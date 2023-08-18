Палец вверх, рукопожатие и другие привычные жесты, которыми не стоит пользоваться в других странах

Жесты - важная и незаменимая часть общения людей.И это не просто замена устной речи. Во многих случаях жесты помогают понять суть гораздо более эффективно, чем любые слова. Но отправляясь в путешествие, стоит помнить, что жесты вовсе не универсальны, и то, что привычно в одной стране, может быть странным или даже возмутительным в другой.
1. Рукопожатие через порог
Рукопожатие через порог.
Начать стоит с того, что рукопожатие отнюдь не является всемирно признанной формой приветствия, как в большей части западного мира. Во многие страны здороваются по-другому, например, складывая руки и делая «намасте» в Индии или кланяясь друг другу в Японии. Однако даже в этих странах рукопожатия не считаются оскорбительными или неприличными. Там просто думают, что их способ приветствия лучше, чем рукопожатие, и в этом нет ничего плохого. В России, однако, рукопожатие через порог (например, при входе в дом) считается плохой приметой, поскольку в этих местах когда-то полагали, что на пороге обитает домовой. Хотя, естественно, больше никто так не считает, подобный жест до сих пор считается приносящим неудачу.
2. Тосты
Поднимать или не поднимать.
Одним из лучших аспектов путешествий по всему миру является изучение культур потребления алкоголя в разных странах. Первое, что сразу бросится в глаза, это то, как в разных местах произносят тосты. В то время как в некоторых странах этого вообще не делают, а просто начинают пить, как только разливают напиток, в других из тостов любят устраивать целое представление. В Венгрии же, если сказать «за здоровье» и чокнуться бокалами, то тебя неверно поймут, ведь это навевает ужасные воспоминания о прошлом страны.
Когда Венгрия была под властью Австрийской империи и пыталась восстать, восстание было жестоко подавлено войсками империи. Чтобы отпраздновать победу, австрийцы провозгласили подобный тост, чокнувшись бокалами, прямо перед казнью захваченных венгерских лидеров. Это помнят до сих пор, и более того, тосты были запрещены на целые 150 лет. Даже когда запрет был снят, традиция, принятая во многих частях света, не прижилась.
3. Поглаживание по голове
Аккуратнее с головой.
Похлопывание или поглаживание по голове обычно является жестом, которым поощряют ребенка за какое-либо не особо выдающееся достижение. Хотя вряд ли кто-то узрит в подобном что-либо негативное, это не относится ко многим частям Азии, где считается крайне грубым даже просто касаться головы, не говоря уже о том, чтобы погладить ее. Во многих азиатских странах голова считается самой важной частью тела. Любое прикосновение к ней строго запрещено без надлежащего согласия. В основном это можно встретить в странах с большой долей буддийского населения, таких как Китай и Таиланд, хотя на самом деле не рекомендуется прикасаться к голове ни в одной азиатской стране.
4. Козьи рожки
Чтобы не выросли рога.
Тем, кто когда-либо был на рок- концерте, прекрасно знаком этот жест указательным пальцем и мизинцем. Первоначально он был придуман популярным певцом Ронни Джеймсом Дио, вокалистом Black Sabbath, и обычно считается, что этот жест несет позитивный тон... везде, кроме Италии. «Козьи рожки» в Италии означают нечто совершенно иное, и в лучшем случае могут привести к ссоре, а в худшем - к полномасштабной драке в баре. Это просто зависит от того, на кого указать этим жестом, и насколько пьяный этот человек. В Италии «козьи рожки» подразумевают, что жена мужчины неверна, и это страшное оскорбление для него.
5. Кивок и покачивание головой
Люди, которые любят путешествовать по различным странам, знают, что зачастую бывает нелегко освоиться в местах с совершенно другим языком и культурой. Несмотря на языковой барьер, есть одна форма общения, на которую можно рассчитывать по всему миру: это кивок головой в знак согласия и покачивание из стороны в сторону в знак отрицания. Правда, не стоит забывать, что так везде, кроме Балкан, где это означает прямо противоположное. В таких странах, как Албания и Болгария, покачивание используется, чтобы сказать «да», а кивок означает «нет».
6. Знак ОК
ОК - не всегда хорошо.
Знак «ОК», сделанный путем образования буквы «О» указательным и большим пальцами и буквы «К» тремя другими пальцами, - это еще один общепризнанный жест. Хотя нюансы его значения могут варьироваться в различных местах, обычно считается, что жест обозначает, что все в порядке (как и следует из названия). Это также важный инструмент общения для дайверов, которые с помощью данного жеста могут показать даже издалека, что все снаряжение работает как положено. Однако ничто из вышесказанного не распространяется на Бразилию, а также на многие другие латиноамериканские страны. В этих местах знак «OK» означает «приглашение пошалить», если говорить вежливо. Когда Ричард Никсон прилетел в Бразилию в 1950-х годах и сделал этот жест обеими руками, толпа, мягко говоря, не поняла его.
7. Палец вверх
Сжатие пальцев в кулак с вытянутым вверх большим пальцем - это обычный жест, указывающий на то, что у человека все в порядке. Это может звучать как сугубо американский жест, но он интуитивно понятен и в других частях света без объяснения причин. Однако в Ираке и других странах Ближнего Востока классический «большой палец вверх» носит более негативный оттенок. По сути, если показать так в сторону местного жителя, то это будет означать, что ты предлагаешь ему засунуть себе большой палец в анус. А в римской истории подобный жест использовался военачальниками, чтобы подать сигнал «убей их». Неизвестно, почему или когда это стало восприниматься как позитивный жест, которым он является сегодня.
8. Покачивание головой
Так всё же кивать или не кивать.
Как упоминалось выше, кивок и покачивание головой обозначает одобрение или неодобрение во всем мире, за исключением Балкан. Это одна из немногих вещей, которая распространена среди всех людей, и вполне можно рассчитывать на то, что данные жесты помогут в чужой стране. Однако, если кто-то отправится в Индию, он наверняка столкнется с еще одним жестом, который является чем-то средним между кивком и покачиванием. Поначалу это может сбить с толку, когда видишь, как кто-то то ли наклоняет голову вперед, то ли покачивает ей из стороны в сторону, еще и слегка наклоняя ее вбок. Хотя этот жест очень ситуативен и может даже передать сарказм, он обычно указывает на менее восторженное согласие, чем обычный кивок.
9. Салют тремя пальцами
Салютуем!
На концертах это совершенно обычный жест, но вне их все становится по-другому. Если сделать подобный знак двумя пальцами при неправильных обстоятельствах (например, когда другой человек пьян и зол), это может означать имитацию выстрела и может привести к драке. Однако салют именно тремя пальцами - это просто безобидная отсылка на «Голодные игры», за исключением случаев, когда находишься в Таиланде. Там этот жест вне закона. Довольно много людей в Таиланде используют приветственный жест тремя пальцами в знак протеста против военного правления. Неудивительно, что подобный салют правительство сделало незаконным. Поэтому не стоит даже на концерте в Таиланде использовать этот жест, если не хочется отправиться в тюрьму.
10. Кутис
Редко, но метко.
Если кто-то не знает, что такое жест «кутис», то это выглядит следующим образом: нужно сжать кулак, поместить большой палец под передние зубы и провести пальцем по направлению к собеседнику. В Индии или Пакистане этот жест имеет особо оскорбительное значение. По сути, это невербальный способ сказать «да пошел ты» на индийском субконтиненте. Иногда пальцы не сжимают в кулак, а вытягивают их. «Кутис» - не особо распространен по всей стране и, возможно, его узнают только в северных районах. Тем не менее, не рекомендуется делать подобное где бы то ни было в данном регионе.
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