваете все «за» и «против» и в итоге принимаете важные решения. Неожиданные акценты и непредсказуемые обновления в интерьере вдохновят вас на новые свершения.