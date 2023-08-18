Палец вверх, рукопожатие и другие привычные жесты, которыми не стоит пользоваться в других странах

1. Рукопожатие через порог

Рукопожатие через порог.

2. Тосты

Поднимать или не поднимать.

3. Поглаживание по голове

Аккуратнее с головой.

4. Козьи рожки

Чтобы не выросли рога.

5. Кивок и покачивание головой

6. Знак ОК

ОК - не всегда хорошо.

7. Палец вверх

8. Покачивание головой

Так всё же кивать или не кивать.

9. Салют тремя пальцами

Салютуем!

10. Кутис

Редко, но метко.