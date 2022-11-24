7 самых раздражающих мифов о ЗОЖ и фитнесе, верить в которые уже просто стыдно

Из месяца в месяц на наших с вами электронных экранах проявляются люди, так сильно уверенные в давно опровергнутых фактах, что их не переубедить даже результатами десятков исследований на тысячах людей.
Природа этих мифов простая: например, группа людей представляет, как что-то должно быть устроено (например, чтобы похудеть — надо потеть, чем больше вспотел, тем больше жира сжег) и так сильно заражают друг друга своей 100% уверенностью, что переубедить многих становится почти невозможно.
А самое главное: вокруг этих мифов вырастает целая мифологическая индустрия: все эти термопояса и секретные комплексы упражнений. И зачастую эта мифология даже работает: по логике — примерно как каша из топора, то есть, и без секретных упражнений, и термопоясов все было бы точно так же. (Но, тссс, никому не говорите!) А это еще больше подстегивает слепую веру в идиотизм.
Публикуем подборку мифов о фитнесе, составленную редакцией Зожника.
Миф 1. Якобы пот содержит жир, и чем больше потеешь, тем больше «жжешь» жира
Отсюда же и обматывание пищевыми плёнками и термопояса. Жалко и смешно.
Посмотрите, что говорит на эту тему Таня Рыбакова:
Миф 2. Якобы можно жечь жир на животе (если качаешь пресс) или на боках (если наклоны делать)
Наукой не раз проверено: как ни крути обруч — жир вокруг талии не от этого уходит, его можно жечь только во всем теле сразу. И не упражнениями, а питанием, скорее. Особенно веселят всякие фитнес-сайты со спец. упражнениями «как убрать бока» — «ешь меньше» вот и весь ответ.
Приглядитесь, какой огромный спрос и миллионы просмотров вот такой несусветной, многократно опровергнутой пурги.
Миф 3. Якобы нужно выпивать 2–3 литра воды в день (и это не считая кофе и чая), и если этого не делаешь, то ты убиваешь себя
Пейте как чувствуете, а не по расписанию. Ученые проверили и разрешают не слушать упоротых.
Миф 4. Якобы нужно «разогнать метаболизм»
Не надо никого никуда разгонять. Все намного проще: если хочешь похудеть — держи небольшой дефицит калорий. Это всё.
Миф 5. Якобы есть специальные секретные упражнения, если не будешь делать именно их и именно «вот так вот», то ничего у тебя не выйдет с жиром над бочками, жалкий неудачник
Нет никаких секретных упражнений. Есть множество примеров, когда наращивали мышцы, используя только 3 базовых упражнения: присед, становую и жим. С этими же тремя упражнениями можно как набрать вес, так и сбросить (вопрос набора/уменьшения веса — никак не связан с упражнениями вообще).
Миф 6. Якобы существует пища, от которой толстеют (или худеют). И якобы от урезания углеводов худеют даже с профицитом калорий
Можно набрать килограммы, питаясь только рукколой с куриной грудкой без соли, а можно сбросить на тортиках с мороженым — все дело только в разнице потребленных и потраченных калорий.
Любая пища содержит калории и от любой можно набирать и терять вес. Но не все так просто. У этого мифа есть детали. Например, каждые полкило углеводов в организме задерживают около полутора литров воды. На этом основано целое шарлатанское направление, когда под разными соусами люди урезают потребление углеводов, теряют вес за счет слива воды (запасы которой со сменой режима питания, разумеется, возвращаются. Да и это вода, в любом случае, а не жир — выглядят люди также).
Да, потеря веса будет даже на фоне профицита калорий, только с той лишь разницей, что это просто потеря воды и такая потеря работает лишь на первые 1,5–2 кг этой самой воды. Но всегда найдется дамочка, которая с пеной у рта будет доказывать вам, что урезание углеводов позволяет ей есть сколько она хочет и не толстеть. И что углеводы — вот главное зло, от которого толстеют. Бедняжка.
Миф 7. ЗОЖ — это очень сложно
Да, если не включать мозг вообще. Но если попробовать хотя бы начать применять усилия по осознанию, как вести здоровый образ жизни, то окажется, что все намного проще, чем кажется.
ЗОЖ — это не сложно выверенные танцы в бубнами, а набор весьма свободных рекомендаций ученых. Вы удивитесь, узнав, что не надо ничем обматываться, делать специальные упражнения, есть 6 раз в день строго ограниченный набор еды, пить воду и многое другое — ЗОЖ — это просто разумный подход к жизни.
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