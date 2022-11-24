7 самых раздражающих мифов о ЗОЖ и фитнесе, верить в которые уже просто стыдно

Из месяца в месяц на наших с вами электронных экранах проявляются люди, так сильно уверенные в давно опровергнутых фактах, что их не переубедить даже результатами десятков исследований на тысячах людей.



Природа этих мифов простая: например, группа людей представляет, как что-то должно быть устроено (например, чтобы похудеть — надо потеть, чем больше вспотел, тем больше жира сжег) и так сильно заражают друг друга своей 100% уверенностью, что переубедить многих становится почти невозможно.







А самое главное: вокруг этих мифов вырастает целая мифологическая индустрия: все эти термопояса и секретные комплексы упражнений. И зачастую эта мифология даже работает: по логике — примерно как каша из топора, то есть, и без секретных упражнений, и термопоясов все было бы точно так же. (Но, тссс, никому не говорите!) А это еще больше подстегивает слепую веру в идиотизм.



Публикуем подборку мифов о фитнесе, составленную редакцией Зожника.



Миф 1. Якобы пот содержит жир, и чем больше потеешь, тем больше «жжешь» жира

Миф 2. Якобы можно жечь жир на животе (если качаешь пресс) или на боках (если наклоны делать)

Миф 3. Якобы нужно выпивать 2–3 литра воды в день (и это не считая кофе и чая), и если этого не делаешь, то ты убиваешь себя

Миф 4. Якобы нужно «разогнать метаболизм»

Миф 5. Якобы есть специальные секретные упражнения, если не будешь делать именно их и именно «вот так вот», то ничего у тебя не выйдет с жиром над бочками, жалкий неудачник

Миф 6. Якобы существует пища, от которой толстеют (или худеют). И якобы от урезания углеводов худеют даже с профицитом калорий

Миф 7. ЗОЖ — это очень сложно