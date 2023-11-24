10 древних артефактов из Древней Греции, которые были обнаружены недавно

Греция стара, как этот мир. И сегодня люди знают лишь малую толику того, что представляла собой эта древняя культура, а учёные все еще делают потрясающие находки, которые раскрывают новые аспекты жизни Древней Греции. Уникальные произведения искусства, города, руины, интригующие редкие гробницы и странные скелеты, найденные археологами – всё это позволило узнать о древней цивилизации интереснейшие подробности.
1. Тайна спрятанных монет
Так выглядели монеты 306-518 г.г. н.э.
Во время раскопок в 2016 и 2017 годах археологи исследовали древнюю гавань Коринфа, некогда оживленного города в Греции, который существовал в течение тысяч лет. Среди находок был обнаружен и клад закопанных монет. Они были найдены под руинами здания, которое давным-давно было разрушено. Большинство из 119 монет были бронзовыми и отчеканенными во времена правления разных императоров Римской империи (они датируются 306-518 г.г. н.э.).
Исследователи убеждены, что кто-то похоронил клад в сундуке, запертом на железный замок. Возможно, с течением времени сундук из органических материалов разложился, но замок сохранился. Как ни странно, владелец так и не вернулся за своей «заначкой», закопанной под обломками здания на глубине всего 30-40 сантиметров.
2. Нетронутая минойская могила
В 2018 году крестьянин на Крите припарковал свой автомобиль в тени дерева рядом со своей фермой у городка Кентри. Внезапно земля под колесом авто провалилась, но фермеру удалось выбраться. Когда он заглянул в разверзшуюся в земле дыру, то был поражен, увидев останки чего-то древнего далеко внизу. Археологи, прибывшие к месту происшествия, были в восторге. Это оказалось нетронутой минойской могилой (1400-1200 г.г. до н.э.).
Минойская могила.
Большая часть истории минойской культуры по-прежнему остается полной загадкой. Это делает любой археологический участок, который не был разграблен, очень ценным (ведь при разграблении даже многие из сохранившихся артефактов теряют свой контекст). Данная гробница была вырезана из известняка под землей и состояла из трех камер. В них нашли два ларнакса (глиняных саркофага с рельефными деталями), в каждом из которых лежали останки человека. Рядом с ними в могилу поместили раскрашенную высококачественную керамику, в том числе 14 амфор. Это заставило предположить, что пара пользовалась высоким статусом в жизни. Древние каменщики запечатали гробницу и ее содержимое больше никто не видел в течение тысяч лет.
3. Доказательство богатства Тенеи
В основе многих легенд лежит город Тенея. Основанное (если верить легендам) троянскими военнопленными, греческое поселение процветало на Пелопоннесе до шестого века. Расположение Тенеи было известно, но археологи не находили в этом районе ничего интересного. В 2018 году наконец нашлось что-то по-настоящему интересное. Ранее в том же году на кладбище за пределами Тенеи обнаружили семь гробниц. Качество погребенных внутри товаров свидетельствовало о том, что Тенея была маленькой, но богатой.
Артефакты из Тенеи.
Рядом с мертвыми нашлись кольцо, украшенное изображениями египетских богов, множество драгоценностей из золота и бронзы, вазы и монеты. Когда археологи вернулись на место раскопок в октябре, они сделали знаковое открытие — руины жилых домов, которые оказались тоже довольно богатыми. Стены были оштукатурены, а полы изготовлены из глины, камня или мрамора. К числу других интересных находок относятся глиняный трубопровод, керамика и монеты, датирующиеся примерно 200 г. н.э. Наиболее необычная вещь была извлечена из одного из фундаментов зданий - погребальная урна с останками двух детей.
4. Древний фрагмент «Одиссеи»
Древний фрагмент «Одиссеи»
Первые Олимпийские игры прошли в Олимпии в Греции. Сегодня этот регион остается очень привлекательным для археологов. Недавно были проведены раскопки Святилища Олимпии - комплекса древних храмов и других религиозных зданий. По иронии судьбы, копаясь в старой мусорной куче, оставленной римлянами, археологи обнаружили замечательный артефакт. Это была глиняная табличка, сделанная около третьего века нашей эры, на которой были вырезаны 13 стихов 14-й книги «Одиссеи». Фрагмент теперь считается самой старой письменной версией эпической поэмы Гомера. Поэма была написана в восьмом веке до нашей эры и насчитывала 12 000 строк. Фрагмент на табличке описывает сцену, где Одиссей возвращается домой после Троянской войны. Что самое потрясающее, на выброшенной табличке была написана несколько другая, по сравнению с нынешней, версия истории.
5. Музы Зевгмы
Основанный в 300 г. до н.э., греческий город Зевгма был одним из основных торговых центров Римской империи. В наше время он находится в Турции и известен некоторыми из самых захватывающих мозаик древнего мира. В 2014 году команда ученых работала в Зевгме в рамках долгосрочного проекта, направленного на спасение мозаики древнего поселения от повреждения водой. Они решили отправиться в здание под названием «Дом Музалар».
Музы из города Зевгма.
Это массивное поместье, вероятно, принадлежало к богатой семье. То, что было найдено внутри, подтвердило эту теорию. Археологи нашли три новые детализированные цветные мозаики. Самой ошеломляющей была огромная сцена, изображающая девять Муз. В центре находилась Каллиопа, описываемая древнегреческим поэтом как самая талантливая из муз и покровительница искусств. Вокруг Каллиопы были изображены ее восемь сестер. Тема работы не была случайной. Домовладельцы выбрали подобные образы, чтобы подчеркнуть свои интересы. Музы означали, что в «Доме Музалар» любили интеллектуальные собрания или вечеринки.
6. Мавзолей Неко
Около 1800 лет назад на маленьком острове Сикинос была похоронена женщина. Ее могила была ограблена несколько столетий назад, но после этого она была забыта до 2018 года. Изделия, найденные в могиле, предположили, что женщина принадлежала к знати. Ее тело было украшено золотыми изделиями, включая браслеты, ожерелье и кольца. Гробница была найдена в подвале старинного здания. Построенный в римские времена, погребальный мемориал позже стал византийской церковью и монастырем. Сегодня здание известно как монумент Епископов.
Мавзолей Неко на острове Сикинос.
Вероятно, построенный для защиты останков женщины, мавзолей был одним из самых впечатляющих и наиболее сохранившихся в Эгейском регионе. Также необычным было то, что археологи узнали, в честь кого он был построен. Греческим алфавитом на могиле было написано имя «Неко». Это редкое сокровище сохранилось почти нетронутым, потому что оно было зажато между стенами и подвалом здания таким образом, что никто даже не подозревал, что оно там находится.
7. Пивоваренные заводы бронзового века
Пивоваренные заводы бронзового века
В 2018 году археологи обнаружили руины, которые изменили историю алкоголя в Греции. Как известно, древние греки любили вино, и не существовало никаких доказательств того, что они использовали любой другой алкогольный напиток. В последнее время на двух новых участках (Аркондико на севере Греции и Агрисса ближе к востоку) были обнаружены доказательства противоположного. На обоих участках здания были разрушены огнем, но сохранилось множество артефактов, некоторые из которых неожиданно заставили археологов предположить, что данные участки были пивоваренными заводами. Эту догадку подтвердила находка остатков сгоревших зерновых злаков, а также чаш для питья.
8. Женщина мастер-керамист
В 2009 году археологи осмотрели 3 000-летнюю могилу на Крите, в которой была похоронена женщина из древнегреческого города Элефтерна. По сравнению с другими женскими погребениями скелет женщины был необычным. Когда она умерла, в возрасте 45-50 лет, ее тело было очень мускулистым, и что особенно необычно — у нее были сильно накачаны правая рука и бедра, а хрящи в коленях отсутствовали. Чтобы понять, почему это так, исследователи создали цифровые модели, а также использовали реальных людей, которые выполняли различную физическую работу, после чего изучали то, как это повлияло на их тело.
Женщина мастер-керамист.
Сначала исследования зашли в тупик, когда оказалось, что прядение шерсти, работа за ткацким станком, выпечка и работа на земле не приводят к таким странным деформациям. И только случайная встреча с местной женщиной разрешила тайну. Она была мастером-керамистом и продемонстрировала то, как производятся крупные горшки. Именно это объяснило состояние скелета. Работа с ножным колесом повредила суставы ног, а работа с формой и «накачала» правую сторону. Это также была первая женщина из Древней Греции, о которой стало известно, что она являлась мастером-керамистом.
9. Странные гоминиды на Крите
В 2017 году на острове Крит были обнаружены окаменевшие следы. Они принадлежали чему-то, что передвигалось на двух ногах. При этом у него были сандалеподобные подошвы и когти, но большой палец существенно отличался от большого пальца обезьян. По этой причине было решено, что следы были сделаны гоминином (подсемейством гоминидов).
Странности с Крита.
Эти приматы были ближе к людям, чем обезьяны. Но существо, которое ходило на Крите 5,7 миллиона лет назад, вызвало переполох в научных кругах. Дело было в том, что официально первые гоминины в данном регионе появились миллионы лет спустя. Но данное существо прогуливалось по Криту за два миллиона лет до старейшего признанного окаменевшего следа гоминина, который был найден в Танзании.
10. Имена амазонок
В течение многих лет тарабарщина, написанная на многих древнегреческих вазах, озадачивала исследователей. На них были изображены амазонки, женщины-воительницы из царства скифских кочевников у Черного моря. Возле этих женщин были написаны какие-то слова греческим алфавитом, которые не имели никакого смысла на греческом языке. Прорыв произошел в 2014 году. Ученые знали, что греки сражались со скифами, но при этом восхищались амазонками. Итак, зачем им было создавать богато украшенные вазы, а затем писать на них абсурд.
Так как же их звали...
Тщательное исследование показало, что на вазах также изображены боги, рядом с которыми написаны их имена. Это предполагало, что возле амазонок также написаны их имена. Ученые попытались фонетически перевести эту «абракадабру». Пока не подтверждено, действительно ли это так, но получились интересные имена, в том числе «Не сбивай с толку», «Принцесса», «Горячие бока», «Клич битвы» и «Достойная доспеха».
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