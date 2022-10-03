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15 интересных фактов об амишах – одном из самых известных религиозных меньшинств

Одна из самых известных групп религиозных меньшинств в мире, амиши знамениты своим традиционным образом жизни. Они живут намного проще, чем подавляющее большинство людей, часто сугубо за счет сельского хозяйства и промысла. Вокруг этой группы, которая отделилась от меннонитов несколько веков назад, ходит множество легенд, поэтому попытаемся разобраться, что же на самом деле является правдой.

15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Происхождение амишей


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Термин «амиши» происходит от имени Якоба Аммана, швейцарского анабаптиста и меннонита, который яростно выступал за буквальное толкование Библии. Его идеи вызвали раскол в церкви, а последователи Аммана, которые ушли с ним, стали известны как амиши.

Крещение и брак


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Крещение у амишей происходит чаще всего в 18-22 лет. Пока этого не произойдет, человеку не разрешается вступать в брак. Также на момент вступления в брак оба будущих супруга должны состоять в церкви.

Ненасилие


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Амиши – отъявленные пацифисты и отвергают любую форму насилия. Именно поэтому они не участвовали ни в одной войне.

Безликие куклы


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Тот, кто увидит куклы амишей, ничего не зная о них заранее, наверняка вспомнит парочку фильмов ужасов. У них попросту нет лиц. Безликие куклы, как полагают, должны удержать людей от гордости и тщеславия.
Также по подобной причине амиши не играют на музыкальных инструментах, утверждая, что инструменты представляют собой метод самовыражения, который будет стимулировать развитие чувства гордости и превосходства.

Румспринга


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Когда ребенку в семье амишей исполнится 16 лет, он становится «румспринга». В течение определенного времени ему разрешено выходить на улицу и делать вещи, которые, как правило, запрещены в общине амишей. В течение этого времени подросток должен определиться, примет ли он крещение и станет членом Церкви амишей или навсегда покинет общину.

Амиши в цифрах


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Амиши впервые эмигрировали в Северную Америку в начале 1700-х годов и изначально осели в Пенсильвании. Сегодня более 300 тысяч амишей живут в более чем 28 штатах США и в Канаде.

Роль женщины у амишей


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Женщина в семье амишей в первую очередь является домохозяйкой, в обязанности которой входит приготовление пищи, домашнее хозяйство и помощь соседям. «На людях» же женщина, как правило, следует примеру своего мужа.

Избегание и отлучение


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Амиши могут наказывать членов своего общества двумя различными способами. Первым из них является «избегание», при котором члены сообщества ограничивают все контакты с нарушителем, чтобы посрамить его и указать на ошибочность его пути. Более серьезное наказание – «отлучение». Это полное прекращение контакта с человеком и изгнание его из общины. Даже родители должны прекратить контакты со своим ребенком, если тот был отлучен от церкви.

Автомобили


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

В целом, хорошо известен тот факт, что амиши не могут использовать моторизованные транспортные средства, такие как автомобили. В основном они используют лошадей и коляски-двуколки.

Знаменитые бороды


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Если просто посмотреть на мужчину амиша, сразу можно сказать – он женат или нет. После свадьбы каждый амиш сразу же начинает растить бороду.

Платья женщин


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

У женщин амишей после свадьбы есть другая традиция. Они надевают свой свадебный наряд (который обязательно должны пошить сами) на воскресные церковные службы.

Образование


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Дети амишей учатся в маленьких школах на один класс у учителей из общины. После окончания такого начального образования ребенок начинает получать профессиональное обучение (к примеру, сельскохозяйственные и плотницкие навыки) у своей семьи и членов общины.

Проповедование


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Амишей отличаются от других христиан тем, что они не участвуют в миссионерской работе или евангелизации. Проще говоря, они не пытаются обратить как можно больше людей в свою веру.

Лекарства


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Общины амишей, как правило, не возражают против использования современной медицины и прибегают к ней в серьезных случаях. Поскольку у амишей нет страховки, деньги на оплату лечения больного собирают всей общиной.

Переход в веру амишей


15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Те, кто хочет вступить в Церковь амишей, столкнутся с определенными трудностями. Во-первых, нужно выучить немецкий диалект, на котором говорят пенсильванские амиши (некоторые говорят только на немецком языке), а также отказаться от современных удобств, которых попросту нет у амишей. Новообращенного селят в семье амишей, чтобы он адаптировался к их образу жизни. После достаточного периода акклиматизации в церкви проводится голосование по вопросу целесообразности признания потенциального новообращенного членом общины.

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